Восемь интересных фактов, в которые не так просто поверить

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Наш мир одновременно очень изучен, но при этом в нём есть ещё миллионы тайн. Мировой океан изучен лишь на 2%!
Вообще, очень интересно смотреть на то, как развиваются технологии и как, благодаря им, мы каждый год узнаём что-то новое. Это не всегда, конечно, радостные новости, но всё же.
Существует фильм, финал которого зависит от того, каким глазом вы его смотрите
В 1922 году сняли фильм "Сила любви", в формате 3D. И каждый, кто смотрел его, мог сам выбрать концовку. Такие фильмы смотрят в очках с с ними и красными стёклами, создатели фильма сделали так, что финал через синее стекло отличался от финала через красное. Закрывая один глаз зритель мог увидеть или трагический, или счастливый конец "Силы любви".
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Настоящий цвет апельсинов - зелёный
Апельсины, которые растут в южных субтропических регионах - зелёные. А вот уже когда они начинают подгнивать, то становятся оранжевыми. Но так как люди считают зелёный цветом неспелых плодов, то их обрабатывают этиленом, который разрушает хлорофилл и вот так апельсины становятся оранжевыми. Ну и второй способ сделать апельсины привычного нам цвета - заморозить и разморозить их.
Размах крыльев птеродактелей больше размаха крыльев истребителя F16
Представьте только, что некоторые виды птеродактилей весили полтонны и были размером с жирафа. Учёные, что нашли ископаемые останки одного из таких видов, измерили длину его крыла - 11 метров! На метр больше, чем размах истребителя F16.
Английская королева отдаёт приказы с помощью своей сумочки
Да, это её средство общения с помощью языка тела. К примеру, если она закончила говорить с гостем, то она просто перекладывает сумку из одной руки в другую и её помощники корректно закончат разговор. А если королева устала и хочет, чтобы её оставили в покое, то поставит свою сумочку на землю. Вот такой сигнал к моментальному прекращению беседы. Ну и есть ещё сигналы, о которых осведомлены только спецслужбы.
Запах васаби используют, чтобы дать понять глухим людям, что начался пожар
Вот такую оригинальную систему придумали японские учёные. Специальное устройство распыляет в воздух испарения васаби, чтобы предупредить о пожаре. Концентрированный запах васаби может разбудить даже крепко спящих людей.
В южной части Тихого океана есть кладбище космических кораблей
Его назвали "точка Немо" и оно максимально удалено от суши. Сюда сбрасывают все вышедшие из строя и устаревшие из строя спутники. Там же лежит и космическая станция "Мир". Сейчас в "точке Немо" находится больше трёхсот спутников.
Котелки придумали как защиту от веток во время езды на лошади
Первые такие шляпы появились в 1860 году и быстро стали очень популярны. Конечно, ведь они выдерживали вес взрослого человека! Покупка шляпы-котелка происходила так - покупатель дважды вставал на неё и если она выдерживала, то её покупали.
Каждая страна на Южном полюсе может назначить своё время
Из-за того, что на нём нет долготы, так как там сходятся все мередианы. Научные станции, расположенные на Южном полюсе, используют время той страны, которой они принадлежат. Вот так, в двух соседних помещениях может быть разное время: в одном семь утра, а в другом шесть часов вечера.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Прочитал про апельсины и понял что ТС пишет бред, дальше не стал читать.
Если только, какой-то один определённый гибридный сорт обрабатывают.