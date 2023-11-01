Мемные расследование: история появления удивлённого Кирка

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Удивлённый Кирк – это мем с персонажем из мультсериала "Звездный путь". Смысл мема — неискреннее удивление.
Оригинальная сцена заимствована из мультипликационного сериала 1973 года Star Trek: The Animated Series. Кадры сделаны на основе четвёртой серии второго сезона. В сцене, где капитан Кирк удивляется ссоре двух своих товарищей. Из-за особенностей анимации того времени, удивление Кирка выглядело очень фальшиво.
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А вот завирусился мем лишь в 2015 году. Изначально мем разместили на площадке Reddit. Оригинальный пост появился 4 ноября 2015 года.
Через несколько дней его стали использовать активно пользователи Твиттера и других социальных сетей. Чаще всего его стали использовать зимой 2015-го года, а также в самом начале 2016 года. Спустя год мем появился в блогосоциальной сети BuzzFeed.
В настоящее время его используют в качестве наигранного удивления или неискреннего сочувствия к человеку или проблеме.
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