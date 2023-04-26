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Парейдолия: понятие, причины, последствия

Парейдолия: понятие, причины, последствия

Автор:
26 апреля 2023 12:06
Сообщество : Психология
Метки: воображение   восприятие   образ   объект   особенность   парейдолия   предмет   психика   психология   узнавание   
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Доводилось ли вам увидеть кролика в проплывающем по небу облаке? Или рассмотреть на Луне девичий профиль? Или, может, заметить образ реального человека или сказочного персонажа в дереве, окутанном сумеречной тенью?

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Даже при отсутствии фантазии в этом перчике можно увидеть злобного чудика, а облаке - лошадь. И это не игра воображения. Точнее, не совсем она.

У этого явления есть свой термин для обозначения – парейдолия. Она представляет собой особенность восприятия, позволяющую рассмотреть в окружающих неодушевлённых предметах лица, силуэты и даже целые сцены и зарисовки.

В основном парейдолия сопровождает некоторые психические заболевания, но она характерна и для совершенно здоровых людей. Особенно творческих.

Самый распространённый пример, ставший классикой – пресловутые лица на Марсе. Обычные холмы, на которые под определённым ракурсом упали  тени, создают иллюзию человеческих лиц. И заставляют верить в жизнь на Красной планете.

В процессе эволюции человеческий мозг приобрёл способность моментально идентифицировать образы. Чтобы распознать угрозу и избежать гибели. В приоритете у наших предков была именно скорость, а не точность. Ведь лучше ошибиться и убежать от какой-нибудь пятнистой лианы, чем перепутать её с питоном, остаться и пасть его жертвой.

В перечень факторов, которые учёные считают причинам парейдолии, входят:

  • передавшаяся от предков способность быстро идентифицировать объект;
  • лабильная психика, высокая внушаемость, в том числе у верующих людей;
  • творческое видение и богатое воображение;
  • некоторые психические отклонения.

В общем и целом – нет. Поскольку это обычная составляющая сознания. Которая хоть и проявляется в разной степени, но свойственна всем людям. Но в случае с повышенной эмоциональностью, чувствительностью, остротой восприятия и опять же психическими заболеваниями она может спровоцировать проблемы. Когда человек, к примеру, испугавшись тени на кладбище будет повсюду видеть такую же и верить, что его преследует призрак.

А впечатлительные дети способны рассмотреть потенциальную угрозу и в совершенно безобидных вещах типа веток за окном или узоров на ковре.

Сейчас явление активно используется дизайнерами самых разных направлений. Ведь тонко воздействуя на подсознание, можно продать гораздо больше и заработать лучше.  

А вам доводилось неожиданно сталкиваться с парейдолией?

Источник:

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Метки: воображение   восприятие   образ   объект   особенность   парейдолия   предмет   психика   психология   узнавание   
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3k
Алекс Чебурашкин 47 минут назад
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22k
BiZ 11 минут назад
новая училка устроилась в школу, ведет первый урок мелкоте. нарисовала на доске яблоко. спрашивает:
- что это, дети?
- жопа!
та в соплях бежит к директору, приводит в класс, по дороге рассказывает, как дети над ней издеваются. директор входит в класс:
- бездари! вас учит учитель! передает вам свои знания! тратит на вас свое время! а вы! что вы в ответ? жопу на доске рисуете?!
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10k
Ф Ив 12 минут назад
Всё просто: наш мозг так устроен, что постоянно ищет лица.
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7k
Roman 17 минут назад
Апофения.

А пердолия - это другое слово.
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5k
Горожанин Полчаса назад
Вот что значит просто взять и переписать информацию из Википедии. Сразу принципиальная некорректность. Парейдолия - это именно иллюзия, возникающая в сознании человека. При парейдолии в объективной реальности, к примеру, на фото - отсутствует прямое соответствие, например, с лицом человека,. Так что фото лица с Марса - это не парейдолия. Там случайным образом игры теней имеется прямое соответствие с человеческим лицом в не зависимости от нюансов воспириятия. Это не иллюзия в сознании, не парейдолия.
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