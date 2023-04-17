«Нет, это не оргазм»: инфоцыгане вышли на новый уровень и учат доставлять девушке удовольствие «через телесные практики»

Что касается наших «гуру», есть и те, кто занимается «телесными практиками», один из таких и попал на видео. Этот гражданин, обучал дам раскрепощаться и получать удовольствие, но без сексуального контакта. И проводил «показательное выступление»: держал девушку за волосы и ласково прижимался к её сдобному крупу, а она дёргалась и подвывала. В конце рванул за волосы посильней и она забилась в радостных конвульсиях.