20+ редких фото со съемок фильмов "Звёздные войны"

Культовая сага "Звёздные войны" берет начало с момента выхода первого фильма в 1977 году, и включает в себя 11 эпизодов основной саги. Последний фильм был снят в 2019 году. Колоссальную звёздную вселенную придумал и реализовал американский режиссер Джордж Лукас. Заглянем за кулисы киновселенной, и посмотрим на интересные и редкие ретро-снимки со съемок этих культовых фильмов.

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