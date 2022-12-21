Белая Муха
Эти новогодние угощения слишком красивы, чтобы их есть!
Автор:
21 декабря 2022 11:58
Оливье, холодец, селедка под шубой - наши новогодние кулинарные пристрастия не меняются порой всю жизнь. А может, зря? Вот вам десятки идей того, как сделать праздничный стол незабываемым, - может, одна из них вас вдохновит?
"Моя мама всегда печет рождественское печенье, которое слишком красиво, чтобы его есть!"
"Тортик с новогодним настроением! Рисунок сделан вручную на зеркальной глазури"
"Первое Рождество в роли отца-одиночки. Я сделал все, что мог, и дочка была довольна"
"Домашний рождественский торт от моего папы"
"Пряничный домик, который мой папа сделал на Рождество"
"Мой пряничный домик в этом году. Я заняла первое место на Фестивале имбирных пряников в моем городе!"
"Кокосовый рождественский торт моей жены! Действительно хорошо сделано"
"Моя жена сделала этот чудесный пряничный домик на Рождество"
"Домашний торт-шапочка к Рождеству"
Я сделал для друга пряничную фуру"
Безглютеновая рождественская фокачча
"Домашний яблочный пирог на Рождество"
"Первая партия рождественского печенья моей 16-летней дочери в этом году!"
"Зимний пейзаж на тортике к Рождеству"
Домашняя рождественская елка с начинкой из сыра и чеснока
"Мое домашнее рождественское пряничное творение этого года"
"Рождественское печенье, которое я приготовила в этом году"
"Этот хлеб моя сестра испекла на Рождество"
"Я кондитер, печь торты - моя работа. Вот моя подборка к этому Рождеству"
"Мой маленький масляно-кремовый рождественский торт-пингвинчик. Я думаю, что он самый милый"
"Поздравляем с Рождеством из Норвегии! Мы сделали имбирный пряник в виде ладьи викингов!"
Доска с закусками кв виде наряженной елки
"Я сделала этот торт на рождественскую вечеринку моей сестры"
"Домашняя пряничная карусель, которую я сделала на Рождество"
"Два с половиной часа - и моя идея рождественского свитера - торта воплотилась в жизнь!"
"Вот такой мясной закусочный стол подгготовил мой друг для рождественской вечеринки!"
"Сначала дети выбрали динозавров, затем роботов… Какой будет тема моего рождественского печенья в следующем году?"
"Рождественские елочки из печений матча"
"Приготовили рождественскую пиццу на работе. Босс одобрил"
Источник:
— переведено специально для
fishki.net
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