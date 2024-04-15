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Боги плодородия были милостивы: садоводы, которых ждал богатый урожай разочарования

Боги плодородия были милостивы: садоводы, которых ждал богатый урожай разочарования

Автор:
15 апреля 2024 14:28
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   богатый урожай   забавно   огород   садоводство   фотографии из соцсетей   
1072
31

Помидоры, перец, яблоки… казалось бы, для садовода нет ничего невозможного. Но это ровно до тех пор, пока не наступает время сбора урожая. Оказывается, реальность не всегда соответствует ожиданиям, и все подобные уморительные случаи рано или поздно оказываются в уютном уголке Reddit с ироничным названием «Мощный урожай».

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   богатый урожай   забавно   огород   садоводство   фотографии из соцсетей   
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6  комментариев
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11k
JeanLuk 2 часа назад
Комментарий к фото
Это хабанеро, тысячу, может и не получится. Но на бутылку хорошего соуса хватит
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7k
Харон ( Χάρων) 15 минут назад
Комментарий к фото
Странно что на этом замшелом дереве хоть что-то выросло...
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6k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 38 минут назад
Город вечно зеленых помидоров - город Мурманск!
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21k
Luc72 45 минут назад
Давно было сказано, Крыловым:
"беда коль пироги начнет печи сапожник,
а сапоги тачать пирожник"
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125
Igor (Игорь) 49 минут назад
Морковь судя по ботве, как раз только из семян проклюнулась, а они уже ее выдергивают.
Прав был Задорнов.
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30k
Serg2001 2 часа назад
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Porky Pig
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1296 постов (1223 в горячем)

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