Откуда взялся мем про корейца с крошечной бумажкой

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Довольно часто встречается в качестве издевательской реакции мем с корейцем. Как и откуда он появился?
У данного персонажа есть имя. Зовут его сеньор Чанг. А появился мем благодаря сериалу "Сообщество" (Community). Сеньор Чанг в сериале является преподавателем в общественном колледже. Кстати, сыграл персонажа тот же актёр (Кендрик Ганджо Чон), который был и в фильме "Мальчишник в Вегасе".
Мем получил популярность в 2011 году. Активно применять его стали на ресурсах Tumblr и Imgur. Чуть позже мем проник в соцсети (в том числе и в русскоязычный сегмент).
Смысл мема — высмеять что-то очень маленькое и незначительное.
Мем получил популярность в 2011 году. Активно применять его стали на ресурсах Tumblr и Imgur. Чуть позже мем проник в соцсети (в том числе и в русскоязычный сегмент).
Смысл мема — высмеять что-то очень маленькое и незначительное.
Сцена с корейцем
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