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Как пустыню Египта планируют превратить в оазис

Как пустыню Египта планируют превратить в оазис

Автор:
31 марта 2023 09:06
Сообщество : Путешествия
Метки: в мире   видео   египет   оазис   пустыня   факты   фото   
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Возможно, пустыни возле Шарм-эль-Шейха не будет: она превратится в плодородные земли.

Сегодня заселено лишь 10% территории Египта, а большая часть страны приходится на пустыни. У египетского правительства есть свои планы по борьбе с перенаселением: к примеру, один из проектов предполагает не разрешать людям заводить больше двух детей. Есть и более амбициозный проект — озеленение пустынь.

Пустынь в Египте несколько, но, возможно, в будущем их число сократится: сейчас разрабатывают проект по озеленению Синайского полуострова. Сегодня на большей его части — пустынные территории. Исключение составляют лишь побережья Средиземного и Красного морей, где и выросли крупные города, в том числе знаменитый курорт Шарм-эль-Шейх. Если местную пустыню превратить в оазис, то она станет отличным местом для жизни и сюда смогут переехать люди из перенаселенных египетских городов.

Над решением по превращению пустыни в плодородные земли работает нидерландская компания The Weather Makers во главе с экоинженером Тисом ван дер Хувеном (Ties van der Hoeven). Как именно он хочет восстановить пустыню Египта, смотрите в видеоролике ниже.


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Метки: в мире   видео   египет   оазис   пустыня   факты   фото   
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2  комментария
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444
Dima 53 минуты назад
Был такой человек, который готов был ради своего народа на ВСЁ !
Муаммар Каддафи вот это Человечище !
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54
анатоль Полчаса назад
вряд ли получится, но денег попилят
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Infinite

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