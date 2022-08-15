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Кухонные советы: странности, происходящие с продуктами во время готовки, и их причины

Кухонные советы: странности, происходящие с продуктами во время готовки, и их причины

Автор:
15 августа 2022 21:23
Сообщество : Еда
Метки: Еда   готовка   кухня   приготовление еды   продукты   странности   
3336
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Не секрет, что на кухне далеко не всё идёт по плану. Даже элементарное подогревание готовой пищи может стать проблемой, не говоря уже о полноценной готовке. Почему же так происходит? Разберёмся в причинах некоторых странностей.

Засовывать рыбу в микроволновку всегда опасно, ведь она так начинает «трещать», что потом приходится отмывать всё вокруг. Происходит это из-за избыточного содержания в ней жира, который во время нагревания смешивается с водой. Она, в свою очередь, быстро закипает и превращается в пар, оказывающий давление на рыбу.

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Тут-то она  и «бабахает», разлетаясь по микроволновке. Чтобы это избежать, достаточно проделать в рыбе отверстия вилкой. В качестве дополнительной меры стоит протереть продукт бумажным полотенцем.


Иногда при приготовлении курицы возникает такая проблема: мясо уже достигло нужной температуры, однако внутри остаётся розовым, из-за чего складывается впечатление, будто оно сырое. Не стоит переживать и пересушивать блюдо. Цвет мяса зависит от содержания гемоглобина в его тканях.

Именно из-за него мясо может изменить оттенок под воздействием высоких температур.


Наверняка каждый сталкивался с плёнкой на поверхности чая. Довольно распространённое явление, о происхождении которого знают немногие. Эта самая плёнка образуется из содержащихся в чае веществ и карбоната кальция, попадающего с водопроводной водой. В разных местах содержание кальция в воде разнится, из-за чего плотность плёнки везде разная. К слову, это же вещество влияет и на цвет чая.

Бывает такое, что после варки на картошке появляются тёмные пятна. Продукт по-прежнему безопасен, да и вкус никак не меняется. А появляются эти самые пятна из-за того, что после варки окисляется хлоргеновая кислота, содержащаяся в картофеле. То же самое происходит и если просто оставить очищенный продукт.

Чтобы этого избежать, его стоит предварительно нарезать и оставлять в холодной воде, а не кидать в кипящую воду.


Иногда вокруг яичного желтка возникает серый налёт, выглядящий не совсем аппетитно. Возникает это из-за вступления в реакцию серы и железа, содержащихся в белке и желтке. А произойти это может, если яйцо заметно переварить. Чтобы это не происходило, стоит варить продукт не дольше положенного и сразу после готовности остуждать.

Почему, если добавить в воду сахар или соль, она закипает быстрее? Всё дело в том, что кристаллы разрушают структуру воды, благодаря чему пузыри быстрее формируются и всплывают. Тогда она начинает пениться. Сама же пена из-за турбулентности при кипении начинает приобретать белый оттенок (к слову, такую же можно увидеть на водопадах).

Говорят, чтобы макароны не слипались, нужно чаще их помешивать. Однако этот совет помогает далеко не всегда. Всему виной выделяемый в воду крахмал, концентрация которого будет выше, если налить мало воды. Так что, чтобы они не слипались, нужно правильно соблюдать пропорции: 0,5-1 литр воды на 100 гр. макарон.

Бывает такое, что свежий овощной салат после нескольких часов нахождения в холодильнике становится вялым и уже не таким аппетитным. Не стоит винить в этом овощи. Всему виной заправка, которая содержит кислоты, разрушающие структуру ингредиентов. Ведь тогда они начинают выделять воду.

Так, лучше заправлять только ту часть салата, которую вы сможете съесть сразу.


Ну и закончим желе, которое, как бы ни хотелось, можно приготовить далеко не из всех фруктов. Например, его не выйдет сделать из ананаса, киви или папайи, поскольку в них содержатся ферменты, разрушающие связи в белках. К последним относится и желатин, необходимый для готовки. Но если уж хочется в желе вкус именно этих фруктов, тогда стоит брать их в консервированном виде.


Источник:

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Метки: Еда   готовка   кухня   приготовление еды   продукты   странности   
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6k
Sanar 2 часа назад
пост для дибилов от дибила
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824
uid-5j7c27kq Полминуты назад
Чё делать то чтобы скорлупа от варёных яиц отходила легко ..
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9k
kirpal 57 минут назад
Водку лучше пить холодной, она тогда вкуснее. Разлил в рюмки - выпей. После 5-7 рюмок, когда начинают разговоры разговаривать - бутылку лучше убрать в холодильник.
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3k
Babangdida 2 часа назад
Спасибо, про чай+CaCO3 не знал.
П.С. "...и сразу после готовности осуждать..."
ЗА ЧТО!???
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22k
Егор 2 часа назад
Ну если кристаллы разрушают структуру воды, то можно отстегать кнутом море и оно нагреется?
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Антибиотик
Научись причины всех своих проблем в себе находить. Тогда и проблем меньше станет.
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