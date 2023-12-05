Как появился мем про самоуверенного Шарикова

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Самоуверенный Шариков – мем с персонажем Полиграфом Полиграфовичем из кинофильма "Собачье сердце" 1988 года. Как он стал популярен спустя 35 лет.
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Происхождение
Роль Шарикова в картине великолепно сыграл Владимир Толоконников. Кстати, это не первый мем с Толоконниковым, ведь сцены из фильма уже обыгрывались в качестве мемов. Шаблон с самоуверенным Шариковым уже появлялся в 2010-х годах, но широкой популярностью не пользовался. В 2023 году мем возродили. Он стал появляться в телеграм-каналах и сообществах в ВК после этого странного мема с подписью: "Вотерку поставлю — люди паблик в поиск забьют и подпишутся".
В сентябре мемы с Шариковым распространились в других пабликах и твиттер-акааунтах.
Мем о самоуверенном Шарикове высмеивает людей, которые уверенно о чем-то говорят, при этом не разбираясь в теме.
В сентябре мемы с Шариковым распространились в других пабликах и твиттер-акааунтах.
Мем о самоуверенном Шарикове высмеивает людей, которые уверенно о чем-то говорят, при этом не разбираясь в теме.
Годный мем?
Источник:
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