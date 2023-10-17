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Как Шварценеггер в костюме стал мемом

Как Шварценеггер в костюме стал мемом

Автор:
17 октября 2023 15:59
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: 2023 год   Арнольд Шварцнегер   Мемостория   Мемы   история мемов   мемы с Арнольдом Шварценеггером   
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В рунете данный мем известен также под другим названием: "Дамы и господа, теперь...". От прочих мемов он отличается тем, его используют в слайдерах, разбивая на два или три изображения.
А появился мем в октябре 2023 года на Тиктоке. Оригинал.
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В Тиктоке стали использовать формат слайдера, чтобы выстебать какую-либо ситуацию.

В рунете мем стали активно публиковать VK-сообщества MDK, Борщ и прочие. В настоящее время мем активно развивается. Что с ним будет, зависит исключительно от пользователей социальных сетей.

Источник:

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Метки: 2023 год   Арнольд Шварцнегер   Мемостория   Мемы   история мемов   мемы с Арнольдом Шварценеггером   
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Никифоридис Час назад
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Roman Час назад
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