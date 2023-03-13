18 раз, когда люди воплощали в жизнь свои сомнительные идеи

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Говорят, что красота в глазах смотрящего. Но когда дело доходит до дизайна, в игру может вступить множество факторов. Иногда люди пытаются воплотить свои идеи, хотя их вкус и чувство стиля оставляют желать лучшего. В этом посте вы увидите сомнительные произведения, которые вызовут у вас смешанные чувства или даже улыбку.
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