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Мемные расследование: история появления удивлённого Кирка

Мемные расследование: история появления удивлённого Кирка

Автор:
01 ноября 2023 15:57
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: 2015 год   Звездный путь   Кирк   Мемостория   Мемы   история мемов   
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Удивлённый Кирк – это мем с персонажем из мультсериала "Звездный путь". Смысл мема — неискреннее удивление.
Оригинальная сцена заимствована из мультипликационного сериала 1973 года Star Trek: The Animated Series. Кадры сделаны на основе четвёртой серии второго сезона. В сцене, где капитан Кирк удивляется ссоре двух своих товарищей. Из-за особенностей анимации того времени, удивление Кирка выглядело очень фальшиво.
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А вот завирусился мем лишь в 2015 году. Изначально мем разместили на площадке Reddit. Оригинальный пост появился 4 ноября 2015 года.
Через несколько дней его стали использовать активно пользователи Твиттера и других социальных сетей. Чаще всего его стали использовать зимой 2015-го года, а также в самом начале 2016 года. Спустя год мем появился в блогосоциальной сети BuzzFeed.
В настоящее время его используют в качестве наигранного удивления или неискреннего сочувствия к человеку или проблеме.

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Метки: 2015 год   Звездный путь   Кирк   Мемостория   Мемы   история мемов   
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Ego sum qui sum 2 часа назад
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Ivan 38 минут назад
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Александр 56 минут назад
Очередной копипастер *решил сорвать покровы и откопал пост недельной давности*
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babuby 2 часа назад
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