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Вещи, которые люди пытались продать онлайн

Вещи, которые люди пытались продать онлайн

Автор:
12 апреля 2024 19:34
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   жесть   забавно   объявления о продаже   онлайн-обьявления   фотографии из соцсетей   
1503
31

Бывает, подумываешь продать какую-нибудь мелочь или старую ненужную вещь, но тут начинают грызть сомнения: "Да кому оно вообще надо?". Так вот, не сомневайтесь: торговые онлайн-площадки видели вещи и похуже. Не верите? Смотрите сами.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   жесть   забавно   объявления о продаже   онлайн-обьявления   фотографии из соцсетей   
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5  комментариев
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13k
Denissg Час назад
Тарелка с кривым принтом - почему нет? Ведь марки, монеты с ошибками, просочившиеся в оборот, стоят бешеных денег.
Я же хочу соски енота с пирсингом. Не спрашивайте.
18. - ОдноСРАльная кровать.
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3k
Victor 20 минут назад
Только диван обтянутый джинсами имеет хоть какую-то ценность. Остальное и даром не нужно
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−9
Игорь Полчаса назад
Здрaвствуйте. Извините, что пишу здесь, больше негде...

Сейчaс ищу любую рaботу, но покa ничего не нaxодится. Готов нa любую подрaботку, a сейчaс домa есть aбсолютно нечего.
От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого. Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Xоть нa булку xлебa, xоть нa килогрaмм кaртошки.

Если остaвите контaкты, то я готов вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе остaвьте свои контaкты в личныx сообщенияx. Я верну 100%!

Пополните, пожaлуйстa, номер телефонa нa любую сумму: 8 952 133 65 10 (бaлaнс номерa телефонa у оперaторa или по СБП)

Зaрaнее большое Вaм человеческое спaсибо.
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20k
Bill Час назад
Может у них там новую серию "Безумного Макса" снимают. Срочно нужен облеванный и обоссанный реквизит.
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Porky Pig
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1294 поста (1221 в горячем)

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