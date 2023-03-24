18 животных, получивших от природы неповторимые улыбки, от вида которых слегка становится не по себе

Сегодня мы посмотрим фотографии животных, которые имеют наиболее странные, опасные и шокирующие зубы.
Как вы думаете, какое животное обладает самыми необычными зубами? Возможно, многие из вас сразу вспомнят саблезубого тигра, который, к сожалению, давным-давно вымер. Этот зверь в какой-то степени даже сегодня является рекордсменом, потому что похвастаться такими длинными и страшными клыками способен далеко не каждый современный хищник. Однако стоит понимать, что экстремально большие или странные зубы не являются пережитком прошлого. В мире насчитываются десятки животных, которые способны впечатлить своей почти голливудской улыбкой (пусть иногда и немного жутковатой).
Бабирусса имеют гипертрофированные верхние и нижние клыки
Учёные до сих пор не могут точно ответить, для чего свинье нужные такие большие наросты. Ведь животное их не использует ни для защиты, ни для добычи пищи.
Кабарга — один из самых необычных оленей северного полушария
Выдающиеся клыки есть только у самцов кабарги. Они служат своеобразным украшением, позволяющим привлекать самок и отпугивать конкурентов.
Скумбриевидный гидролик или паяра имеет огромные клыки, которые позволяют легко захватывать добычу
Большой крохаль имеет более ста пятидесяти острейших зубов
Тонкие и цепкие зубы помогают птице удерживать скользкую рыбу, которую она добывает себе в качестве пропитания.
Голый землекоп имеет большие выступающие зубы
Около 25% всей мышечной массы зверька приходится на мышцы его челюстей.
Кейпкодский карась имеет жуткие зубы, сильно напоминающие человеческие
Такие весомые зубы нужны рыбе, чтобы перемалывать твёрдых ракообразных и моллюсков, ведь именно из них и состоит основной рацион карася.
Кальмар Гумбольдта и его клюв
Черепаха батагур — настоящая улыбашка
Promachoteuthis sulcus — вид промахотеутидных кальмаров
Кальмар выловлен в единственном экземпляре немецким исследовательским судном. Стоит понимать, что имеющиеся у него зубы являются своеобразными наростами, покрывающими обычный клюв, который есть у всех кальмаров. Для чего именно они нужны, учёные пока не смогли выяснить.
Рыба-дракон легко может сниматься в качестве монстра в фильме ужасов
У пингвинов тоже есть довольно интересные и необычные зубы
Нарвал имеет единственный зуб, который может достигать 2-3 метров в длину
Тюлени-крабоеды имеют зубы необычной формы, позволяющие им отсеивать криля из воды
Так выглядит рот улитки. Кстати, у неё во рту может поместиться до двадцати тысяч зубов
Зубы кожистой черепахи
Они чем-то напоминают сталактиты и покрывают ровными рядами рот и пищевод черепахи вплоть до кишечника.
Клыкозубая мурена хвастается своими зубами
Бонус: Геликоприон
Вымерший вид хрящевых хищных рыб, живших примерно 280 миллионов лет назад. Геликоприон имел крайне необычную зубную спираль, которая помогала ему охотиться на мягкотелую добычу.
Источник:
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