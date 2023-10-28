FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Наука 2052 поста • 749 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Наука
Благодаря землетрясению в Мехико обнаружили колоссальную голову змеи

Благодаря землетрясению в Мехико обнаружили колоссальную голову змеи

Автор:
28 октября 2023 12:55
Сообщество : Наука
Метки: в мире   голова змеи   землетрясение   мехико   наука   новости   факты   фото   
544
4

Каменная змеиная голова найдена в историческом центре Мехико в прошлом году, после землетрясения магнитудой 7,6, произошедшего 19 сентября 2022 года. Она залегала на глубине более 4 м под восточным крылом бывшей юридической школы. Голова около 2 м в длину и весит 1,3 тонны.

Находка уникальной сохранности, на 80% её поверхности сохранились красители, несмотря на то, что скульптуре около 500 лет. В то время эту территорию контролировали ацтеки, а один из главных богов их пантеона — Кетцалькоатль — часто изображался в виде змеи. Однако неясно, имеет ли найденная скульптура отношение к Кетцалькоатлю.

Поблизости найдены и другие архитектурные элементы. Почва здесь была заболоченной, с низким содержанием кислорода, благодаря чему сохранность археологических находок столь хороша. Скульптура покрыта остатками красного, синего, черного и белого красителей, которые украшают чешую, пасть, глаза и зубы змеи. Такая цветовая палитра часто использовалась астеками в религиозных изображениях и храмах.

Национальный институт антропологии и истории (INAH) обнаружил голову змеи на следующий день после землетрясения. Находку пришлось поднимать краном, после чего её перевезли в консервационную лабораторию. Использованные для окраски скульптуры пигменты из минеральных и растительных материалов — довольно хрупкие, поэтому археологи предприняли специальные меры для защиты находки от губительного воздействия воздуха. Вокруг нее построена специальная камера, в которой поддерживается постоянная высокая влажность. Влажность будут постепенно понижать, чтобы голова змеи медленно высыхала. Это сделано, чтобы избежать растрескивания поверхности и выцветания раскраски. Процесс продлится до начала следующего года.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Наука"
Метки: в мире   голова змеи   землетрясение   мехико   наука   новости   факты   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Deiz

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

280036



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Свежая юмористическая чернуха, переварить которую способны не все
Свежая юмористическая чернуха, переварить которую способны не все
Как ловят треску в Норвегии
Как ловят треску в Норвегии
Набирающие популярность в сообществах
На общую тему&nbsp;
На общую тему 
Не тихий океан. Серия ядерных испытаний «Доминик»
Не тихий океан. Серия ядерных испытаний «Доминик»
Еще лучше за те же деньги: моющий робот-пылесос Roidmi EVA 2023
Еще лучше за те же деньги: моющий робот-пылесос Roidmi EVA 2023
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Всё из-за твоего недосыпа

Лучшие демотиваторы
Теперь он вдовец

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#автомир#Юмор#кино#Автовсячина#полиция#дети#шоу бизнес#знаменитости
#животные#машина#интересное#забавно#задержание#подборка#школа#ДТП#авто аварии#истории
#люди#автомобили#в мире#интересно#США#фильм#аварии#новости#история#креатив
Еще лучше за те же деньги: моющий робот-пылесос Roidmi EVA 2023 Еще лучше за те же деньги: моющий робот-пылесос Roidmi EVA 2023 В Турции нашли римскую гробницу, усыпанную «заколдованными» гвоздями против зомби В Турции нашли римскую гробницу, усыпанную «заколдованными» гвоздями против зомби В&nbsp;иерусалимских туалетах нашли древнейшие случаи заражения кишечными лямблиями В иерусалимских туалетах нашли древнейшие случаи заражения кишечными лямблиями В Дании обнаружен двойной клад с сокровищами викингов В Дании обнаружен двойной клад с сокровищами викингов Неожиданное открытие второй по глубине голубой дыры в мире может открыть окно в историю Земли Неожиданное открытие второй по глубине голубой дыры в мире может открыть окно в историю Земли Учёные раскрыли содержимое шести крошечных египетских гробов Учёные раскрыли содержимое шести крошечных египетских гробов

На что жалуетесь?

Вернуться