"Асмус снова показала грудь, а Самбурская - характер": звёздные наряды на открытии Московского кинофестиваля

В театре "Россия" прошло открытие 45-ого Московского кинофестиваля. Это одно из старейших мероприятий подобного рода в мире. На него приезжали крупнейшие звёзды разных эпох: Софи Лорен, Элизабет Тейлор, Роберт де Ниро, Джек Николсон, Квентин Тарантино, Мерил Стрип, Брэд Питта и другие. И такое событие - повод для отечественных знаменитостей показать себя. Давайте посмотрим, как же они вырядились на этот раз?