Парейдолия: понятие, причины, последствия

Доводилось ли вам увидеть кролика в проплывающем по небу облаке? Или рассмотреть на Луне девичий профиль? Или, может, заметить образ реального человека или сказочного персонажа в дереве, окутанном сумеречной тенью?
Даже при отсутствии фантазии в этом перчике можно увидеть злобного чудика, а облаке - лошадь. И это не игра воображения. Точнее, не совсем она.
У этого явления есть свой термин для обозначения – парейдолия. Она представляет собой особенность восприятия, позволяющую рассмотреть в окружающих неодушевлённых предметах лица, силуэты и даже целые сцены и зарисовки.
В основном парейдолия сопровождает некоторые психические заболевания, но она характерна и для совершенно здоровых людей. Особенно творческих.
Самый распространённый пример, ставший классикой – пресловутые лица на Марсе. Обычные холмы, на которые под определённым ракурсом упали тени, создают иллюзию человеческих лиц. И заставляют верить в жизнь на Красной планете.
В процессе эволюции человеческий мозг приобрёл способность моментально идентифицировать образы. Чтобы распознать угрозу и избежать гибели. В приоритете у наших предков была именно скорость, а не точность. Ведь лучше ошибиться и убежать от какой-нибудь пятнистой лианы, чем перепутать её с питоном, остаться и пасть его жертвой.
В перечень факторов, которые учёные считают причинам парейдолии, входят:
- передавшаяся от предков способность быстро идентифицировать объект;
- лабильная психика, высокая внушаемость, в том числе у верующих людей;
- творческое видение и богатое воображение;
- некоторые психические отклонения.
В общем и целом – нет. Поскольку это обычная составляющая сознания. Которая хоть и проявляется в разной степени, но свойственна всем людям. Но в случае с повышенной эмоциональностью, чувствительностью, остротой восприятия и опять же психическими заболеваниями она может спровоцировать проблемы. Когда человек, к примеру, испугавшись тени на кладбище будет повсюду видеть такую же и верить, что его преследует призрак.
А впечатлительные дети способны рассмотреть потенциальную угрозу и в совершенно безобидных вещах типа веток за окном или узоров на ковре.
Сейчас явление активно используется дизайнерами самых разных направлений. Ведь тонко воздействуя на подсознание, можно продать гораздо больше и заработать лучше.
А вам доводилось неожиданно сталкиваться с парейдолией?
Источник:
- Особый подход: парейдолия, замешанная на религии
- Печальная история жизни Джейка Ллойда, который сыграл Энакина Скайуокера
- Гениальность как феномен человеческой личности и психики
- Художница рисует на обшарпанных стенах то, что подсказывает ей мозг
- Воздействие музыки на психику человека
- что это, дети?
- жопа!
та в соплях бежит к директору, приводит в класс, по дороге рассказывает, как дети над ней издеваются. директор входит в класс:
- бездари! вас учит учитель! передает вам свои знания! тратит на вас свое время! а вы! что вы в ответ? жопу на доске рисуете?!
А пердолия - это другое слово.