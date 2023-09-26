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Подвиг афинского «царя-лесоруба»

Подвиг афинского «царя-лесоруба»

Автор:
26 сентября 2023 13:49
Сообщество : Исторические факты
Метки: Кодр   Лесоруб   афины   выбор   интересно   история   оракул   предсказание   факт   царь   
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Может ли человек добровольно отдать свою жизнь для спасения других? Такие случаи встречаются, но обычно они определены безусловной любовью, к примеру, матери к ребёнку. Но в истории есть один особенный пример самопожертвования правителя во благо своего народа.

Последний афинский царь Кодр (1089 – 1068 гг. до н. э.) – правитель Аттики жил в эпоху переселения дорийцев. Случилась под конец его правления на Пелопоннесе засуха, которая привела к голоду. И дорийцы решили напасть на плодородную Аттику, чтобы прогнать местных жителей и присвоить себе их землю.

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Обычным явлением в те времена было обращение к богам перед каким-то важным делом. Осуществлялось оно через оракула. А что может быть важнее военного похода? И боги передали свою волю, простенькую и примитивную: победа обеспечена, но только при условии, если афинский царь Кодр останется в живых. Казалось бы, дело плёвое – не вступать в схватку с правителем. И победа гарантирована.

В стане дельфийцев оказался некто Клеомант, расположенный к афинянам. Который и передал пророчество правителю. Когда дорийцы подошли к воротам, то Кодр распорядился внимательно следить за происходящим, переоделся в простую одежду лесоруба и выскользнул за городскую стену. Царь пробрался в лагерь и затеял ссору с одним из солдат, ударил его серпом. Его напарник разозлился, выхватил меч и прикончил наглого бедняка.

Практически сразу из города прибыл посланник с просьбой отдать тело царя для надлежащего погребения. Пелопоннесцы поняли, что крупно облажались. И, помня о пророчестве, отступили.

Афины остались единственным царством микенской эпохи, которое тогда не было завоёвано и не покорилось дорийцам. Из уважения к «царю-лесорубу» жители Аттики приняли решение больше не иметь царей. Их заменили архонты – главенствующие, первым из которых стал один из сыновей Кодра.

А история силы духа и ответственности перед своим народом Кодра, который предпочёл смерть изгнанию, осталась как пример героизма и душевной силы человека, выбравшего не собственную жизнь, а жизнь своего народа.

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Метки: Кодр   Лесоруб   афины   выбор   интересно   история   оракул   предсказание   факт   царь   
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