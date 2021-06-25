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Разрушительный торнадо, уничтоживший в Чехии несколько сел, попал на видео

Разрушительный торнадо, уничтоживший в Чехии несколько сел, попал на видео (22 фото + 2 видео)

Автор:
25 июня 2021 11:48
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: 360подмосковье   Южная Моравия   видео   град   разрушение   стихия   торнадо   фото   чехия   
1587
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Скорость ветра достигала 322 км/ч, а ситуацию усугублял град размером с теннисный мяч.

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Метки: 360подмосковье   Южная Моравия   видео   град   разрушение   стихия   торнадо   фото   чехия   
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18  комментариев
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1k
Smarter 2 часа назад
Фото подозреваемых в применении климатического оружия.
Улетели на торнадо и обещали вернуться.

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678
D. K 4 минуты назад
Помню Иваново, смерч 1984 года. Представляю этот ужас.
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1k
Влад 16 минут назад
Там рядом видели Петрова с Бошировым, покупающих партию мощных вентиляторов
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6k
dikijjim 16 минут назад
явно с природой происходят изменения,торнадо на континентальной части территории Европы,это тревожный звоночек.
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878
Татьяна Юсова 42 минуты назад
А людей жалко... Это вам не Россия, где выплачивают компенсации и предоставляют жилье.
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2k
Дмитрий 42 минуты назад
Там, в это время видели Петрова с Бошировым.
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566
kuka Час назад
Это Путин виноват!
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397
Сигизмунд Лазаревич Час назад
Путина уже обвинили?
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1k
Диагноз Час назад
Опять санкции...
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−15
Ульфрид Час назад
И когда России ожидать санкции?
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7k
Профессор Преображенский Час назад
У природы нет плохой погоды
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3k
mukado 2 часа назад
нечего было с русскими ругаться
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