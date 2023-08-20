17 умельцев, которые обычные предметы превратили в "конфетку"

2500
18
У некоторых людей есть настоящий талант: взять обычную вещь и усовершенствовать ее до эксклюзивного уровня. Например, ножки простого стула могут превратиться в карандаши, которые затем станут гениальным подарком для учителя, а старое пианино можно переделать в журнальный столик. В этом посте вы увидите несколько отличных идей, которые воплотили в жизнь искусные люди.
×
×
2. До и после сборки нашего фургона. Это было 8 месяцев напряженной работы почти каждый день
Источник:
Ссылки по теме:
- 15 отличных рекламных идей, которые придумали настоящие профессионалы
- 15 проектов из дерева, которые умельцы сделали своими руками
- Фотограф создаёт яркие снимки и показывает, что творится за кадром
- 18 раз, когда люди воплощали в жизнь свои сомнительные идеи
- 16 человек, которые смогли повторить известные картины точь-в-точь
Новости партнёров
реклама