На Байкале нашли комара, который зимой не спит, охотится, а внутри у него антифриз

Этот зимний комарик больше известен как хионея. Это один из самых малоизученных видов комаров. Учёные не знают точно, чем они питаются и как размножаются. Единственное, что известно точно — эти комары не боятся холода из-за "антифриза". В гемолимфе комара обнаружена сахарная трегалоза, которая не замерзает в холоде. А ещё хионея не кусается и не пьёт кровь людей.