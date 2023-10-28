Благодаря землетрясению в Мехико обнаружили колоссальную голову змеи

Каменная змеиная голова найдена в историческом центре Мехико в прошлом году, после землетрясения магнитудой 7,6, произошедшего 19 сентября 2022 года. Она залегала на глубине более 4 м под восточным крылом бывшей юридической школы. Голова около 2 м в длину и весит 1,3 тонны.
Находка уникальной сохранности, на 80% её поверхности сохранились красители, несмотря на то, что скульптуре около 500 лет. В то время эту территорию контролировали ацтеки, а один из главных богов их пантеона — Кетцалькоатль — часто изображался в виде змеи. Однако неясно, имеет ли найденная скульптура отношение к Кетцалькоатлю.
Поблизости найдены и другие архитектурные элементы. Почва здесь была заболоченной, с низким содержанием кислорода, благодаря чему сохранность археологических находок столь хороша. Скульптура покрыта остатками красного, синего, черного и белого красителей, которые украшают чешую, пасть, глаза и зубы змеи. Такая цветовая палитра часто использовалась астеками в религиозных изображениях и храмах.
Национальный институт антропологии и истории (INAH) обнаружил голову змеи на следующий день после землетрясения. Находку пришлось поднимать краном, после чего её перевезли в консервационную лабораторию. Использованные для окраски скульптуры пигменты из минеральных и растительных материалов — довольно хрупкие, поэтому археологи предприняли специальные меры для защиты находки от губительного воздействия воздуха. Вокруг нее построена специальная камера, в которой поддерживается постоянная высокая влажность. Влажность будут постепенно понижать, чтобы голова змеи медленно высыхала. Это сделано, чтобы избежать растрескивания поверхности и выцветания раскраски. Процесс продлится до начала следующего года.
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