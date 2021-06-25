Разрушительный торнадо, уничтоживший в Чехии несколько сел, попал на видео

Пресс-служба минфина в лице его главы Алены Шиллеровой заявила, ведомство выделит Южно-Моравскому краю из резерва бюджета десять миллионов крон (около 470 тысяч долларов). Кроме этого, Министерство регионов также добавит к этой сумме еще 500 миллионов крон (около 23,4 миллиона долларов).