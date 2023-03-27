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Не для голодных глаз: пользователи сети хвастаются своими лучшими бутербродами

Не для голодных глаз: пользователи сети хвастаются своими лучшими бутербродами

Автор:
27 марта 2023 22:50
Сообщество : Еда
Метки: Еда   бургеры   бутерброды   кулинария   сэндвичи   фотографии из соцсетей   
778
15

Все мы любим бутерброды — от классического комбо «плавленый сыр+докторская колбаса» до заморских сэндвичей, бургеров и бейглов. Они особенно хороши тем, что даже из остатков вчерашнего обеда можно собрать вкуснейший шедевр — а таким грех потом не похвастаться!

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Может, и вам недавно довелось приготовить или отведать настоящий кулинарный шедевр? Делитесь!


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Еда   бургеры   бутерброды   кулинария   сэндвичи   фотографии из соцсетей   
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17  комментариев
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9k
Billi_Bons 38 минут назад
Лучший бутер.
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3k
americos 7 минут назад
Есть в Нью Джерси интересное место
Там подают такие бутерброды.
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533
Вася Васильев 9 минут назад
Это не еда. Это всё относится к категории пожрать на бегу...
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6
Дина 14 минут назад
Зачем они изуродовали бургер газетой на 1 снимке?
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13k
Cornho 41 минуту назад
"Но он красиво тянулся"

Как эти сопли могут "красиво тянуться"?
От одного вида подташнивает.

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