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30 диких шедевров кулинарии, на которые без слёз не взглянешь

30 диких шедевров кулинарии, на которые без слёз не взглянешь

Автор:
02 февраля 2023 23:51
Сообщество : Еда
Метки: Еда   Юмор   абсурд   забавно   проклято   фотографии из соцсетей   
1346
31

Гурманы обожают выходить за пределы зона комфорта и постоянно пробуют что-то новое и необычное. Для них это способ расширить кругозор и открыть для себя сочетания вкусов, о которых они раньше и подумать не могли. А для кого-то… для кого-то это просто повод извратиться над собственным желудком. Взгляните, что наготовили эти горе-кулинары, но учтите, что аппетит эти фото отобьют надолго!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Еда   Юмор   абсурд   забавно   проклято   фотографии из соцсетей   
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4  комментария
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2k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 43 минуты назад
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56k
alertol 37 минут назад
Некоторые кстати очень даже разумно (хотя и непривычно) но за некоторые просто хочется вызвать полицию...
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¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 42 минуты назад
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2k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 43 минуты назад
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