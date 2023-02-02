30 диких шедевров кулинарии, на которые без слёз не взглянешь

Автор:
02 февраля 2023 23:51
Гурманы обожают выходить за пределы зона комфорта и постоянно пробуют что-то новое и необычное. Для них это способ расширить кругозор и открыть для себя сочетания вкусов, о которых они раньше и подумать не могли. А для кого-то… для кого-то это просто повод извратиться над собственным желудком. Взгляните, что наготовили эти горе-кулинары, но учтите, что аппетит эти фото отобьют надолго!
1. Кофейное мороженое с шотом эспрессо в рожке из пончика
3. Честно говоря, выглядит божественно
4. "Картофель на растительной основе"... Вот поэтому инопланетяне нас и избегают
5. Мне два инфаркта с собой, пожалуйста...
7. Так вот она какая, американская культура
8. На случай, если в организме еще осталось что-то неслипшееся
9. Вот это верх кулинарного искусства
10. Скоро на всех заправках вашего города
11. А в молоко их полагается кидать?
12. По крайней мере, кто-то умрет счастливым
13. Хлеб есть, мазик есть, помидорка есть — а чего еще душе надо?
15. Приправа для попкорна со вкусом печенья с шоколадной крошкой
16. Пламенный привет из Великобритании
17. Виски со вкусом теста для печенек
18. Честно... Что-то в этом есть
19. Кто в общаге жил, тот в цирке не смеется
20. Отличный способ приучить детей грызть карандаши!
21. Британцев уже не остановить
22. Нет плохой панировки, есть ограниченная фантазия
23. Арахисовое масло с джемом, говядина, перец, кусочки бекона и чипсы начос
24. Если долго смотреть на это фото, можно почувствовать, как забиваются артерии. Ммммм!
25. В жару нет ничего лучше восхитительно холодного рожка... с тунцом
26. Зачем было разрезать, если это можно свернуть как шаурму?
28. Всем знакомое чувство мучительного ожидания шашлыка
29. Даже банан грустит от этой затеи
30. Говорят, с рисом можно есть всё. Можно, но нужно ли...
Источник:
— переведено специально для fishki.net
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