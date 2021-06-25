Разрушительный торнадо, уничтоживший в Чехии несколько сел, попал на видео

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Скорость ветра достигала 322 км/ч, а ситуацию усугублял град размером с теннисный мяч.
Новостной сюжет
В четверг вечером Чехию накрыло смертоносное торнадо, уничтожившее четыре села.
Пострадавшими считаются семь муниципалитетов страны, но наибольшим разрушениям подверглись города Бржецлав и Годонин. О том, как это было, - в фото и видео очевидцев.
Торнадо прошлось по юго-востоку Чехии. Синоптики констатируют, что стихия по своим свойствам вполне соответствовала 4-му уровня опасности (всего их 5).
Скорость ветра при таком урагане может достигать 330 км/час и выше, а размер выпавшего града достигал 10 см. Фактически это соответствует диаметру теннисного мяча.
Торнадо на видео
Apocalyptic 🚨 Horrifying video of a massive Tornado recorded from a house in Czech Republic. According to reports about 150 people are injured.pic.twitter.com/TAAajR936E— Insider Paper (@TheInsiderPaper) June 24, 2021
"Торнадо сровнял с землей значительную часть сел Лужице, Грушки, Моравска Нова Вес, частично село Микулчице и часть города Годонина", - сообщают в службе скорой помощи страны.
По последним данным, погибли не менее трех человек, ранеными уже считаются около 200 жителей Чехии.
Пресс-служба минфина в лице его главы Алены Шиллеровой заявила, ведомство выделит Южно-Моравскому краю из резерва бюджета десять миллионов крон (около 470 тысяч долларов). Кроме этого, Министерство регионов также добавит к этой сумме еще 500 миллионов крон (около 23,4 миллиона долларов).
Деньги пойдут на восстановление разрушенных сел и городов. Кроме этого, общественные организации объявили о сборе средств для пострадавших от торнадо - у многих из них не осталось ничего.
‼️Pohroma po bouřce na jižní Moravě. Na Břeclavsku padaly kroupy o velikosti tenisových míčků, domy mají zničené střechy a rozbitá okna. Poničený je i zámek ve Valticích >> https://t.co/yRkaB8hlsx— CT24zive (@CT24zive) June 24, 2021
foto: Facebook/Jaroslav Malý, Michal Hluchý, Lucka Přikrylová pic.twitter.com/5O2jXwBlhE
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