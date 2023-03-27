Не для голодных глаз: пользователи сети хвастаются своими лучшими бутербродами

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Все мы любим бутерброды — от классического комбо «плавленый сыр+докторская колбаса» до заморских сэндвичей, бургеров и бейглов. Они особенно хороши тем, что даже из остатков вчерашнего обеда можно собрать вкуснейший шедевр — а таким грех потом не похвастаться!
1. «Бутер из остатков с праздничного стола. Вафля из начинки для индейки, ветчина, индейка, клюквенный соус, грибная запеканка, рисовая запеканка с брокколи»
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2. «Генуэзская салями, пепперони, сыр проволоне, помидоры, жареный красный перец, пепперончини и руккола на чиабатте с соусом песто из базилика»
3. «Может это и не самый лучший жареный бутер с сыром, но он красиво тянулся, и моя лучшая подруга сделала его с любовью»
9. «Нашла фургон, где продаются эти штуки, и они безумно вкусные. Технически это бутерброд… Вроде как»
12. Фирменный бутерброд канадского кафе Willensky: бутерброд с салями из говядины и говяжьей колбасой с горчицей на кайзерке, спрессованной на гриле
14. «Сэндвич с ростбифом справа. Мы с мужем не сдерживали себя, когда готовили праздничный ужин на двоих»
Может, и вам недавно довелось приготовить или отведать настоящий кулинарный шедевр? Делитесь!
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Там подают такие бутерброды.
Как эти сопли могут "красиво тянуться"? От одного вида подташнивает.