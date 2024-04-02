Откуда взялся мем про корейца с крошечной бумажкой

У данного персонажа есть имя. Зовут его сеньор Чанг. А появился мем благодаря сериалу "Сообщество" (Community). Сеньор Чанг в сериале является преподавателем в общественном колледже. Кстати, сыграл персонажа тот же актёр (Кендрик Ганджо Чон), который был и в фильме "Мальчишник в Вегасе".



Мем получил популярность в 2011 году. Активно применять его стали на ресурсах Tumblr и Imgur. Чуть позже мем проник в соцсети (в том числе и в русскоязычный сегмент).



Смысл мема — высмеять что-то очень маленькое и незначительное.