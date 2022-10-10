17 креативных людей, которых очень ждут в Сколково

Каждый знает, что если что-то работает хорошо, то это не глупо, как бы нелепо это ни выглядело. Конечно, иногда решения “повседневной инженерии " могут показаться довольно забавными, но, в конце концов, результаты говорят сами за себя! В этом посте вы увидите причудливые работы предприимчивых товарищей.

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Отличное крепление своими руками 0 Источник:

Я исправил сегодня стул на работе 0 Источник:

Старый блендер, используемый в качестве очистителя 0 Источник:

Без комментариев 0 Источник:

Я использовал две трубочки, чтобы налить себе кофе 0 Источник:

Прикольная отделка 0 Источник:

Лампочка в пепельнице, подвешенная на кожаном ремешке 0 Источник:

Нет велосипедной стойки? 0 Источник:

Творчески, но выглядит не очень 0 Источник:

Инженерный проект моего сына 0 Источник:

Домашний шкаф получился просто супер 0 Источник:

Очиститель велосипедной цепи 0 Источник:

Решения для защиты от урагана 0 Источник:

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Микроволновая печь исправлена 0 Источник:

Высший интеллект 0 Источник:

Креативная игрушка для котика