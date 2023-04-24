30 напоминаний, почему нужно проверять фон, когда делаешь селфи

4154
31
Герои этой подборки хотели сделать идеальное селфи, но, будь то по воле случая или глупости горе-фотографов, истинными звездами этих снимков стали неожиданные персонажи (и отражения) на фоне.
×
×
4. Может, вы еще и увидите сегодня селфи мужика с ребенком и собакой, но вряд ли оно будет лучше этого
15. «Знакомые сфоткались и только потом поняли, что люди на фоне запихивали ребенка в пушку»
17. «Друг приобрел смокинг и прислал мне фото. Пришлось указать ему на то, что творилось у него за спиной»
18. «На пути на празднование дня рождения в стиле певицы Ke$ha, не мог не сделать селфи в машине»
25. «Друг поднялся на гору и сделал селфи, но его девушка подкинула ему фотобомбу уже своим селфи»
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- 20+ бедолаг, чей день попросту не задался
- 30 бедолаг, к которым удача повернулась спиной
- 30 диких шедевров кулинарии, на которые без слёз не взглянешь
- 30 ошибок и несчастных случаев, которые влетели кому-то в копеечку
- 30 диких вещей, которые люди пытались продать онлайн
Новости партнёров
реклама