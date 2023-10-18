Мемные расследования: как появились поридж-мемы

Скриншот с пориджем (кашей) стал вирусным и очень быстро разлетелся по интернету в 2020-м году. Мем же родился благодаря "Двачу”, где совместили зумера-вояка и кашу. На оригинальном изображении вояк рыдает от вида овсяной каши, но радуется пориджу с малиной.