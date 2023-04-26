FISHKINET
Сообщество RealFishki 1455 постов • 141 подписчик подписаться
Главная > Сообщество RealFishki
Как подшучивали наши мастера слова?

Как подшучивали наши мастера слова?

Автор:
26 апреля 2023 13:27
Сообщество : RealFishki
Метки: Андреев   Булгаков   Чехов   интересно   история   литература   писатель   толстой   факт   шутка   
980
6

Наши классики – не только гении, но и обычные люди. Со своими особенностями, характерами, пристрастиями. И шутками. Ведь без юмора жить очень сложно.

Правда, некоторые шутки великих были, что называется, за гранью. Но, что поделать? Видимо, это характерная составляющая гениальности.

×
×

Михаил Афанасьевич любил пошутить. И задействовал в розыгрышах знакомых и не очень людей. Так, однажды писатель вместе с приятелем попал в незнакомую компанию, с которой планировалась встреча Нового года. Булгаков тут же ухватился за идею пошутить и предложил другу представить его как жителя иностранного государства. Принарядился, для антуража нацепил маску и весь вечер изображал иноземного гостя. А когда часы пробили полночь, разоблачился и заговорил на чистейшем русском, чем немало удивил компанию.

Старался не упустить возможности разрядить обстановку и ещё один наш классик – Алексей Толстой. Случилось Алексею Николаевичу попасть на отдых на целебные воды вместе с Корнеем Чуковским. А рельеф в Кисловодске специфический, холмистый.

Другой отдыхающий заинтересовался, почему стада, пасущиеся на склоне, не падают в ущелье. На что Толстой с совершенно серьёзным видом ответил, что местные бурёнки мутировали, чтобы приспособиться к сложному рельефу. Две правые ноги у них значительно короче левых. Восхищённый турист спросил, а как они возвращаются домой и вообще передвигаются по ровной местности. На что получил не менее серьёзный ответ: для этого есть специальная разработка – правосторонние костыли для коров.

Любил подшутить и Леонид Андреев. Как-то он напустил мистической атмосферы и нарисовал угольком гигантские отпечатки ног на потолке. Мать писателя перепугалась, увидев эти художества, и начала молиться. Тогда Леонид не выдержал, расхохотался и признался, что следы «нечистой силы» – это его творение.

Довольно широко известен случай, когда Антон Павлович вместе с Владимиром Алексеевичем Гиляровским подшутили над городовым и вручили ему тщательно запакованный арбуз, убедив, что внутри свёртка бомба. Бедняга, еле передвигая ноги, добрался до участка и перепугал всех и там. Когда правда вскрылась, юмористы не понесли никакого наказания. Хотя сейчас за такие проделки получили бы реальный срок.

А как вы относитесь к жестоким розыгрышам?

Источник:

Еще крутые истории!
Ещё больше постов и свободного общения тут
подписаться на сообщество "RealFishki"
Метки: Андреев   Булгаков   Чехов   интересно   история   литература   писатель   толстой   факт   шутка   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
12k
Denissg 15 минут назад
А как вы относитесь к постам, не заканчивающимся фразой "А как вы..."?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
1k
bigkoss Полчаса назад
У Михаила Веллера есть рассказ "Премия" как Никита Богословский пошутил. Вот это высший пилотаж!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

81630



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Спортсменка из США призвала запретить трансам выступать в женских соревнованиях
Спортсменка из США призвала запретить трансам выступать в женских соревнованиях
После провала рекламы с трансгендером маркетинг-директор пивной компании в США лишилась работы
После провала рекламы с трансгендером маркетинг-директор пивной компании в США...
Набирающие популярность в сообществах
«Ты неси меня, река»: как выглядели бы крупнейшие реки нашей планеты, будь они людьми
«Ты неси меня, река»: как выглядели бы крупнейшие реки нашей планеты, будь они людьми
Нейромастер оживил персонажей из «Винни-Пуха» и «Чебурашки»
Нейромастер оживил персонажей из «Винни-Пуха» и «Чебурашки»
Санкции санкциями, а мазик оставьте
Санкции санкциями, а мазик оставьте
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Недостаточный рост

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#автомобили#автомир#в мире#подборка#авто аварии#забавно#Россия#Автовсячина
#Юмор#интересное#животные#история#люди#аварии#актеры#шоу бизнес#фильм#дети
#Прикол#машина#факты#США#кино#дтп#Прошлое#Жизнь#знаменитости#дизайн
Как я бюджетно облагораживаю старую дачу своими руками. Опыт редактора Фишек Как я бюджетно облагораживаю старую дачу своими руками. Опыт редактора Фишек История предмета гардероба, который отобрали у животного и отдали мужчинам, а потом его забрали себе женщины История предмета гардероба, который отобрали у животного и отдали мужчинам, а потом его забрали... Человек с тысячей лиц: благородный мошенник Стэнли Клиффорд Вейман Человек с тысячей лиц: благородный мошенник Стэнли Клиффорд Вейман Стечение обстоятельств, породившее гения Стечение обстоятельств, породившее гения А вам слабо, мистер Холмс? Чем обернулась идея самоуверенных налётчиков, решивших ограбить банк на Бейкер-стрит А вам слабо, мистер Холмс? Чем обернулась идея самоуверенных налётчиков, решивших ограбить банк... Пособница дьявола, которую благочестивые сограждане растащили на сувениры Пособница дьявола, которую благочестивые сограждане растащили на сувениры

На что жалуетесь?

Вернуться