"А она вообще умеет готовить?": Юлию Высоцкую высмеяли за сырники и шашлык

Конечно, все мы порой допускаем ляпы в приготовлении еды, однако видеть эти "шедевры" в исполнении Высоцкой как минимум странно. Хотя бы потому, что она ведёт кулинарную ТВ-программу и учит людей азам кулинарии.
Юлию Высоцкую знают не только как жену Андрона Кончаловского, но и как ведущую телепрограммы "Едим дома". Суетливая блондинка, бегая по большой кухне, учит готовить простые и замысловатые блюда. На экране они выглядят вполне аппетитно, однако случаются в её практике и проколы.
В соцсетях вспомнили о легендарных сырниках в исполнении Высоцкой. Это довольно капризное блюдо, которое удаётся далеко не всем. Но ожидать факапа от гуру кулинарии народ был не готов. В результате у ведущей получилось невнятное месиво, спасти которое не смогла даже сахарная пудра и болтовня Высоцкой, уверявшей, что именно такой консистенции сырники и должны быть.
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Впрочем, мучные изделия - тема тонкая, и подружиться с тестом удаётся не каждому. Может, с мясом дела пойдут лучше? Спорный вопрос.
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После этих видео в соцсетях удивляются: а она вообще готовить умеет? Или главное быстро говорить, суетиться и делать вид, что всё идёт по плану?
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Выучив рецепт она пытается что-то слепить.
Ну а про срачь на столе я вообще молчу. Ссаными тряпками её надо с кухни гнать !
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пока пипл хавает, а ей, и подобным ей, лэвэха капает, то show как говорится must go on. теле картинку же не понюхаешь и на вкус не попробуешь, так что клоуны могут работать спокойно.
О сколько нам открытий чудных... (С)
Нет, молоко, это просто молоко. Которое может стать частью другого продукта. Но так, его максимум стерилизуют. Вы, когда про детство говорили, это ведь совсем недавно было?)
Шоу есть, деньги ей капают. А то что готовить не умеет? Так кому какая разница.
Мало этих шоу? Один чудак рассказывает как приготовить блюдо за сто рублей, правда при этом явно выходит из бюджета и рассказывает, что основное есть в холодильнике. Другой орёт на хозяев заведений и рассказывает насколько велик, попутно ругая Мишлен и все его звёзды, потом выясняется, что коллеги о нём весьма невысокого мнения и ресторанов остаётся после шоу в той концепции крохи. Так что всё просто часть шоу.