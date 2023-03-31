Как пустыню Египта планируют превратить в оазис

Возможно, пустыни возле Шарм-эль-Шейха не будет: она превратится в плодородные земли.
Сегодня заселено лишь 10% территории Египта, а большая часть страны приходится на пустыни. У египетского правительства есть свои планы по борьбе с перенаселением: к примеру, один из проектов предполагает не разрешать людям заводить больше двух детей. Есть и более амбициозный проект — озеленение пустынь.
Пустынь в Египте несколько, но, возможно, в будущем их число сократится: сейчас разрабатывают проект по озеленению Синайского полуострова. Сегодня на большей его части — пустынные территории. Исключение составляют лишь побережья Средиземного и Красного морей, где и выросли крупные города, в том числе знаменитый курорт Шарм-эль-Шейх. Если местную пустыню превратить в оазис, то она станет отличным местом для жизни и сюда смогут переехать люди из перенаселенных египетских городов.
Над решением по превращению пустыни в плодородные земли работает нидерландская компания The Weather Makers во главе с экоинженером Тисом ван дер Хувеном (Ties van der Hoeven). Как именно он хочет восстановить пустыню Египта, смотрите в видеоролике ниже.
Источник:
Источник:
- Интересные факты про солнечную электростанцию из пустыни Негев
- Сквозь пустыню: как выглядит жизнь погонщика верблюдов
- 7 чудес света: новые и античные
- Всего $6 за день — зачем египтяне, задыхаясь, все же работают на каменоломнях
- Кинотеатр конца света: кинозал на 700 человек посреди пустыни в Египте
Муаммар Каддафи вот это Человечище !