Как подшучивали наши мастера слова?

Наши классики – не только гении, но и обычные люди. Со своими особенностями, характерами, пристрастиями. И шутками. Ведь без юмора жить очень сложно.
Правда, некоторые шутки великих были, что называется, за гранью. Но, что поделать? Видимо, это характерная составляющая гениальности.
Михаил Афанасьевич любил пошутить. И задействовал в розыгрышах знакомых и не очень людей. Так, однажды писатель вместе с приятелем попал в незнакомую компанию, с которой планировалась встреча Нового года. Булгаков тут же ухватился за идею пошутить и предложил другу представить его как жителя иностранного государства. Принарядился, для антуража нацепил маску и весь вечер изображал иноземного гостя. А когда часы пробили полночь, разоблачился и заговорил на чистейшем русском, чем немало удивил компанию.
Старался не упустить возможности разрядить обстановку и ещё один наш классик – Алексей Толстой. Случилось Алексею Николаевичу попасть на отдых на целебные воды вместе с Корнеем Чуковским. А рельеф в Кисловодске специфический, холмистый.
Другой отдыхающий заинтересовался, почему стада, пасущиеся на склоне, не падают в ущелье. На что Толстой с совершенно серьёзным видом ответил, что местные бурёнки мутировали, чтобы приспособиться к сложному рельефу. Две правые ноги у них значительно короче левых. Восхищённый турист спросил, а как они возвращаются домой и вообще передвигаются по ровной местности. На что получил не менее серьёзный ответ: для этого есть специальная разработка – правосторонние костыли для коров.
Любил подшутить и Леонид Андреев. Как-то он напустил мистической атмосферы и нарисовал угольком гигантские отпечатки ног на потолке. Мать писателя перепугалась, увидев эти художества, и начала молиться. Тогда Леонид не выдержал, расхохотался и признался, что следы «нечистой силы» – это его творение.
Довольно широко известен случай, когда Антон Павлович вместе с Владимиром Алексеевичем Гиляровским подшутили над городовым и вручили ему тщательно запакованный арбуз, убедив, что внутри свёртка бомба. Бедняга, еле передвигая ноги, добрался до участка и перепугал всех и там. Когда правда вскрылась, юмористы не понесли никакого наказания. Хотя сейчас за такие проделки получили бы реальный срок.
А как вы относитесь к жестоким розыгрышам?
Источник:
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