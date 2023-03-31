Как пустыню Египта планируют превратить в оазис

Пустынь в Египте несколько, но, возможно, в будущем их число сократится: сейчас разрабатывают проект по озеленению Синайского полуострова. Сегодня на большей его части — пустынные территории. Исключение составляют лишь побережья Средиземного и Красного морей, где и выросли крупные города, в том числе знаменитый курорт Шарм-эль-Шейх. Если местную пустыню превратить в оазис, то она станет отличным местом для жизни и сюда смогут переехать люди из перенаселенных египетских городов.