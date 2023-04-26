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Креветка-скелет, которая выглядит как пришелец

Креветка-скелет, которая выглядит как пришелец

Автор:
26 апреля 2023 11:31
Сообщество : Животные
Метки: биология   зоология   интересное   креветка   мир   океан   природа   удивительное   фото   
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В океане обитают тысячи разных необычных существ. Среди них — похожие на создания из другого мира креветки-призраки.

Капреллид (Caprellidae) называют по-разному. Кто-то зовёт их креветками-призраками из-за того, что среди водорослей их очень сложно разглядеть, кто-то называет их креветками-скелетами, а кто-то просто морскими козочками. Но ни к креветкам, ни тем более к козочкам капреллиды не имеют никакого отношения.

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Caprellidae относятся к виду бокоплавов и обитают в прибрежных зонах всех океанов земного шара. Вырастают эти существа до пяти, чаще трёх см в длину и питаются планктоном, личинками ракообразных и простейшими микроорганизмами. Способ охоты чем-то напоминает охоту богомолов — капреллида сидит в засаде и ждёт, когда какая-нибудь букашка подплывёт близко, потом резко хватает добычу своими грозными хватательными придатками. Неподвижно ждать может очень долго. Среди морских водорослей капреллиду очень сложно разглядеть, поэтому личинки даже не подозревают, что на них охотятся. Но не всегда капреллиде удаётся поймать живой организм, поэтому иногда она может спокойно покушать водоросли и зацепившиеся на них микроорганизмы

Но не всегда капреллиде удаётся поймать живой организм, поэтому иногда она может спокойно покушать водоросли и зацепившиеся на них микроорганизмы. В свою очередь, капреллида служит пищей для креветок, моллюсков и других обитателей океана.

Интересно, что спариваться эти существа могут в строго определённый период своей жизни. Всё зависит от твёрдости панциря. Время, когда панцирь только-только затвердел — самый подходящий момент для спаривания.

Когда панцирь уже становится сильно твёрдым, продолжать род уже не так легко. Связано это с тем, что самка вынашивает яйца в выводковой камере на брюхе, образованной грудными сегментами панциря. Малыши вылупляются там же. В некоторых случаях после спаривания самка убивает своего партнера, который чаще всего по размеру гораздо больше самки, при помощи яда (снова привет богомолам).

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Метки: биология   зоология   интересное   креветка   мир   океан   природа   удивительное   фото   
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1  комментарий
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Maikl 51 минуту назад
Готовая концепция "зверюги" для фильма ужаса ))
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