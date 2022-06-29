Предметы, которые хотят запутать нас своим внешним видом

1957
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Иногда на фото изображено совсем не то, что кажется на первый взгляд. Кадры с едой и разными предметами из нашего поста явно хотят запутать окружающих.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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