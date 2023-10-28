Благодаря землетрясению в Мехико обнаружили колоссальную голову змеи

Национальный институт антропологии и истории (INAH) обнаружил голову змеи на следующий день после землетрясения. Находку пришлось поднимать краном, после чего её перевезли в консервационную лабораторию. Использованные для окраски скульптуры пигменты из минеральных и растительных материалов — довольно хрупкие, поэтому археологи предприняли специальные меры для защиты находки от губительного воздействия воздуха. Вокруг нее построена специальная камера, в которой поддерживается постоянная высокая влажность. Влажность будут постепенно понижать, чтобы голова змеи медленно высыхала. Это сделано, чтобы избежать растрескивания поверхности и выцветания раскраски. Процесс продлится до начала следующего года.