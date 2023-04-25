FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жизнь 834 поста • 231 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Жизнь
15 изобретательных людей, которым срочно нужно на работу в Сколково

15 изобретательных людей, которым срочно нужно на работу в Сколково

Автор:
25 апреля 2023 23:55
Сообщество : Жизнь
Метки: Изобретательные   идеи   люди   незаурядные   нужно   сколково   
1850
16

Есть люди, которые обладают превосходным интеллектом, но применяют его, не для великих изобретений или открытий в науке, а для очень творческого способа решения повседневных проблем. В этом посте вы увидите незаурядные идеи доморощенных изобретателей.

×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь"
Метки: Изобретательные   идеи   люди   незаурядные   нужно   сколково   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Света Час назад
Комментарий к фото
Таки это наверное калитка. С замком. Да ещё и с сигнализацией!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Виктор Глущенко 48 минут назад
Как сохранить напиток прохладным . У нас на службе в окнах были БК- бакинские кондиционеры . Открываешь наружнюю крышку и там сверху есть пространство по которому воздух идет . Вот туда две бутылки водки влезало . Очень приятно пить холодненькую , когда на улице вечером и ночью плюс 30-40 .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
DarSie

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

257993



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Журналист из Швейцарии удостоверился, что в Москве есть колбаса, электричество и сотовая связь
Журналист из Швейцарии удостоверился, что в Москве есть колбаса, электричество и...
Америка "хоронит" телеканал Fox News, который уволил Такера Карлсона, обвалив акции корпорации на миллиард долларов
Америка "хоронит" телеканал Fox News, который уволил Такера Карлсона, обвалив акции...
Набирающие популярность в сообществах
«Ты неси меня, река»: как выглядели бы крупнейшие реки нашей планеты, будь они людьми
«Ты неси меня, река»: как выглядели бы крупнейшие реки нашей планеты, будь они людьми
Авария дня. Грузовик врезался в стоящий автомобиль на КАД
Авария дня. Грузовик врезался в стоящий автомобиль на КАД
Как я бюджетно облагораживаю старую дачу своими руками. Опыт редактора Фишек
Как я бюджетно облагораживаю старую дачу своими руками. Опыт редактора Фишек
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Впечатляющий объём

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#автомир#интересно#США#дтп#люди#картинки#Китай#наука
#Юмор#автомобили#в мире#история#подборка#авто аварии#Автовсячина#Жизнь#шоу бизнес#позитив
#Прикол#животные#интересное#факты#аварии#Россия#забавно#кино#природа#Приколы
Рубит всю правду матку? Рубит всю правду матку? 15 творческих людей, которых должны пригласить работать в Сколково 15 творческих людей, которых должны пригласить работать в Сколково 15 людей, которые придумали простые и гениальные решения в быту 15 людей, которые придумали простые и гениальные решения в быту "Что за штука?": 17 раз, когда пользователи сети прояснили ситуацию "Что за штука?": 17 раз, когда пользователи сети прояснили ситуацию 15 изобретательных людей, которым нужно работать в Сколково 15 изобретательных людей, которым нужно работать в Сколково 16 людей, которые придумали "гениальные" решения бытовых проблем 16 людей, которые придумали "гениальные" решения бытовых проблем

На что жалуетесь?

Вернуться