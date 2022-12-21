Эти новогодние угощения слишком красивы, чтобы их есть!

Оливье, холодец, селедка под шубой - наши новогодние кулинарные пристрастия не меняются порой всю жизнь. А может, зря? Вот вам десятки идей того, как сделать праздничный стол незабываемым, - может, одна из них вас вдохновит?

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"Моя мама всегда печет рождественское печенье, которое слишком красиво, чтобы его есть!" 0 Источник:

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"Тортик с новогодним настроением! Рисунок сделан вручную на зеркальной глазури" 0 Источник:

"Первое Рождество в роли отца-одиночки. Я сделал все, что мог, и дочка была довольна" 0 Источник:

"Домашний рождественский торт от моего папы" 0 Источник:

"Пряничный домик, который мой папа сделал на Рождество" 0 Источник:

"Мой пряничный домик в этом году. Я заняла первое место на Фестивале имбирных пряников в моем городе!" 0 Источник:

"Кокосовый рождественский торт моей жены! Действительно хорошо сделано" 0 Источник:

"Моя жена сделала этот чудесный пряничный домик на Рождество" 0 Источник:

"Домашний торт-шапочка к Рождеству" 0 Источник:

Я сделал для друга пряничную фуру" 0 Источник:

Безглютеновая рождественская фокачча 0 Источник:

"Домашний яблочный пирог на Рождество" 0 Источник:

"Первая партия рождественского печенья моей 16-летней дочери в этом году!" 0 Источник:

"Зимний пейзаж на тортике к Рождеству" 0 Источник:

Домашняя рождественская елка с начинкой из сыра и чеснока 0 Источник:

"Мое домашнее рождественское пряничное творение этого года" 0 Источник:

"Рождественское печенье, которое я приготовила в этом году" 0 Источник:

"Этот хлеб моя сестра испекла на Рождество" 0 Источник:

"Я кондитер, печь торты - моя работа. Вот моя подборка к этому Рождеству" 0 Источник:

"Мой маленький масляно-кремовый рождественский торт-пингвинчик. Я думаю, что он самый милый" 0 Источник:

Рождественское печенье 0 Источник:

"Поздравляем с Рождеством из Норвегии! Мы сделали имбирный пряник в виде ладьи викингов!" 0 Источник:

Доска с закусками кв виде наряженной елки 0 Источник:

"Я сделала этот торт на рождественскую вечеринку моей сестры" 0 Источник:

"Домашняя пряничная карусель, которую я сделала на Рождество" 0 Источник:

"Два с половиной часа - и моя идея рождественского свитера - торта воплотилась в жизнь!" 0 Источник:

"Вот такой мясной закусочный стол подгготовил мой друг для рождественской вечеринки!" 0 Источник:

"Сначала дети выбрали динозавров, затем роботов… Какой будет тема моего рождественского печенья в следующем году?" 0 Источник:

"Рождественские елочки из печений матча" 0 Источник: