Кухонные советы: странности, происходящие с продуктами во время готовки, и их причины

Тут-то она и «бабахает», разлетаясь по микроволновке. Чтобы это избежать, достаточно проделать в рыбе отверстия вилкой. В качестве дополнительной меры стоит протереть продукт бумажным полотенцем.





Иногда при приготовлении курицы возникает такая проблема: мясо уже достигло нужной температуры, однако внутри остаётся розовым, из-за чего складывается впечатление, будто оно сырое. Не стоит переживать и пересушивать блюдо. Цвет мяса зависит от содержания гемоглобина в его тканях.