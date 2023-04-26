Как подшучивали наши мастера слова?

Старался не упустить возможности разрядить обстановку и ещё один наш классик – Алексей Толстой. Случилось Алексею Николаевичу попасть на отдых на целебные воды вместе с Корнеем Чуковским. А рельеф в Кисловодске специфический, холмистый.

Другой отдыхающий заинтересовался, почему стада, пасущиеся на склоне, не падают в ущелье. На что Толстой с совершенно серьёзным видом ответил, что местные бурёнки мутировали, чтобы приспособиться к сложному рельефу. Две правые ноги у них значительно короче левых. Восхищённый турист спросил, а как они возвращаются домой и вообще передвигаются по ровной местности. На что получил не менее серьёзный ответ: для этого есть специальная разработка – правосторонние костыли для коров.