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"Асмус снова показала грудь, а Самбурская - характер": звёздные наряды на открытии Московского кинофестиваля

"Асмус снова показала грудь, а Самбурская - характер": звёздные наряды на открытии Московского кинофестиваля

Автор:
24 апреля 2023 09:08
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: звезды   знаменитости   красная дорожка   ммкф   московский кинофестиваль   шоу бизнес   
7121
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В театре "Россия" прошло открытие 45-ого Московского кинофестиваля. Это одно из старейших мероприятий подобного рода в мире. На него приезжали крупнейшие звёзды разных эпох: Софи Лорен, Элизабет Тейлор, Роберт де Ниро, Джек Николсон, Квентин Тарантино, Мерил Стрип, Брэд Питта и другие. И такое событие - повод для отечественных знаменитостей показать себя. Давайте посмотрим, как же они вырядились на этот раз?

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Метки: звезды   знаменитости   красная дорожка   ммкф   московский кинофестиваль   шоу бизнес   
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72  комментария
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14k
FatZilla 5 часов назад
Интересно, они всерьёз думают, что это красиво...
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333
Вася Васильев 3 минуты назад
Какой-то испанский стыд...
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5k
BenderRodriguez 11 минут назад
Ну Самбурская симпотная мадам
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4k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū Полчаса назад
Непонятно зачем косплеить Оскар??
Почему нельзя найти что то свое?
Все эти наряды из разряда "странные посетители в Walmart "
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11k
Злобный 37 минут назад
КТО все эти МЛЯДИ?
Не одна не понравилась... Можно других посмотреть?
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1k
pka2004 41 минуту назад
Автор с русским языком совсем не дружит. Понято, что трудный язык. Но ведь великий и могучий! Не хочешь учить - вали в свою усраину. Там всю жизнь русский язык коверкают и упрощают.
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3k
Deniss 42 минуты назад
кто все эти шмары ?
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636
BENDER Час назад
какое убожество!
лучше лайкну девок на фоне ковров!
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4k
Александр Час назад
кто эти шаболды?
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5k
мемфрид 2 часа назад
Сбор эскортниц?) Когда в сауну?
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624
partners74 2 часа назад
чёт ваще не пойму, нафига здесь эты фоты х.е.р знает кого? и хде показанная гирудь? тема титек нираскрыта
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126
contraas 2 часа назад
аффтор!!!! это фоторгафы так бездарны??? или все таки они настолько страшны???
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13k
♚ Мрачный Жнец ♚ 2 часа назад
Они все сменили пол или у тебя проблема с падежами?
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23k
Bar0 2 часа назад
Без Бузовой обошлось, и то ладно...
А процентов 80 я и знать не знал
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4k
Владимир 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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10k
Алексей 2 часа назад
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829
Igor Grishaev 2 часа назад
Понятно..талантом похвастать не могут, так хоть чем-то выделиться.
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7k
Slowly 2 часа назад
Чёта асмус обабела. Я не понял, она что-то подрезала что ли на лице? Или это макияж такой.
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10k
Сергей Попов 2 часа назад
Кто все эти люди???
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8k
amrita 3 часа назад
ужасные наряды...((( у всех
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14k
banzai7 3 часа назад
А это всё точно знаменитости? В каких узких кругах?
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Спелая кукурузинка

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