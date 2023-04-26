Парейдолия: понятие, причины, последствия

В общем и целом – нет. Поскольку это обычная составляющая сознания. Которая хоть и проявляется в разной степени, но свойственна всем людям. Но в случае с повышенной эмоциональностью, чувствительностью, остротой восприятия и опять же психическими заболеваниями она может спровоцировать проблемы. Когда человек, к примеру, испугавшись тени на кладбище будет повсюду видеть такую же и верить, что его преследует призрак.