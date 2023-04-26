Креветка-скелет, которая выглядит как пришелец

Caprellidae относятся к виду бокоплавов и обитают в прибрежных зонах всех океанов земного шара. Вырастают эти существа до пяти, чаще трёх см в длину и питаются планктоном, личинками ракообразных и простейшими микроорганизмами. Способ охоты чем-то напоминает охоту богомолов — капреллида сидит в засаде и ждёт, когда какая-нибудь букашка подплывёт близко, потом резко хватает добычу своими грозными хватательными придатками. Неподвижно ждать может очень долго. Среди морских водорослей капреллиду очень сложно разглядеть, поэтому личинки даже не подозревают, что на них охотятся. Но не всегда капреллиде удаётся поймать живой организм, поэтому иногда она может спокойно покушать водоросли и зацепившиеся на них микроорганизмы