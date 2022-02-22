20+ редких фото со съемок фильмов "Звёздные войны"

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Культовая сага "Звёздные войны" берет начало с момента выхода первого фильма в 1977 году, и включает в себя 11 эпизодов основной саги. Последний фильм был снят в 2019 году. Колоссальную звёздную вселенную придумал и реализовал американский режиссер Джордж Лукас. Заглянем за кулисы киновселенной, и посмотрим на интересные и редкие ретро-снимки со съемок этих культовых фильмов.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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