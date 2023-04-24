Капитан Курточкин: как донская казачка в армию пошла и до офицера дослужилась

Видимо, Татьяна демонстрировала чудеса изобретательности. Да и старалась, тренируясь наравне с мужчинами. Поскольку девушку в ординарце так и не распознали.

Потом Курточкин попал на фронт в составе своего полка (как раз началась Семилетняя война). И достойно проявил себя, дослужившись до унтер-офицерского чина урядника.

Екатерининскую эпоху нельзя назвать временем спокойным. И следующим этапом жизни и карьеры Татьяны стало участие в Русско-турецкой войне 1787–1791 годов. Где она демонстрировала отвагу и лезла в самый центр боя. Получила ранение и новое звание.

Надо полагать, женщина полностью вжилась в роль. Повадки, поведение и внешность действительно стали мужскими. И Курточкин отметился в боях за взятие Измаила, а потом принял участие в подавлении восстания в Польше, за что и получил звание капитана.

Нелюбовь и клевета

А затем удача отвернулась от капитана. Или судьба решила сберечь девицу-бунтарку. Но послав предварительно ещё изрядную долю мытарств, но уже гражданских.

Вышло так, что на каком-то совместном мероприятии на симпатичного капитана положила глаз дочка другого офицера. Старалась обратить на себя внимание и так, и эдак. Но по понятным причинам Курточкин взаимностью не ответил. А что может быть опаснее отвергнутой женщины?

Оскорблённая девушка обвинила капитана в совращении. А на грех она, дескать, согласилась, потому что жениться обещал, негодяй. Обвинение было серьёзным, и суд быстро признал Курточкина виновным. Перспектива замаячила печальная: каторга с лишением всех званий и наград.

И тогда капитан, измученный отказами кассационных инстанций, обратился к самой императрице. Раскрыв правду о личности и половой принадлежности, исключавшей и факт насилия, и обещания жениться, и всего прочего.