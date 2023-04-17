«Нет, это не оргазм»: инфоцыгане вышли на новый уровень и учат доставлять девушке удовольствие «через телесные практики»

Целый мастер-класс провели - со вздохами, криками и «окончанием».
За последние 10 лет в России случился настоящий «тренинговый бум». Появилось несчётное количество бизнес-тренеров, коучей личностного роста, астропрактиков, хиромантов, заклинателей богатства и здоровья.
Все они проводят тренинги, мастер-классы или личные консультации.
Раньше человек трудился на автомойке или сидел на кассе в «Пятёрочке», а потом стал бизнес-тренером. Теперь учит людей «построению эффективной команды», «турбо продажам» и «как сделать миллион из воздуха».
Ничего нового в этом нет, все тренинги пришли к нам с запада. В первую очередь, из США, там мода на такое «обучение» началась ещё в 1970-х. В Америке даже есть король инфоцыган - Тони Роббинс, в 2018 году он посетил Москву и собрал «Олимпийский» на своё 5-часовое выступление.
Билеты стоили от 30 000 до 500 000 рублей. За эти деньги народ в зале пел, приплясывал в такт движениям «коуча» и выслушивал советы в стиле: «Делайте правильно и будет хорошо!», «Хотите стать богатыми и здоровыми? Ну так разрешите это себе!», «Впустите деньги в свою жизнь!»
За мастер-класс могучий Тони получил 1 000 000 долларов.
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Что касается наших «гуру», есть и те, кто занимается «телесными практиками», один из таких и попал на видео. Этот гражданин, обучал дам раскрепощаться и получать удовольствие, но без сексуального контакта. И проводил «показательное выступление»: держал девушку за волосы и ласково прижимался к её сдобному крупу, а она дёргалась и подвывала. В конце рванул за волосы посильней и она забилась в радостных конвульсиях.
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Удовольствие на все деньги.
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Главное открыть чакры энергии Марса.