Бывает, подумываешь продать какую-нибудь мелочь или старую ненужную вещь, но тут начинают грызть сомнения: "Да кому оно вообще надо?". Так вот, не сомневайтесь: торговые онлайн-площадки видели вещи и похуже. Не верите? Смотрите сами.