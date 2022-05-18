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Восемь интересных фактов, в которые не так просто поверить

Восемь интересных фактов, в которые не так просто поверить

Автор:
18 мая 2022 15:27
Сообщество : RealFishki
Метки: в мире   интересное   королева   космос   мир   океан   природа   факты   
1844
9
Наш мир одновременно очень изучен, но при этом в нём есть ещё миллионы тайн. Мировой океан изучен лишь на 2%!
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Источник:

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Метки: в мире   интересное   королева   космос   мир   океан   природа   факты   
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16  комментариев
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38k
kalinser 3 часа назад
Эээ... Апельсины этиленом обрабатывают прямо на дереве?


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3k
Николаевич 4 минуты назад
Шутки шутками, а в “Толковом словаре русского языка” Ожегова есть четкое указание: ерунда (чушь) собачья – это полная ерунда или чушь.
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−51
nonstandard 7 минут назад
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1k
MrMopnex 17 минут назад
Я так понимаю, что арбузы нам кажутся тоже неспелыми, потому что они зелёные? И киви? И авокадо? И....? Что за дичь?
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70k
Пётровыч 18 минут назад
В Греции рвал сладкие и сочные ЖЕЛТЫЕ апельсины прямо с дерева. А вообще бытует мнение, что апельсин это выведенный в Китае гибрид мандарина и помело.
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58k
Парагвайский шпион Час назад
Апельсины зеленые те, которые в Африке растут.
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3k
александр Час назад
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13k
Александр 2 часа назад
У деда было апельсиновое дерево в доме, там они были оранжевые.
Прочитал про апельсины и понял что ТС пишет бред, дальше не стал читать.
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37k
Эльза Вайнц 2 часа назад
Про апельсины чушь. В Испании я видела вживую, как они растут. От маленького плода до полного созревания.
Если только, какой-то один определённый гибридный сорт обрабатывают.
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