На Байкале нашли комара, который зимой не спит, охотится, а внутри у него антифриз

Если вы думаете, что комары — это только летнее развлечение, вы сильно ошибаетесь. На Байкале, где температура опускается до -40 градусов, нашли комара, который живёт на снегу и даже зимой умудряется охотиться. Как ему это удаётся? Да просто у него внутри антифриз!
Научные сотрудники ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» в заказнике Красный Яр обнаружили комара, который живёт на снегу. На градуснике было -14 градусов, а по снегу двигались насекомые, которые чувствовали себя просто прекрасно в таком холоде.
Учёная-орнитолог Наталья Оловянникова рассказала о необычной встрече:
"Я – орнитолог, и ориентировалась на птиц; вдруг заметила движение под ногами на лыжне. Пригляделась, а там «снежный комар», довольно бодрый. За пять последних лет я их уже наблюдала в заказнике пару раз, и всё же такие встречи — редкость."
Этот зимний комарик больше известен как хионея. Это один из самых малоизученных видов комаров. Учёные не знают точно, чем они питаются и как размножаются. Единственное, что известно точно — эти комары не боятся холода из-за "антифриза". В гемолимфе комара обнаружена сахарная трегалоза, которая не замерзает в холоде. А ещё хионея не кусается и не пьёт кровь людей.
Источник:
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