FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории 5757 постов • 1266 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории
Капитан Курточкин: как донская казачка в армию пошла и до офицера дослужилась

Капитан Курточкин: как донская казачка в армию пошла и до офицера дослужилась

Автор:
24 апреля 2023 13:35
Сообщество : Истории
Метки: chin   Девушка   Татьяна Маркина   заслуга   капитан Курточкин   карьера   обвинение   офицер   слава   солдат   
1661
5

Первой женщиной, сумевшей заслужить офицерское звание, скрываясь под личиной мужчины, стала Надежда Андреевна Дурова. Но это не совсем так.

До кавалерист-девицы в истории уже имел место подобный случай. Правда, жизнеописания Татьяна не оставила: не до того было, ведь ратные подвиги сами себя не свершат.

×
×

Татьяна Мироновна Маркина  родилась в донской станице Нагавской. Шёл 1785 год, девица вошла в возраст. И, как и положено, должна была отправиться под венец. Но, видимо, Танюша была слишком свободолюбивой. И перспектива остаток жизни стирать, стряпать и следить за детьми её не особенно прельщала.

И хитроумная девушка сымитировала собственную смерть: сложила на берегу одежду, дескать, утонула. Родные оплакали несчастную, которая «ушла» слишком рано, только 20 годочков минуло. Но такова жизнь.

Татьяна Миронова исчезла. Зато в полку майора С.Ф. Балабина в Черкасске объявился молодой казак-доброволец. Парень проявил себя умелым и сообразительным. И попал Курточкин (в соответствии с другими данными, Курчихин) к Балабину в ординарцы.

Видимо, Татьяна демонстрировала чудеса изобретательности. Да и старалась, тренируясь наравне с мужчинами. Поскольку девушку в ординарце так и не распознали.

Потом Курточкин попал на фронт в составе своего полка (как раз началась Семилетняя война). И достойно проявил себя, дослужившись до унтер-офицерского чина урядника.

Екатерининскую эпоху нельзя назвать временем спокойным. И следующим этапом жизни и карьеры Татьяны стало участие в Русско-турецкой войне 1787–1791 годов. Где она демонстрировала отвагу и лезла в самый центр боя. Получила ранение и новое звание.

Надо полагать, женщина полностью вжилась в роль. Повадки, поведение и внешность действительно стали мужскими. И Курточкин отметился в боях за взятие Измаила, а потом принял участие в подавлении восстания в Польше, за что и получил звание капитана.

Нелюбовь и клевета

А затем удача отвернулась от капитана. Или судьба решила сберечь девицу-бунтарку. Но послав предварительно ещё изрядную долю мытарств, но уже гражданских.

Вышло так, что на каком-то совместном мероприятии на симпатичного капитана положила глаз дочка другого офицера. Старалась обратить на себя внимание и так, и эдак. Но по понятным причинам Курточкин взаимностью не ответил. А что может быть опаснее отвергнутой женщины?

Оскорблённая девушка обвинила капитана в совращении. А на грех она, дескать, согласилась, потому что жениться обещал, негодяй. Обвинение было серьёзным, и суд быстро признал Курточкина виновным. Перспектива замаячила печальная: каторга с лишением всех званий и наград.

И тогда капитан, измученный отказами кассационных инстанций, обратился к самой императрице. Раскрыв правду о личности и половой принадлежности, исключавшей и факт насилия, и обещания жениться, и всего прочего.

Екатерина Великая была дамой продвинутой, свободных взглядов. Вспомнила, как в офицерском мундире лейб-гвардии Семёновского полка власть добывала. Вошла в положение и велела разобраться со всей серьёзностью в неоднозначном деле.

Специальная комиссия извлекла на свет факты об утоплении девицы Маркиной. Медики подтвердили природный пол Курточкина. И дело о домогательствах закрыли. Курточкина с почестями отправили в отставку с сохранением чина и назначением пенсии.

Вернулась Татьяна домой, овеянная славой и с медалями на груди. Стала живой легендой для станичников. Скончалась Маркина, когда ей было ближе к 60 годам. Своей жизнью и судьбой была довольна и другого пути не желала. Похоронили Маркину со всеми соответствующими почестями.

Отрывок из исторического романа "Кутузов" Олега Михайлова:

После карт, когда общество пополнилось графом Безбородко и Протасовой, разговор зашел о необыкновенном происшествии.
Капитана одного из гвардейских полков Курточкина за совращение офицерской дочки приговорили к лишению всех прав и ссылке в Сибирь. Капитан этот выслужился из простых солдат и храбро воевал с турками. Он подал прошение на высочайшее имя. Но не заслуги свои выставлял он в качестве смягчающего обстоятельства. В прошении Курточкин признался в том, что он вовсе не мужчина, а девица, бежавшая из донской станицы двадцати лет от роду и выдавшая себя за юношу.
– Я сама произвела освидетельствование и отменила приговор, когда убедилась в правоте написанного, – говорила, наслаждаясь эффектом, государыня. – Приговор был отменен, а девица Татьяна Мироновна Маркина уволена в отставку с положенной ей пенсией...
– Я знавал этого капитана, – сказал Михаил Илларионович. – Под Мачином он... простите, ваше величество, она дралась лучше многих мужчин.
– Поразительная страна – Россия! – воскликнул Кобенцль. – Не перестаешь удивляться и восхищаться ею!..

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: chin   Девушка   Татьяна Маркина   заслуга   капитан Курточкин   карьера   обвинение   офицер   слава   солдат   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
16k
Дядюшка Ау 3 часа назад
Любопытно. Но вранье, конечно. Степан Фёдорович Балабин 2-й командовал казачьими частями. И майором быть не мог. Да и полком он командовал с 1806 года.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

81302



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Спортсменка из США призвала запретить трансам выступать в женских соревнованиях
Спортсменка из США призвала запретить трансам выступать в женских соревнованиях
После провала рекламы с трансгендером маркетинг-директор пивной компании в США лишилась работы
После провала рекламы с трансгендером маркетинг-директор пивной компании в США...
Набирающие популярность в сообществах
Весна
Весна
Художник Николай Солодов. Акварель
Художник Николай Солодов. Акварель
Ракета Starship не прошла первые испытания и была взорвана
Ракета Starship не прошла первые испытания и была взорвана
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Причина увольнения

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#факты#автомобили#картинки#Россия#Приколы#дтп#люди#интервью
#Юмор#Прикол#Фотографии#животные#автомир#машина#интересное#кино#США#Автовсячина
#СССР#в мире#шоу бизнес#интересно#подборка#наука#аварии#Китай#авто аварии#Реакция
Ракета Starship не прошла первые испытания и была взорвана Ракета Starship не прошла первые испытания и была взорвана «Нет, это не оргазм»: инфоцыгане вышли на новый уровень и учат доставлять девушке удовольствие «через телесные практики» «Нет, это не оргазм»: инфоцыгане вышли на новый уровень и учат доставлять девушке удовольствие... Девушке потребовалась помощь, когда её ноготь застрял в бачке унитаза Девушке потребовалась помощь, когда её ноготь застрял в бачке унитаза Две войны русской «солдата-девицы» Две войны русской «солдата-девицы» Малышка Меткий Выстрел, талант которой помешал предупредить войну Малышка Меткий Выстрел, талант которой помешал предупредить войну Как появилось традиционное воинское приветствие Как появилось традиционное воинское приветствие

На что жалуетесь?

Вернуться