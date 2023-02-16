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30 горе-садоводов, которых ждал богатый урожай разочарования

30 горе-садоводов, которых ждал богатый урожай разочарования

Автор:
16 февраля 2023 17:34
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   богатый урожай   забавно   огород   садоводство   фотографии из соцсетей   
1113
31

Помидоры, перец, яблоки… казалось бы, для садовода нет ничего невозможного. Но это ровно до тех пор, пока не наступает время сбора урожая. Оказывается, реальность не всегда соответствует ожиданиям, и все подобные уморительные случаи рано или поздно оказываются в уютном уголке Reddit с ироничным названием «Мощный урожай».

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   богатый урожай   забавно   огород   садоводство   фотографии из соцсетей   
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7  комментариев
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223
Мaximus 57 минут назад
Мочевину надо было вовремя в почву вносить, щас бы на обочине торговали излишком продукции))))
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6k
sedoisever 13 минут назад
Всё могу понять, но зелёный лук...! На любом подоконнике в банке с водой из под майонеза выростало несравнимо лучше.
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15k
Patmaz 17 минут назад
Комментарий к фото
Сколько посадил, столько и собрал. Ни одной не пропало.
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12k
Denissg 23 минуты назад
Урожай - это знания и много-много часов созерцания неба афедроном. Тут, похоже, ни того ни другого.
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1k
Сергей Зем Полчаса назад
Поиграем с ГМО дальше, может вместо томатов рыба начнет расти....
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13k
a_komolow Час назад
Невезуха! Что поделать
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Porky Pig

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