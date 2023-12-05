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Как появился мем про самоуверенного Шарикова

Как появился мем про самоуверенного Шарикова

Автор:
05 декабря 2023 19:25
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: 2023 год   Мемостория   Мемы   Шариков   история мемов   собачье сердце   
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Самоуверенный Шариков – мем с персонажем Полиграфом Полиграфовичем из кинофильма "Собачье сердце" 1988 года. Как он стал популярен спустя 35 лет.
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Происхождение

Роль Шарикова в картине великолепно сыграл Владимир Толоконников. Кстати, это не первый мем с Толоконниковым, ведь сцены из фильма уже обыгрывались в качестве мемов. Шаблон с самоуверенным Шариковым уже появлялся в 2010-х годах, но широкой популярностью не пользовался. В 2023 году мем возродили. Он стал появляться в телеграм-каналах и сообществах в ВК после этого странного мема с подписью: "Вотерку поставлю — люди паблик в поиск забьют и подпишутся".

В сентябре мемы с Шариковым распространились в других пабликах и твиттер-акааунтах.

Мем о самоуверенном Шарикове высмеивает людей, которые уверенно о чем-то говорят, при этом не разбираясь в теме.

Годный мем?

Источник:

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Метки: 2023 год   Мемостория   Мемы   Шариков   история мемов   собачье сердце   
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4  комментария
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13k
ron 2 часа назад
В классическом мемоведении для людей старше 11 лет этот мем не требует объяснения и пересказа.
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811
Anatolij 14 минут назад
Исходник мемасика звучит так:
Преображенский - А фамилию какую изволите взять?
Шариков - Фамилию? Фамилию возьму наследственную.
Преображенский - А именно?
Шариков, закидывая ногу на ногу, - А именно, Шариков!!!
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28k
Егор Час назад
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
Ну и? Как появился? Откуда этот кадр, думаю, все в курсе.
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Бернгард Кёне

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