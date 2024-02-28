Безумный гений и его котопись

Гений и безумство нередко шествуют рука об руку. И хотя настоящим безумцем этого человека назвать нельзя, его психологические особенности сделали его тем, кем он стал, и помогли прославиться и остаться в истории.
Готфрид Минд родился в Швейцарии в 1768 году в семье плотника. Ребенком он был болезненным и слабым. И помимо физической слабости ещё и страдал аутизмом.
В юном возрасте Готфрид проявил талант к рисованию, но его отец считал, что единственный материал, с которым стоит работать, – это дерево. Он давал сыну куски дерева, и мальчик научился работать с древесиной и стал действительно перспективным резчиком.
Его миниатюрные овечки и коровы пользовались популярностью у местных жителей, которые выставляли их на своих каминных полках. Однако истинной страстью Готфрида было рисование – занятие, всецело отдаться которому ему не позволяли.
Чтобы отвлечь ребёнка от глупостей, родители отправили его в школу, где он пробыл всего полтора года. После этого директор школы заявил, что Готфрид «не способен ни к какой работе, но полон энтузиазма». Мальчик так и не научился читать, считать и писать, но демонстрировал явный талант к рисованию, особенно божьих тварей, которых он запечатлевал с «художественными прихотями и с некоторой изобретательностью».
Готфрид с одобрения отца поступил в ученики к художнику и гравёру Зигмунду Хендербергеру в Берне, который славился пасторальными гравюрами. Готфрид вручную раскрашивал рисунки своего учителя.
Только после смерти наставника в 1802 году у Готфрида появилась возможность заняться своим собственным творчеством.
Вдова мастера нуждалась в деньгах и поощряла ученика работать над оригинальными рисунками и акварелью. Он так и сделал, сосредоточившись не на деревенских сценах, а на своей любимой теме – кошках.
Почему кошки? Ну, по некоторым сведениям, необычная внешность и поведение Готфрида заставляли людей если не откровенно бояться его, то, как минимум, опасаться. Соответственно, общение с людьми было затруднено. Но котам было всё равно, как он выглядит, им было всё равно, что он не совсем нормальный. Ему нравилось держать кошку у себя на коленях или на плече. И как это принято у истинного кошатника, он оставался в неудобной позе, чтобы не мешать удобству животного.
За те часы, которые он провёл в компании кошек, их внешний вид так прочно отпечатался в сознании, что он стал рисовать кошек по памяти.
Когда он садился за работу, на спине или на плече у него размещалась кошка. Рядом с ним за столом часто сидел второй кот, наблюдая за ходом работы. Иногда один или два котёнка отдыхали у художника на коленях под столом.
К сожалению, Готфрид Минд страдал от «растущего расстройства в груди», которое привело к его смерти в 1814 году в довольно молодом возрасте 46 лет.
Благодаря своим работам Минд получил всемирную известность. Одну из его картин даже купил английский король Георг IV.
В истории необычный художник остался под прозвищем Кошачьего Рафаэля. Минд так реалистично научился изображать своих любимых животных, что почитатели таланта сочли возможным сравнить скромного швейцарского аутиста с великим итальянцем Рафаэлем Санти.
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