"Асмус снова показала грудь, а Самбурская - характер": звёздные наряды на открытии Московского кинофестиваля

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В театре "Россия" прошло открытие 45-ого Московского кинофестиваля. Это одно из старейших мероприятий подобного рода в мире. На него приезжали крупнейшие звёзды разных эпох: Софи Лорен, Элизабет Тейлор, Роберт де Ниро, Джек Николсон, Квентин Тарантино, Мерил Стрип, Брэд Питта и другие. И такое событие - повод для отечественных знаменитостей показать себя. Давайте посмотрим, как же они вырядились на этот раз?
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Пользователи соцсетей не смогли сдержать эмоции, не понимая, почему на фестивале присутствует Алёна Водонаева и другие звёзды, не имеющие отношения к кино
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Почему нельзя найти что то свое?
Все эти наряды из разряда "странные посетители в Walmart "
Не одна не понравилась... Можно других посмотреть?
лучше лайкну девок на фоне ковров!
А процентов 80 я и знать не знал