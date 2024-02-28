FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Искусство 3010 постов • 482 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Искусство
Безумный гений и его котопись

Безумный гений и его котопись

Автор:
28 февраля 2024 13:19
Сообщество : Искусство
Метки: Готфрид Минд   Кошачий Рафаэль   аутист   восприятие   искусство   картина   кот   особенность   предмет   швейцарец   
825
22

Гений и безумство нередко шествуют рука об руку. И хотя настоящим безумцем этого человека назвать нельзя, его психологические особенности сделали его тем, кем он стал, и помогли прославиться и остаться в истории.

Готфрид Минд родился в Швейцарии в 1768 году в семье плотника. Ребенком он был болезненным и слабым. И помимо физической слабости ещё и страдал аутизмом.

×
×

В юном возрасте Готфрид проявил талант к рисованию, но его отец считал, что единственный материал, с которым стоит работать, – это дерево. Он давал сыну куски дерева, и мальчик научился работать с древесиной и стал действительно перспективным резчиком.

Его миниатюрные овечки и коровы пользовались популярностью у местных жителей, которые выставляли их на своих каминных полках. Однако истинной страстью Готфрида было рисование – занятие, всецело отдаться которому ему не позволяли.

Чтобы отвлечь ребёнка от глупостей, родители отправили его в школу, где он пробыл всего полтора года. После этого директор школы заявил, что Готфрид «не способен ни к какой работе, но полон энтузиазма». Мальчик так и не научился читать, считать и писать, но демонстрировал явный талант к рисованию, особенно божьих тварей, которых он запечатлевал с «художественными прихотями и с некоторой изобретательностью».

Готфрид с одобрения отца поступил в ученики к художнику и гравёру Зигмунду Хендербергеру в Берне, который славился пасторальными гравюрами. Готфрид вручную раскрашивал рисунки своего учителя.

Только после смерти наставника в 1802 году у Готфрида появилась возможность заняться своим собственным творчеством.

Вдова мастера нуждалась в деньгах и поощряла ученика работать над оригинальными рисунками и акварелью. Он так и сделал, сосредоточившись не на деревенских сценах, а на своей любимой теме – кошках.

Почему кошки? Ну, по некоторым сведениям, необычная внешность и поведение Готфрида заставляли людей если не откровенно бояться его, то, как минимум, опасаться. Соответственно, общение с людьми было затруднено. Но котам было всё равно, как он выглядит, им было всё равно, что он не совсем нормальный. Ему нравилось держать кошку у себя на коленях или на плече. И как это принято у истинного кошатника, он оставался в неудобной позе, чтобы не мешать удобству животного.

За те часы, которые он провёл в компании кошек, их внешний вид так прочно отпечатался в сознании, что он стал рисовать кошек по памяти.

Когда он садился за работу, на спине или на плече у него размещалась кошка. Рядом с ним за столом часто сидел второй кот, наблюдая за ходом работы. Иногда один или два котёнка отдыхали у художника на коленях под столом.

К сожалению, Готфрид Минд страдал от «растущего расстройства в груди», которое привело к его смерти в 1814 году в довольно молодом возрасте 46 лет.

Благодаря своим работам Минд получил всемирную известность. Одну из его картин даже купил английский король Георг IV.

В истории необычный художник остался под прозвищем Кошачьего Рафаэля. Минд так реалистично научился изображать своих любимых животных, что почитатели таланта сочли возможным сравнить скромного швейцарского аутиста с великим итальянцем Рафаэлем Санти.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Искусство"
Метки: Готфрид Минд   Кошачий Рафаэль   аутист   восприятие   искусство   картина   кот   особенность   предмет   швейцарец   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
12k
Б.Касторский 58 минут назад
Дополню работами не менее выдающихся художников!

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

110430



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Британии умер один из представителей богатейшей династии в мире лорд Джейкоб Ротшильд
В Британии умер один из представителей богатейшей династии в мире лорд Джейкоб Ротшильд
В Хабаровске троих этнобандитов отправили в колонию за нападение на прохожих
В Хабаровске троих этнобандитов отправили в колонию за нападение на прохожих
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Странные игры и странный игрок
Странные игры и странный игрок
Как бюджетно подготовить автомобиль к лету: готовый чек-лист
Как бюджетно подготовить автомобиль к лету: готовый чек-лист
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 27 февраля

Лучшие демотиваторы
Челябинский торт

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#Прикол#интересное#факты#ДТП#кот#дети#интересно#задержание
#животные#автомобили#в мире#позитив#история#авто аварии#кино#милота#Россия#США
#Юмор#автомир#люди#забавно#аварии#Автовсячина#инцидент#собака#фильм#Разное
Как бюджетно подготовить автомобиль к лету: готовый чек-лист Как бюджетно подготовить автомобиль к лету: готовый чек-лист А вы замечали, какими уродливыми изображали котиков художники Средневековья? А вы замечали, какими уродливыми изображали котиков художники Средневековья? "Холст, масло и коты-мемы": картины с пушистыми знаменитостями "Холст, масло и коты-мемы": картины с пушистыми знаменитостями В Британии кот искусствоведа испортил картину XVII века В Британии кот искусствоведа испортил картину XVII века Реалистичные цифровые картины бразильского художника Реалистичные цифровые картины бразильского художника Парейдолия: понятие, причины, последствия Парейдолия: понятие, причины, последствия

На что жалуетесь?

Вернуться