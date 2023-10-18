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Мемные расследования: как появились поридж-мемы

Мемные расследования: как появились поридж-мемы

Автор:
18 октября 2023 14:30
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: 2020 год   Зумеры   Мемостория   Мемы   англицизмы   история мемов   
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18
Стёбность поридж-мемов заключается в их названии. На английском языке слово "porrige" означает кашу. При чём же тут каша, поколение "зумеров" и англицизмы?
Скриншот с пориджем (кашей) стал вирусным и очень быстро разлетелся по интернету в 2020-м году. Мем же родился благодаря "Двачу”, где совместили зумера-вояка и кашу. На оригинальном изображении вояк рыдает от вида овсяной каши, но радуется пориджу с малиной.
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Поридж или же "зумер рыдает" — устоявшееся выражение для обозначения молодых людей, родившихся до 2010 года, которые предпочитают использовать англицизмы вместо традиционных названий, объектов или явлений.
Довольно быстро появился мем о вояке в виде розового червя. Сравнения "новых" слов стали ещё ярче. Посыл — высмеивание тупости.
Мем про зумера и кашу стал вирусным, но развитие получил только спустя несколько месяцев. В мае 2020 года появились самые разные варианты мема.

Примеры мема-пориджа

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Метки: 2020 год   Зумеры   Мемостория   Мемы   англицизмы   история мемов   
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9  комментариев
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876k
А.Берестенко Час назад
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5k
Психологическая поддержка 39 минут назад
Ну а по факуту, многое из этого имеет соврешенно разный вкус. Сравнить пельмени и гёдзе, все равно что сказать что черный и белый хлеб одно и то же.
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Carex 41 минуту назад
Интересно было прочитать про петушиный язык.
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6k
Трям Час назад
Откуда ты это дерьмо берешь....
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xbrat 2 часа назад
Не увидел дифлопе и крутон))
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Бернгард Кёне

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