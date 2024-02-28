Безумный гений и его котопись

В юном возрасте Готфрид проявил талант к рисованию, но его отец считал, что единственный материал, с которым стоит работать, – это дерево. Он давал сыну куски дерева, и мальчик научился работать с древесиной и стал действительно перспективным резчиком.

Его миниатюрные овечки и коровы пользовались популярностью у местных жителей, которые выставляли их на своих каминных полках. Однако истинной страстью Готфрида было рисование – занятие, всецело отдаться которому ему не позволяли.