Как ананас: техасские охотники за ураганами показали огромную колючую градину

Массивные градины с шипами обрушились на Техас во время недавнего шторма. Охотники за ураганами, которые и нашли уникальную градину, сказали что не видели ничего подобного.

Вэл и Эми Кастор, охотники за штормами из KWTV в Оклахома-Сити, обнаружили в воскресенье градину длиной более 18 см, когда отслеживали сильную грозу.

По словам Кастора, льдинка была размером с небольшой ананас. Пара сфотографировала градину рядом с банкой из-под энергетического напитка и перчаткой, чтобы показать ее размер.