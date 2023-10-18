Мемные расследования: как появились поридж-мемы

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Стёбность поридж-мемов заключается в их названии. На английском языке слово "porrige" означает кашу. При чём же тут каша, поколение "зумеров" и англицизмы?
Скриншот с пориджем (кашей) стал вирусным и очень быстро разлетелся по интернету в 2020-м году. Мем же родился благодаря "Двачу”, где совместили зумера-вояка и кашу. На оригинальном изображении вояк рыдает от вида овсяной каши, но радуется пориджу с малиной.
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Поридж или же "зумер рыдает" — устоявшееся выражение для обозначения молодых людей, родившихся до 2010 года, которые предпочитают использовать англицизмы вместо традиционных названий, объектов или явлений.
Довольно быстро появился мем о вояке в виде розового червя. Сравнения "новых" слов стали ещё ярче. Посыл — высмеивание тупости.
Мем про зумера и кашу стал вирусным, но развитие получил только спустя несколько месяцев. В мае 2020 года появились самые разные варианты мема.
Примеры мема-пориджа
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