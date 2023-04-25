15 изобретательных людей, которым срочно нужно на работу в Сколково

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Есть люди, которые обладают превосходным интеллектом, но применяют его, не для великих изобретений или открытий в науке, а для очень творческого способа решения повседневных проблем. В этом посте вы увидите незаурядные идеи доморощенных изобретателей.
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Метки: Изобретательные идеи люди незаурядные нужно сколково
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