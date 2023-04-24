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Скорпионохвостый паук: удивительная «химера» смешала в себе паука и скорпиона

Скорпионохвостый паук: удивительная «химера» смешала в себе паука и скорпиона

Автор:
24 апреля 2023 08:58
Сообщество : Животные
Метки: Скорпионохвостый паук   в мире   животные   наекомые   природа   удивительно   фото   
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Скорпионохвостые пауки или пауки-хвостовики — весьма противоречивые создания. Они широко распространены, имеют много прикольных способностей, но при этом... мы практически ничего о них не знаем! Целый род пауков с непонятными выростами на пятой точке и такой провал в знаниях!

Тот самый огурец, который слишком долго лежал в холодильнике и мутировал во что-то невероятное.

Род скорпионохвостов включает 12 видов. Между собой они различаются небольшими нюансами силуэта, окраской и степенью волосатости. Ярче всего выглядят самки: дамы щеголяют изысканными нарядами от незаметного бледно-желтого до рокового бордо. Самцы же в большинстве случаев остаются в неприметных серо-коричневых тонах.

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Натуральные конфеты с разными фруктовыми вкусами!

Встретить скорпионохвостов можно в Африке, Восточной и Южной Азии, Австралии и Океании. Они обитают в лесу, в тени деревьев или возле водоёма, где тихо-мирно отдыхают на паутинке. Учитывая размеры, паук плетёт для себя полноценные хоромы диаметром в 1-2 метра. Так и сидят они, притворяясь лесным мусором, пока в сети не попадётся неосторожная букашка. Прямо как самые обычные пауки. Если бы не эта странная блямба...

Никакой пластики! Всё своё, натуральное!

Что это за странный отросток на конце? Хвост!? И да, и нет. Ни у одного ныне живущего паука нет настоящего хвоста. Эта часть тела отвалилась за ненадобностью где-то между 400 и 100 миллионами лет назад.

— Хвост видишь? — Вижу. — А его нет!

А скорпионохвосты подумали и решили, что всё новое — это хорошо забытое старое. Пауки прицепили на конце тушки длинный отросток. Орган двигается и функционирует как самый настоящий хвост. Да и выглядит соответствующе. Так что называть его просто «отросток» было бы несправедливо.

Никаких скорпионов и пауков. Я просто веточка!

На закономерный вопрос «зачем» сегодня выдвинута целая одна гипотеза. Скорпионохвосты отрастили хвост, чтобы стать похожими на скорпионов. Гениально, неправда ли? Жало сделать не получилось, но загибать отросток на спину в угрожающей позе, как это делают сами скорпионы, наши героини умеют. На сей акробатический номер их может сподвигнуть громкий звук, резкое движение и любая другая угроза. Правда, дальше выпендрёжа дело не зайдёт — пауки не ядовиты. Даже их укус практически безвреден.

Миледи, ваши актёрские способности выше всяких похвал. Умоляю, выйдете из роли, перестаньте играть скорпиона, я вам верю!

Интересно, что «хвост» есть только у самок. У парней никаких отростков не наблюдается — они выглядят как самые обычные пауки. К тому же микроскопические: если самки вырастают до 3 сантиметров, то максимум самца — 2 миллиметра. Разница в 15 раз!

С каждой линькой «хвост» растёт вместе с обладательницей.

Есть ли у сильного паучьего пола комплексы по поводу размеров — неизвестно. Да и не важно. Если учесть способ размножения большинства представителей семейства пауков-кругопрядов, к которым и относятся наши герои, самцы обычно погибают после спаривания. Точнее, их съедает самка. После сытного обеда из бывшего любовника мама откладывает около 60 яиц. Взаимоотношения самки скорпионохвоста и её детей остаются под грифом секретно. Будем надеяться, что хоть их она не ест!


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Метки: Скорпионохвостый паук   в мире   животные   наекомые   природа   удивительно   фото   
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