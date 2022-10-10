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17 креативных людей, которых очень ждут в Сколково

17 креативных людей, которых очень ждут в Сколково

Автор:
10 октября 2022 22:10
Сообщество : Юмор
Метки: Забавные   Креативные   ждут   инженерия   люди   причудливые   сколково   
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Каждый знает, что если что-то работает хорошо, то это не глупо, как бы нелепо это ни выглядело. Конечно, иногда решения “повседневной инженерии " могут показаться довольно забавными, но, в конце концов, результаты говорят сами за себя! В этом посте вы увидите причудливые работы предприимчивых товарищей.

Источник:

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Метки: Забавные   Креативные   ждут   инженерия   люди   причудливые   сколково   
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6  комментариев
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4k
Вячеслав 11 часов назад
Старый блендер, используемый в качестве очистителя.
Какого, нахрен, очистителя? Что можно очистить блендером? Может в качестве измельчителя отходов?
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Makfatym 9 часов назад
Комментарий к фото
Ну про шедевр-скрутку ничего не сказали)
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61k
doker 12 часов назад
В Сколково, после Чубайса, креативные люди не попадут - пилить деньги с другими навыками нужно.
Хоть "секретные технологии" он не увёз - их никогда не было в Сколково.
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6k
sumrаknn 12 часов назад
минус за ипа нутые коментарии. школота тупая
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61k
google.ru 12 часов назад
Перед ураганом надо укреплять все что можно!
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