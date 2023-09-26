Подвиг афинского «царя-лесоруба»

Афины остались единственным царством микенской эпохи, которое тогда не было завоёвано и не покорилось дорийцам. Из уважения к «царю-лесорубу» жители Аттики приняли решение больше не иметь царей. Их заменили архонты – главенствующие, первым из которых стал один из сыновей Кодра.

А история силы духа и ответственности перед своим народом Кодра, который предпочёл смерть изгнанию, осталась как пример героизма и душевной силы человека, выбравшего не собственную жизнь, а жизнь своего народа.