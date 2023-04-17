FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 7140 постов • 1002 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
«Нет, это не оргазм»: инфоцыгане вышли на новый уровень и учат доставлять девушке удовольствие «через телесные практики»

«Нет, это не оргазм»: инфоцыгане вышли на новый уровень и учат доставлять девушке удовольствие «через телесные практики»

Автор:
17 апреля 2023 16:41
Сообщество : Жить в России
Метки: Девушка   Тони Роббинс   бизнес-тренер   гуру   инфоцыгане   коуч   мастер-класс   оргазм   телесные практики   тренинги   
1117
4
3

Целый мастер-класс провели - со вздохами, криками и «окончанием».

За последние 10 лет в России случился настоящий «тренинговый бум». Появилось несчётное количество бизнес-тренеров, коучей личностного роста, астропрактиков, хиромантов, заклинателей богатства и здоровья.

Все они проводят тренинги, мастер-классы или личные консультации.

Раньше человек трудился на автомойке или сидел на кассе в «Пятёрочке», а потом стал бизнес-тренером. Теперь учит людей «построению эффективной команды», «турбо продажам» и «как сделать миллион из воздуха».

Ничего нового в этом нет, все тренинги пришли к нам с запада. В первую очередь, из США, там мода на такое «обучение» началась ещё в 1970-х. В Америке даже есть король инфоцыган - Тони Роббинс, в 2018 году он посетил Москву и собрал «Олимпийский» на своё 5-часовое выступление.

Билеты стоили от 30 000 до 500 000 рублей. За эти деньги народ в зале пел, приплясывал в такт движениям «коуча» и выслушивал советы в стиле: «Делайте правильно и будет хорошо!», «Хотите стать богатыми и здоровыми? Ну так разрешите это себе!», «Впустите деньги в свою жизнь!»

За мастер-класс могучий Тони получил 1 000 000 долларов.

Что касается наших «гуру», есть и те, кто занимается «телесными практиками», один из таких и попал на видео. Этот гражданин, обучал дам раскрепощаться и получать удовольствие, но без сексуального контакта. И проводил «показательное выступление»: держал девушку за волосы и ласково прижимался к её сдобному крупу, а она дёргалась и подвывала. В конце рванул за волосы посильней и она забилась в радостных конвульсиях.

Удовольствие на все деньги.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Девушка   Тони Роббинс   бизнес-тренер   гуру   инфоцыгане   коуч   мастер-класс   оргазм   телесные практики   тренинги   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Том Сойер Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
788
Gaijin 8 минут назад
Вся суть многих современных тренингов...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
yahaomsk 14 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Павел Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−2
dimitri sheingart 57 минут назад
Не ну ведь смеетсяb - значит довольная...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Shtoppi 57 минут назад
а я то уж грешным делом стал считать, что на подобное говно, народ, в большинстве своем, уже вестись перестал, но по всей видимости я поторопился в радостях своих, что дебилов стало меньше.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Юрий 59 минут назад
Ага... Верим....

Главное открыть чакры энергии Марса.

Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

213061



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Питере таксист-мигрант прицельным ударом нокаутировал московского трансгендера
В Питере таксист-мигрант прицельным ударом нокаутировал московского трансгендера
Как в древности делали лёд в жару +50°C
Как в древности делали лёд в жару +50°C
Набирающие популярность в сообществах
Лапти
Лапти
Как могли бы выглядеть герои Marvel, живи они в XIX веке
Как могли бы выглядеть герои Marvel, живи они в XIX веке
Пылесосы Redkey представили на Российской неделе высоких технологий в Москве
Пылесосы Redkey представили на Российской неделе высоких технологий в Москве
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Случайности не случайны

Лучшие демотиваторы
Хотел было завести собаку, но кот заверил что справится сам.

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Фотографии#автомобили#Прикол#подборка#дтп#авто аварии#забавно#мошенничество#конфликт
#история#СССР#интересно#факты#интересное#кино#Автовсячина#картинки#Приколы#ребёнок
#Юмор#машина#автомир#Россия#аварии#США#животные#люди#соцсети#актёр
Пылесосы Redkey представили на Российской неделе высоких технологий в Москве Пылесосы Redkey представили на Российской неделе высоких технологий в Москве "Это научно доказано!": Боня призвала пить шаманский напиток для общения с духами чтобы "исцелять ДНК" "Это научно доказано!": Боня призвала пить шаманский напиток для общения с духами чтобы... Инвест-коуч Ольга Гоголадзе подала в суд на другого инвест-кочуа из-за кражи контента, но сама попала под проверку Инвест-коуч Ольга Гоголадзе подала в суд на другого инвест-кочуа из-за кражи контента, но сама... Малышка Меткий Выстрел, талант которой помешал предупредить войну Малышка Меткий Выстрел, талант которой помешал предупредить войну «Это не Россия, детка»: в Киргизии наехали на девушку из-за того, что она разговаривала на русском «Это не Россия, детка»: в Киргизии наехали на девушку из-за того, что она разговаривала на русском Хочешь разбогатеть - не спрашивай их как: коучи, инфоцыгане и другие проходимцы Хочешь разбогатеть - не спрашивай их как: коучи, инфоцыгане и другие проходимцы

На что жалуетесь?

Вернуться