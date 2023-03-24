18 животных, получивших от природы неповторимые улыбки, от вида которых слегка становится не по себе

Как вы думаете, какое животное обладает самыми необычными зубами? Возможно, многие из вас сразу вспомнят саблезубого тигра, который, к сожалению, давным-давно вымер. Этот зверь в какой-то степени даже сегодня является рекордсменом, потому что похвастаться такими длинными и страшными клыками способен далеко не каждый современный хищник. Однако стоит понимать, что экстремально большие или странные зубы не являются пережитком прошлого. В мире насчитываются десятки животных, которые способны впечатлить своей почти голливудской улыбкой (пусть иногда и немного жутковатой).

Бабирусса имеют гипертрофированные верхние и нижние клыки