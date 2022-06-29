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Предметы, которые хотят запутать нас своим внешним видом

Предметы, которые хотят запутать нас своим внешним видом

Автор:
29 июня 2022 12:14
Метки: воображение   забавно   запутать   лица везде   парейдолия   показалось   
1957
15

Иногда на фото изображено совсем не то, что кажется на первый взгляд. Кадры с едой и разными предметами из нашего поста явно хотят запутать окружающих.

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Источник:

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Метки: воображение   забавно   запутать   лица везде   парейдолия   показалось   
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3k
Motorola Полчаса назад
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Hunson Abadeer Час назад
так себе
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Спелая кукурузинка

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