30 горе-садоводов, которых ждал богатый урожай разочарования

Помидоры, перец, яблоки… казалось бы, для садовода нет ничего невозможного. Но это ровно до тех пор, пока не наступает время сбора урожая. Оказывается, реальность не всегда соответствует ожиданиям, и все подобные уморительные случаи рано или поздно оказываются в уютном уголке Reddit с ироничным названием «Мощный урожай».