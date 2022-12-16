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30 самых дорогих фильмов современности
Автор:
16 декабря 2022 20:48
В любую качественную работу идут большие вложения. То же самое и с фильмами - иногда создатели закладывают в съёмки фильма огромные суммы, но успешное кино полностью окупается мировыми сборами. Взглянем на 30-ку фильмов из современной истории кино с самым крупным бюджетом.
Король Лев (2019), бюджет 276 млн долларов
Форсаж 8 (2017), бюджет 276 млн долларов
Дикий, дикий Вест (1999), бюджет 277 млн долларов
007: СПЕКТР (2015), бюджет 280 млн долларов
Красавица и чудовище (2017), 282 млн долларов
Люди Икс: Последняя битва (2006), бюджет 282 млн долларов
Хроники Нарнии: Принц Каспиан (2008), бюджет 283 млн долларов
Форсаж 7 (2015), бюджет 286 млн долларов
Человек-паук 2 (2004) - 287 млн долларов
Кинг-Конг (2005) - 287 млн долларов
Звёздные войны: Последние джедаи (2017) - 290 млн долларов
Звёздные войны: Скайуокер. Восход (2019) - 291 млн долларов
Звёздные войны: Пробуждение силы (2015). Бюджет 296 млн долларов
Хан Соло: Звёздные войны. Истории (2018). Бюджет 297 млн долларов
Бэтмен против Супермена: На заре справедливости (2016). Бюджет 297 млн долларов
Аватар, 2009. Бюджет 299 млн долларов
Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца, 2006. Бюджет 302 млн долларов
Водный мир (1995). Бюджет 306 млн долларов
Джон Картер, 2012. Бюджет 311 млн долларов
Гарри Поттер и Принц-полукровка, 2009. Бюджет 316 млн долларов
Рапунцель, 2010. 323 млн долларов
Лига справедливости, 2017. Бюджет 332 млн долларов
Человек-паук 3: Враг в отражении, 2007. Бюджет 337 млн долларов
Титаник, 1997. Бюджет 338 млн долларов
Аватар 2, 2022. Бюджет 350 миллионов долларов
Мстители: Война бесконечности, 2018. Бюджет 351 млн долларов
Мстители: Финал, 2019. Бюджет 377 млн долларов
Пираты Карибского моря: На краю света, 2007. Бюджет 392 млн долларов
Мстители: Эра Альтрона, 2015. Бюджет 417 млн долларов
Пираты Карибского моря: На странных берегах (2011). Бюджет 378 500 000 долларов
Источник:
— переведено специально для
fishki.net
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