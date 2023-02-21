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На Байкале нашли комара, который зимой не спит, охотится, а внутри у него антифриз

На Байкале нашли комара, который зимой не спит, охотится, а внутри у него антифриз

Автор:
21 февраля 2023 13:18
Сообщество : Животные
Метки: байкал   интересное   комар   насекомые   природа   удивительное   фото   
1986
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Если вы думаете, что комары — это только летнее развлечение, вы сильно ошибаетесь. На Байкале, где температура опускается до -40 градусов, нашли комара, который живёт на снегу и даже зимой умудряется охотиться. Как ему это удаётся? Да просто у него внутри антифриз!

Научные сотрудники ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» в заказнике Красный Яр обнаружили комара, который живёт на снегу. На градуснике было -14 градусов, а по снегу двигались насекомые, которые чувствовали себя просто прекрасно в таком холоде.

Учёная-орнитолог Наталья Оловянникова рассказала о необычной встрече:

"Я – орнитолог, и ориентировалась на птиц; вдруг заметила движение под ногами на лыжне. Пригляделась, а там «снежный комар», довольно бодрый. За пять последних лет я их уже наблюдала в заказнике пару раз, и всё же такие встречи — редкость."

Этот зимний комарик больше известен как хионея. Это один из самых малоизученных видов комаров. Учёные не знают точно, чем они питаются и как размножаются. Единственное, что известно точно — эти комары не боятся холода из-за "антифриза". В гемолимфе комара обнаружена сахарная трегалоза, которая не замерзает в холоде. А ещё хионея не кусается и не пьёт кровь людей.

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Метки: байкал   интересное   комар   насекомые   природа   удивительное   фото   
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6  комментариев
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6k
ekarataev 2 часа назад
Иногда они от холода надевают ватники, тогда летать уже не могут и ходят по снегу за добычей и говорят "А ну стой, дай укусить".
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40k
Сергей 24 секунды назад
Там где то рядом кто то самогон гонит, а спирт как известно замерзает при 114,15 C.
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7k
Pravednik84 37 минут назад
Я у нас в СПб видел такого 25 лет назад. Ещё тогда удивился зимней букашке, так что хорошо запомнил. Встретил его примерно так же - шлёпнулся с лыж, лежу, отдыхаю, а он мимо меня топает.
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1k
Остап_Бендер_Задунайский 54 минуты назад
Комар-мутант какой-то.

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41k
turyst Час назад
Антифриз, говорите...
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2k
веселый просто 2 часа назад
Зачем им пить кровь людей, если они сливают антифриз с машин
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