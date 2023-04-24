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30 напоминаний, почему нужно проверять фон, когда делаешь селфи

30 напоминаний, почему нужно проверять фон, когда делаешь селфи

Автор:
24 апреля 2023 20:01
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   неудачные фото   селфи   фотобомбы   фотографии из соцсетей   
4154
31

Герои этой подборки хотели сделать идеальное селфи, но, будь то по воле случая или глупости горе-фотографов, истинными звездами этих снимков стали неожиданные персонажи (и отражения) на фоне.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   забавно   неудачные фото   селфи   фотобомбы   фотографии из соцсетей   
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5  комментариев
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9k
Regerald 2 часа назад
Где-то в семейном альбоме есть фото, ещё черно-белое, где я выглядываю из такой же пушки и показываю язык. Не помню где это было, где-то около Ленинграда. Очень долго я папу уговаривал меня туда поднять. Помню, по плечи влез, а дальше уже не пролазил. И почему-то было очень весело...
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10k
Бритва 2 часа назад
примерно вон с той фотки с пауком для меня начались фишки.
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508
Victor 2 часа назад
ещё больший фейл выложить эти фото в интернет
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54k
Олег 2 часа назад
У людей с этих дичайших баянов уже внуки курят..... ТС даже переплюнул никифоридиса и димона...
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