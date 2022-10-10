17 креативных людей, которых очень ждут в Сколково

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Каждый знает, что если что-то работает хорошо, то это не глупо, как бы нелепо это ни выглядело. Конечно, иногда решения “повседневной инженерии " могут показаться довольно забавными, но, в конце концов, результаты говорят сами за себя! В этом посте вы увидите причудливые работы предприимчивых товарищей.
Креативная игрушка для котика
Источник:
АНТИФИШКИ
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Какого, нахрен, очистителя? Что можно очистить блендером? Может в качестве измельчителя отходов?
Хоть "секретные технологии" он не увёз - их никогда не было в Сколково.