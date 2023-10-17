Как Шварценеггер в костюме стал мемом

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В рунете данный мем известен также под другим названием: "Дамы и господа, теперь...". От прочих мемов он отличается тем, его используют в слайдерах, разбивая на два или три изображения.
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В Тиктоке стали использовать формат слайдера, чтобы выстебать какую-либо ситуацию.
В рунете мем стали активно публиковать VK-сообщества MDK, Борщ и прочие. В настоящее время мем активно развивается. Что с ним будет, зависит исключительно от пользователей социальных сетей.
В рунете мем стали активно публиковать VK-сообщества MDK, Борщ и прочие. В настоящее время мем активно развивается. Что с ним будет, зависит исключительно от пользователей социальных сетей.
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