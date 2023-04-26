FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7498 постов • 868 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
"А она вообще умеет готовить?": Юлию Высоцкую высмеяли за сырники и шашлык

"А она вообще умеет готовить?": Юлию Высоцкую высмеяли за сырники и шашлык

Автор:
26 апреля 2023 12:03
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Еда   едим дома   кулинария   кулинарная программа   приготовление еды   сырники   телешоу   шоу бизнес   юлия высоцкая   
2150
1
2

Конечно, все мы порой допускаем ляпы в приготовлении еды, однако видеть эти "шедевры" в исполнении Высоцкой как минимум странно. Хотя бы потому, что она ведёт кулинарную ТВ-программу и учит людей азам кулинарии.

Юлию Высоцкую знают не только как жену Андрона Кончаловского, но и как ведущую телепрограммы "Едим дома". Суетливая блондинка, бегая по большой кухне, учит готовить простые и замысловатые блюда. На экране они выглядят вполне аппетитно, однако случаются в её практике и проколы.


В соцсетях вспомнили о легендарных сырниках в исполнении Высоцкой. Это довольно капризное блюдо, которое удаётся далеко не всем. Но ожидать факапа от гуру кулинарии народ был не готов. В результате у ведущей получилось невнятное месиво, спасти которое не смогла даже сахарная пудра и болтовня Высоцкой, уверявшей, что именно такой консистенции сырники и должны быть.


Впрочем, мучные изделия - тема тонкая, и подружиться с тестом удаётся не каждому. Может, с мясом дела пойдут лучше? Спорный вопрос.



После этих видео в соцсетях удивляются: а она вообще готовить умеет? Или главное быстро говорить, суетиться и делать вид, что всё идёт по плану?



Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Еда   едим дома   кулинария   кулинарная программа   приготовление еды   сырники   телешоу   шоу бизнес   юлия высоцкая   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
20  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
30k
Владимир 51 минуту назад
У неё там простенький завтрак, так на вскидку, тысяч на 10-15 обычно выходит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
7k
Slowly Минуту назад
Дели спиноза ёма
Ссылка rutube.ru
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
cnob7 13 минут назад
Тоя Борщ над этими двумя видосами угорал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Alexander 19 минут назад
Вопрос риторический ! Она никогда не умела готовить !
Выучив рецепт она пытается что-то слепить.
Ну а про срачь на столе я вообще молчу. Ссаными тряпками её надо с кухни гнать !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
696
GoInDown 24 минуты назад
Самый бездарный повар в мире это Ивлев, все что он готовит на камеру - видно что полный трэш и помойка. Особенно запомнился его стейк, который он засушил начисто и не показал, что получилось на срезе. Я так давно не ржал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
47k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Полчаса назад
её сырники
...наверно даже я так спецально несмогу накосячить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Shtoppi Полчаса назад
<<После этих видео в соцсетях удивляются: а она вообще готовить умеет? Или главное быстро говорить, суетиться и делать вид, что всё идёт по плану?>>
----------
пока пипл хавает, а ей, и подобным ей, лэвэха капает, то show как говорится must go on. теле картинку же не понюхаешь и на вкус не попробуешь, так что клоуны могут работать спокойно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Serg2001 51 минуту назад
Помниться в детстве меня мучил вопрос, почему сырники называют сырниками, хотя делают их из творога. Теперь то я конечно знаю ответ...)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
sumrаknn 53 минуты назад
сей персонаж успешно продает рекламу для ТП, умение готовить - вообще не обязательно. ТП смотрят: рекламка - мутиться, бабосы - рулятся.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Б.Касторский 54 минуты назад
Да знаете, на экране про всё можно говорить, что вкусно и что всё по плану. Даже если выдаёшь подобный шлак.
Шоу есть, деньги ей капают. А то что готовить не умеет? Так кому какая разница.
Мало этих шоу? Один чудак рассказывает как приготовить блюдо за сто рублей, правда при этом явно выходит из бюджета и рассказывает, что основное есть в холодильнике. Другой орёт на хозяев заведений и рассказывает насколько велик, попутно ругая Мишлен и все его звёзды, потом выясняется, что коллеги о нём весьма невысокого мнения и ресторанов остаётся после шоу в той концепции крохи. Так что всё просто часть шоу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

178844



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Америка "хоронит" телеканал Fox News, который уволил Такера Карлсона, обвалив акции корпорации на миллиард долларов
Америка "хоронит" телеканал Fox News, который уволил Такера Карлсона, обвалив акции...
Давайте поговорим про выдр
Давайте поговорим про выдр
Набирающие популярность в сообществах
Британская качурка: Самая маленькая (и вонючая) морская птица. Кажется заурядной, но имеет реально интересные фишки
Британская качурка: Самая маленькая (и вонючая) морская птица. Кажется заурядной, но...
Рецепт любимых пирожков с яблоком и грушей
Рецепт любимых пирожков с яблоком и грушей
Пассивное охлаждение топового железа с помощью 4.4 кг меди (4 фото)
Пассивное охлаждение топового железа с помощью 4.4 кг меди (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Недостаточный рост

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#машина#история#люди#кино#Прошлое#забавно#знаменитости#Россия
#Юмор#животные#автомобили#в мире#США#аварии#авто аварии#Жизнь#шоу бизнес#дизайн
#Прикол#факты#автомир#интересное#подборка#дтп#актеры#фильм#Автовсячина#картинки
Как я бюджетно облагораживаю старую дачу своими руками. Опыт редактора Фишек Как я бюджетно облагораживаю старую дачу своими руками. Опыт редактора Фишек Селёдка над шубой и другие неожиданные кулинарные шедевры Селёдка над шубой и другие неожиданные кулинарные шедевры 16 сладостей из разных стран мира 16 сладостей из разных стран мира Не для голодных глаз: пользователи сети хвастаются своими лучшими бутербродами Не для голодных глаз: пользователи сети хвастаются своими лучшими бутербродами Непростые времена требуют особых решений: бюджетные рецепты Непростые времена требуют особых решений: бюджетные рецепты Эти новогодние угощения слишком красивы, чтобы их есть! Эти новогодние угощения слишком красивы, чтобы их есть!

На что жалуетесь?

Вернуться