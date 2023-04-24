Капитан Курточкин: как донская казачка в армию пошла и до офицера дослужилась

Первой женщиной, сумевшей заслужить офицерское звание, скрываясь под личиной мужчины, стала Надежда Андреевна Дурова. Но это не совсем так.
До кавалерист-девицы в истории уже имел место подобный случай. Правда, жизнеописания Татьяна не оставила: не до того было, ведь ратные подвиги сами себя не свершат.
Татьяна Мироновна Маркина родилась в донской станице Нагавской. Шёл 1785 год, девица вошла в возраст. И, как и положено, должна была отправиться под венец. Но, видимо, Танюша была слишком свободолюбивой. И перспектива остаток жизни стирать, стряпать и следить за детьми её не особенно прельщала.
И хитроумная девушка сымитировала собственную смерть: сложила на берегу одежду, дескать, утонула. Родные оплакали несчастную, которая «ушла» слишком рано, только 20 годочков минуло. Но такова жизнь.
Татьяна Миронова исчезла. Зато в полку майора С.Ф. Балабина в Черкасске объявился молодой казак-доброволец. Парень проявил себя умелым и сообразительным. И попал Курточкин (в соответствии с другими данными, Курчихин) к Балабину в ординарцы.
Видимо, Татьяна демонстрировала чудеса изобретательности. Да и старалась, тренируясь наравне с мужчинами. Поскольку девушку в ординарце так и не распознали.
Потом Курточкин попал на фронт в составе своего полка (как раз началась Семилетняя война). И достойно проявил себя, дослужившись до унтер-офицерского чина урядника.
Екатерининскую эпоху нельзя назвать временем спокойным. И следующим этапом жизни и карьеры Татьяны стало участие в Русско-турецкой войне 1787–1791 годов. Где она демонстрировала отвагу и лезла в самый центр боя. Получила ранение и новое звание.
Надо полагать, женщина полностью вжилась в роль. Повадки, поведение и внешность действительно стали мужскими. И Курточкин отметился в боях за взятие Измаила, а потом принял участие в подавлении восстания в Польше, за что и получил звание капитана.
Нелюбовь и клевета
А затем удача отвернулась от капитана. Или судьба решила сберечь девицу-бунтарку. Но послав предварительно ещё изрядную долю мытарств, но уже гражданских.
Вышло так, что на каком-то совместном мероприятии на симпатичного капитана положила глаз дочка другого офицера. Старалась обратить на себя внимание и так, и эдак. Но по понятным причинам Курточкин взаимностью не ответил. А что может быть опаснее отвергнутой женщины?
Оскорблённая девушка обвинила капитана в совращении. А на грех она, дескать, согласилась, потому что жениться обещал, негодяй. Обвинение было серьёзным, и суд быстро признал Курточкина виновным. Перспектива замаячила печальная: каторга с лишением всех званий и наград.
И тогда капитан, измученный отказами кассационных инстанций, обратился к самой императрице. Раскрыв правду о личности и половой принадлежности, исключавшей и факт насилия, и обещания жениться, и всего прочего.
Екатерина Великая была дамой продвинутой, свободных взглядов. Вспомнила, как в офицерском мундире лейб-гвардии Семёновского полка власть добывала. Вошла в положение и велела разобраться со всей серьёзностью в неоднозначном деле.
Специальная комиссия извлекла на свет факты об утоплении девицы Маркиной. Медики подтвердили природный пол Курточкина. И дело о домогательствах закрыли. Курточкина с почестями отправили в отставку с сохранением чина и назначением пенсии.
Вернулась Татьяна домой, овеянная славой и с медалями на груди. Стала живой легендой для станичников. Скончалась Маркина, когда ей было ближе к 60 годам. Своей жизнью и судьбой была довольна и другого пути не желала. Похоронили Маркину со всеми соответствующими почестями.
Отрывок из исторического романа "Кутузов" Олега Михайлова:
После карт, когда общество пополнилось графом Безбородко и Протасовой, разговор зашел о необыкновенном происшествии.
Капитана одного из гвардейских полков Курточкина за совращение офицерской дочки приговорили к лишению всех прав и ссылке в Сибирь. Капитан этот выслужился из простых солдат и храбро воевал с турками. Он подал прошение на высочайшее имя. Но не заслуги свои выставлял он в качестве смягчающего обстоятельства. В прошении Курточкин признался в том, что он вовсе не мужчина, а девица, бежавшая из донской станицы двадцати лет от роду и выдавшая себя за юношу.
– Я сама произвела освидетельствование и отменила приговор, когда убедилась в правоте написанного, – говорила, наслаждаясь эффектом, государыня. – Приговор был отменен, а девица Татьяна Мироновна Маркина уволена в отставку с положенной ей пенсией...
– Я знавал этого капитана, – сказал Михаил Илларионович. – Под Мачином он... простите, ваше величество, она дралась лучше многих мужчин.
– Поразительная страна – Россия! – воскликнул Кобенцль. – Не перестаешь удивляться и восхищаться ею!..
Источник:
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