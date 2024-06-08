Режим "толерантность" включён на максимум: в Мэриленде выбрали новую королеву красоты, и это не женщина

Не успели мы отойти от шока после созерцания победительницы конкурса красоты в Алабаме, как подоспела еще одна замечательная новость: в другом штате США тоже определились с самой привлекательной девушкой 2024 года. Хотя её и девушкой-то язык назвать не повернётся.