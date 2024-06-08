Режим "толерантность" включён на максимум: в Мэриленде выбрали новую королеву красоты, и это не женщина

Не успели мы отойти от шока после созерцания победительницы конкурса красоты в Алабаме, как подоспела еще одна замечательная новость: в другом штате США тоже определились с самой привлекательной девушкой 2024 года. Хотя её и девушкой-то язык назвать не повернётся.
Бейли Энн Кеннеди стала "Мисс Мэриленд" на прошедшем недавно конкурсе красоты. Всё бы ничего, но участница - не совсем девушка. Точнее, совсем не девушка. Это трансгендер, который посредством пластической хирургии и приёма лошадиной дозы гормонов выглядит как женщина.
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Впрочем, для США чествование подобных персон становится традицией.
Поэтому в данном конкурсе красоты у Кеннеди не было равных. Во-первых, трансгендер, во-вторых, мигрант из Камбоджи, в третьих, - замужем за военным. Комбо!
Сам/а Бейли Энн Кеннеди считает свою победу - ответом всем её хейтерам, которые возмущены участием небинарной персоны в конкурсе для истинных женщин. Победительница считает, что неважно, какая ты женщина - урожденная или сделанная - главное, результат!
После победы в Мэриленде Бейли Энн Кеннеди собирается побороться за корону красоты в главном состязании США "Мисс Америка". И при таких-то вводных, наверное, победит.
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Пи.дец они там конченые!!! Это просто днище!!!
Ничего святого и неприкосновенного не осталось.
А кстати- муж то у нее получается пидрилоид ?
США
Германия