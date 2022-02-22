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20+ редких фото со съемок фильмов "Звёздные войны"

20+ редких фото со съемок фильмов "Звёздные войны" (50 фото)

Автор:
22 февраля 2022 08:30
Сообщество : Кино
Метки: Звездные воины   звездныевойны   кино   подборка   съемки   фильм   фильмы   фото   
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Культовая сага "Звёздные войны" берет начало с момента выхода первого фильма в 1977 году, и включает в себя 11 эпизодов основной саги. Последний фильм был снят в 2019 году. Колоссальную звёздную вселенную придумал и реализовал американский режиссер Джордж Лукас. Заглянем за кулисы киновселенной, и посмотрим на интересные и редкие ретро-снимки со съемок этих культовых фильмов.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Звездные воины   звездныевойны   кино   подборка   съемки   фильм   фильмы   фото   
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9  комментариев
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35k
Александр Час назад
Я представляю сколько трудов и усердия было вложено в съемки ЗВ. Но все труды окупились с торицей. ЗВ уже несколько десятилетий является одной из известнейших франшиз.
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Остап_Бендер_Задунайский Полчаса назад
Столько труда было вложено.
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15k
Кархародон 54 минуты назад
Прикольно. В руках Хана Соло - «затюненный» Mauser C96

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emporio_ss 57 минут назад
Ссылка coub.com
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Проктолог-иллюзионист Час назад
Лея со всеми обнималась)
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mercure

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