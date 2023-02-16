30 горе-садоводов, которых ждал богатый урожай разочарования

1113
31
Помидоры, перец, яблоки… казалось бы, для садовода нет ничего невозможного. Но это ровно до тех пор, пока не наступает время сбора урожая. Оказывается, реальность не всегда соответствует ожиданиям, и все подобные уморительные случаи рано или поздно оказываются в уютном уголке Reddit с ироничным названием «Мощный урожай».
×
×
4. "Мое грушевое дерево, без листьев и высотой 1,2 метра, приносит одну идеальную грушу каждый год. Мама прислала мне фото, потому что этой осенью я не дома"
"Груша готова".
9. "Спустя три с половиной месяца этот зверь прибыл как раз к ежегодному пасхальному пиру в нашей деревне"
14. "Мне понадобилось несколько часов, чтобы разрезать этого малыша. Надеюсь, он положит конец глобальному голоду. Рука для масштаба"
15. "За полгода я умудрился превратить один зубчик чеснока в один зубчик чеснока со стеблем"
17. "Это мой урожай с 3 разных растений картофеля. Не волнуйтесь, на вкус они тоже ужасные"
27. "Единственный перец сорта "Каролинский жнец", который мне удалось вырастить в этом году"
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- 30 бедолаг, к которым удача повернулась спиной
- 30 ошибок и несчастных случаев, которые влетели кому-то в копеечку
- 30 диких вещей, которые люди пытались продать онлайн
- 20+ бедолаг, чей день попросту не задался
- 30 диких шедевров кулинарии, на которые без слёз не взглянешь
Новости партнёров