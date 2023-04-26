"А она вообще умеет готовить?": Юлию Высоцкую высмеяли за сырники и шашлык

Юлию Высоцкую знают не только как жену Андрона Кончаловского, но и как ведущую телепрограммы "Едим дома". Суетливая блондинка, бегая по большой кухне, учит готовить простые и замысловатые блюда. На экране они выглядят вполне аппетитно, однако случаются в её практике и проколы.





В соцсетях вспомнили о легендарных сырниках в исполнении Высоцкой. Это довольно капризное блюдо, которое удаётся далеко не всем. Но ожидать факапа от гуру кулинарии народ был не готов. В результате у ведущей получилось невнятное месиво, спасти которое не смогла даже сахарная пудра и болтовня Высоцкой, уверявшей, что именно такой консистенции сырники и должны быть.



