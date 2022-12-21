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Эти новогодние угощения слишком красивы, чтобы их есть!

Эти новогодние угощения слишком красивы, чтобы их есть!

Автор:
21 декабря 2022 11:58
Сообщество : Еда
Метки: Еда   вдохновляет   красиво   кулинария   новый год   оригинально   праздничные блюда   рождество   
1160
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Оливье, холодец, селедка под шубой - наши новогодние кулинарные пристрастия не меняются порой всю жизнь. А может, зря? Вот вам десятки идей того, как сделать праздничный стол незабываемым, - может, одна из них вас вдохновит?
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Еда   вдохновляет   красиво   кулинария   новый год   оригинально   праздничные блюда   рождество   
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2  комментария
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331
Тамара Витальевна Час назад
Ёшкин кот... Нет,а Новогодние РУССКИЕ столы что? Никак? И у нас нет красивых столов?... Как же надоело ... Придется напрячься и найти подборки наших рукодельниц...
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9k
Sapsan Полчаса назад
Гыы. Такие яства для казахов и узбеков обычные будни )

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