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Режим "толерантность" включён на максимум: в Мэриленде выбрали новую королеву красоты, и это не женщина

Режим "толерантность" включён на максимум: в Мэриленде выбрали новую королеву красоты, и это не женщина

Автор:
08 июня 2024 15:33
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Ynews   transgender   Видео   Мэриленд   США   конкурс красоты   толерантность   
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Не успели мы отойти от шока после созерцания победительницы конкурса красоты в Алабаме, как подоспела еще одна замечательная новость: в другом штате США тоже определились с самой привлекательной девушкой 2024 года. Хотя её и девушкой-то язык назвать не повернётся.

Бейли Энн Кеннеди стала "Мисс Мэриленд" на прошедшем недавно конкурсе красоты. Всё бы ничего, но участница - не совсем девушка. Точнее, совсем не девушка. Это трансгендер, который посредством пластической хирургии и приёма лошадиной дозы гормонов выглядит как женщина.



Впрочем, для США чествование подобных персон становится традицией.



Поэтому в данном конкурсе красоты у Кеннеди не было равных. Во-первых, трансгендер, во-вторых, мигрант из Камбоджи, в третьих, - замужем за военным. Комбо!



Сам/а Бейли Энн Кеннеди считает свою победу - ответом всем её хейтерам, которые возмущены участием небинарной персоны в конкурсе для истинных женщин. Победительница считает, что неважно, какая ты женщина - урожденная или сделанная - главное, результат!



После победы в Мэриленде Бейли Энн Кеннеди собирается побороться за корону красоты в главном состязании США "Мисс Америка". И при таких-то вводных, наверное, победит.

Источник:

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Метки: Ynews   transgender   Видео   Мэриленд   США   конкурс красоты   толерантность   
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13  комментариев
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816
Corkscrew 38 минут назад
«Поэтому в данном конкурсе красоты у Кеннеди не было равных. Во-первых, трансгендер, во-вторых, мигрант из Камбоджи, в третьих, - замужем за военным. Комбо!»

Пи.дец они там конченые!!! Это просто днище!!!
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3k
Igor Grishaev 42 секунды назад
Недалёк тот день, когда бородатый мужик станет королевой красоты
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297
Ден 3 минуты назад
Чтобы "подняться выше" ей нужно ещё быть чёрной,жирной,феминисткой-лесбиянкой. И не важно,что она замужем ))
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8k
Евгений Д 7 минут назад
Все с ног на голову.
Ничего святого и неприкосновенного не осталось.

А кстати- муж то у нее получается пидрилоид ?
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1k
alex 15 минут назад
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99k
Доктор Джонс 15 минут назад
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3k
Aleksandr M. 16 минут назад
Из Пелевина в исполнении Чонишвили сразу вспомнилось...
Ссылка coub.com
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14k
Copycat 18 минут назад
Когда собака лает на тебя - ей можно бросить кость и возможно она от тебя отвяжется, но это не означает что ты начал уважать, любить или признавать собаку
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Комментарий удален. Причина: порнография/эротика
41k
762
Игорь Полчаса назад
Это радует! Побольше разных извращенцев западному обывателю и сами медленно и верно пойдут на дно. Разложатся, без применения силы и внешнего воздействия.......
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32k
AzuveR 41 минуту назад
Это же огуенно ,пиндостан такое дерьмо заслужил в полной мере. Даёшь п.идораса президентом пендосии. Не останавливайтесь ,утырки.
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2186 постов (2175 в горячем)

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