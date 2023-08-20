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17 умельцев, которые обычные предметы превратили в "конфетку"

17 умельцев, которые обычные предметы превратили в "конфетку"

Автор:
20 августа 2023 21:10
Сообщество : Дизайн интерьера. Мебель
Метки: Отличные   идеи   люди   обычные   превратили   талант   умельцы   
2500
18

У некоторых людей есть настоящий талант: взять обычную вещь и усовершенствовать ее до эксклюзивного уровня. Например, ножки простого стула могут превратиться в карандаши, которые затем станут гениальным подарком для учителя, а старое пианино можно переделать в журнальный столик. В этом посте вы увидите несколько отличных идей, которые воплотили в жизнь искусные люди.

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Метки: Отличные   идеи   люди   обычные   превратили   талант   умельцы   
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19  комментариев
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11k
поручик Ржевский Час назад
Это не пианино!!!
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50k
turyst 13 минут назад
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735
Ильич 19 минут назад
Номер 10. , сразу заметно, что каркасы разные.
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2k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 23 минуты назад
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2k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 24 минуты назад
я на отдыхе,
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1k
Rom 24 минуты назад
90% говно
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7k
salim777 39 минут назад
Кольцо из берёзвого капа и подвеска. Моя работа, не сказать что сильно заморочился. Были работы и посложнее.
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5k
S__D 59 минут назад
Комментарий к фото
А где ж теперь гостям мыться? в шкафу??
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35
Алексей Игнатов Час назад
Я вот кресло для Мамы сделал в стиле лаунж , понравилась идея только ценник не очень вот и решил своими силами, после работы . Практически без специального оборудования только шлиф машинка да болгарка.
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7k
Семеныч Час назад
Вот этот баян уже наверно раз 20 постили, а пианино на рояль так и не заменили
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149
iskra 2 часа назад
Хреновый шезлонг из офисного "кресла". Эти стулья сами по себе разваливаются,а если к ним длинную спинку приделать,то будут ещё и перекидываться .
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715
Vergüenza Ajena 2 часа назад
Наши руки не для скуки...
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