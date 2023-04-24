Скорпионохвостый паук: удивительная «химера» смешала в себе паука и скорпиона

Тот самый огурец, который слишком долго лежал в холодильнике и мутировал во что-то невероятное.

Род скорпионохвостов включает 12 видов. Между собой они различаются небольшими нюансами силуэта, окраской и степенью волосатости. Ярче всего выглядят самки: дамы щеголяют изысканными нарядами от незаметного бледно-желтого до рокового бордо. Самцы же в большинстве случаев остаются в неприметных серо-коричневых тонах.