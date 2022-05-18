Восемь интересных фактов, в которые не так просто поверить

Да, это её средство общения с помощью языка тела. К примеру, если она закончила говорить с гостем, то она просто перекладывает сумку из одной руки в другую и её помощники корректно закончат разговор. А если королева устала и хочет, чтобы её оставили в покое, то поставит свою сумочку на землю. Вот такой сигнал к моментальному прекращению беседы. Ну и есть ещё сигналы, о которых осведомлены только спецслужбы.