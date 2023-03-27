Не для голодных глаз: пользователи сети хвастаются своими лучшими бутербродами

Все мы любим бутерброды — от классического комбо «плавленый сыр+докторская колбаса» до заморских сэндвичей, бургеров и бейглов. Они особенно хороши тем, что даже из остатков вчерашнего обеда можно собрать вкуснейший шедевр — а таким грех потом не похвастаться!