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Откуда взялся мем про корейца с крошечной бумажкой

Откуда взялся мем про корейца с крошечной бумажкой

Автор:
02 апреля 2024 21:52
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Senior Chang Paper   Мемостория   Мемы   Сеньор Чанг   история мемов   кореец с крошечным листом   
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Довольно часто встречается в качестве издевательской реакции мем с корейцем. Как и откуда он появился?
У данного персонажа есть имя. Зовут его сеньор Чанг. А появился мем благодаря сериалу "Сообщество" (Community). Сеньор Чанг в сериале является преподавателем в общественном колледже. Кстати, сыграл персонажа тот же актёр (Кендрик Ганджо Чон), который был и в фильме "Мальчишник в Вегасе".

Мем получил популярность в 2011 году. Активно применять его стали на ресурсах Tumblr и Imgur. Чуть позже мем проник в соцсети (в том числе и в русскоязычный сегмент).

Смысл мема — высмеять что-то очень маленькое и незначительное.

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Метки: Senior Chang Paper   Мемостория   Мемы   Сеньор Чанг   история мемов   кореец с крошечным листом   
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Андрей Иванов 55 минут назад
В несморщенном виде он больше на индейца похож
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Бернгард Кёне
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 685 постов (680 в горячем)

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