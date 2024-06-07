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Как ананас: техасские охотники за ураганами показали огромную колючую градину

Как ананас: техасские охотники за ураганами показали огромную колючую градину

Автор:
07 июня 2024 10:08
Сообщество : ФотоМир
Метки: Размер   в мире   град   осадки   удивительно   фото   
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Кусок льда, упавший с неба, может установить новый рекорд штата. Град был больше банки энергетика.

Массивные градины с шипами обрушились на Техас во время недавнего шторма. Охотники за ураганами, которые и нашли уникальную градину, сказали что не видели ничего подобного.

Вэл и Эми Кастор, охотники за штормами из KWTV в Оклахома-Сити, обнаружили в воскресенье градину длиной более 18 см, когда отслеживали сильную грозу.

По словам Кастора, льдинка была размером с небольшой ананас. Пара сфотографировала градину рядом с банкой из-под энергетического напитка и перчаткой, чтобы показать ее размер.

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"Это самая огромная градина, что я видел. А я гоняюсь за штормами уже более 30 лет", — сказал он.

Он добавил, что несколько градин размером с бейсбольный мяч попали в его машину, причем одна льдина даже разбила лобовое стекло.

Считается, что огромная градина, обнаруженная четой Кастор, побила государственный рекорд, превзойдя градину размером 16,25 см, обнаруженную в Хондо, расположенном к юго-западу от Остина, в 2021 году.

По словам Джордана Салема, метеоролога из офиса Национальной метеорологической службы в Лаббоке, подтверждение того, является ли колосс рекордсменом, находится в руках группы исследователей, включая климатолога штата Техас.

Но это, безусловно, далеко от самой тяжелой градины за всю историю наблюдений в Соединенных Штатах, диаметр которой, как сообщается, составлял 28 см, а вес — почти килограмм.

По данным Национального центра экологической информации США, град-рекордсмен был обнаружен недалеко от Вивиан, Южная Дакота, в июле 2010 года.

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Метки: Размер   в мире   град   осадки   удивительно   фото   
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2  комментария
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Мафусаил Час назад
От такой наверное и каска не спасёт....Жесть
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Miralanim
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3614 постов (3448 в горячем)

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