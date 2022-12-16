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30 самых дорогих фильмов современности

30 самых дорогих фильмов современности

Автор:
16 декабря 2022 20:48
Сообщество : Кино
Метки: Разное   Самые дорогие фильмы   кино   киноиндустрия   подборка   самые дорогие   факты   фильм   фильмы   фото   
1535
31
В любую качественную работу идут большие вложения. То же самое и с фильмами - иногда создатели закладывают в съёмки фильма огромные суммы, но успешное кино полностью окупается мировыми сборами. Взглянем на 30-ку фильмов из современной истории кино с самым крупным бюджетом.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   Самые дорогие фильмы   кино   киноиндустрия   подборка   самые дорогие   факты   фильм   фильмы   фото   
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11  комментариев
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90k
parallax Час назад
Если бы не заоблачные гонорары некоторых актёров, то бюджет был бы наполовину меньше.
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10
Артур С. 8 минут назад
Дороговизна разная бывает - дорогие бюджету создателей и дорогие сердцу зрителей...
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37k
Mamin Sibiriak Полчаса назад
Интересно, куда в "Рапунцель" можно засунуть 323 млн долларов?
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267
Denis Vladislav Grigorenko 2 минуты назад
Я не успел, с языка снял...
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5k
Очень Злой Полчаса назад
"Титаник" только смотрел,(там нигера нет в главной роли)и то пиратскую копию,куй вам а не мои деньги.
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972
олег Полчаса назад
Эта прачечная всегда работала на полную.
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3k
Трям Час назад
Развод на бабки!
Особенно мультик...
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