20 познавательных фактов о путешествиях со всего мира

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Почти все люди любят путешествия, ведь каждая поездка открывает новые чудеса мира вокруг нас. В этом посте собраны любопытные факты обо всём на свете, которыми поделились вездесущие туристы.
1. Более 70 лет назад Коста-Рика решила отменить любые военные формирования, и теперь страна живет без армии
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2. 60% озер на Земле расположены в Канаде
Самое большое канадское озеро называется Большое Медвежье озеро и имеет площадь 31 153 квадратных километра и максимальную глубину 446 метров.
3. Секрет прочности Великой китайской стены в клейком рисе
Причина, по которой достопримечательность хорошо сохранилась, заключается в том, что во времена династии Мин при строительстве стены рабочие использовали клейкую рисовую муку и гашеную известь. Эта строительная штукатурка так плотно скрепила кирпичи, что сорнякам трудно расти между ними.
5. В Италии есть бесплатный общественный винный фонтан
Если вы когда-нибудь окажетесь в маленьком итальянском городке Ортона, обязательно отведайте вина из их бесплатного общественного винного фонтана, который открыт круглый год. В основном он предназначался для паломников Каммино-ди-Сан-Томмазо, но любой желающий может выпить бокал. Винодельня Dora Sarchese, которая открыла фонтан, не раскрывает путешественникам, какой сорт они подают, но пока все отзывы положительные.
6. Конструкция Мачу-Пикчу делает его устойчивым к землетрясениям
Учёные утверждают, что камни, использованные для строительства Мачу-Пикчу, были обтесаны и расположены таким образом, что позволяет им перемещаться в случае землетрясения, но также возвращаться в исходное положение, когда природа успокаивается. Это защищает всю конструкцию от разрушения во время стихийных бедствий.
7. Пилотам и вторым пилотам рекомендуется не есть одно и то же перед полетом
На самом деле это сделано в целях безопасности. Если один из пилотов получит пищевое отравление из-за еды, которую он съел перед полетом, что лишит его возможности управлять самолетом, другой пилот, который питался по-другому, сможет взять управление на себя и благополучно добраться до места назначения.
8. На острове Яп, штат Микронезия, камни используются в качестве валюты
Ценность каждого камня определяется в зависимости от его размера и того, откуда он взялся. Другие предметы, используемые в качестве официальной валюты, - это куркума, ракушки и ткань.
9. Самый длинный в мире коммерческий перелет занял около 30 часов
Еще в 1943-1945 годах австралийская авиакомпания Qantas предлагала услугу под названием “Двойной восход солнца”, когда пассажиры, путешествующие из Австралии в Шри-Ланку, видели восход солнца дважды. Этот полет длился более 30 часов. В наши дни самый длинный коммерческий рейс Singapore Airlines предоставляет для тех, кто путешествует из Сингапура в Нью-Йорк. Вам придется провести на борту самолета около 17 часов и 50 минут.
10. В Саудовской Аравии нет рек и озер
Через самую большую страну Аравийского полуострова не протекают постоянные реки. Интересно, что это не единственная страна в мире с такой особенностью. Есть еще 17 стран, в которых нет рек, и Ватикан - одна из них.
13. Вы никогда не будете дальше, чем в 30 шагах от мусорного бака в Диснейленде
Где бы вы ни оказались в Диснейленде, вам нужно сделать всего 30 шагов или меньше, чтобы найти мусорное ведро. По-видимому, Уолт Дисней наблюдал за посетителями и подсчитывал, сколько шагов они сделают, прежде чем бросить мусор на землю. Это привело к очень продуманному и стратегическому размещению мусорных баков в любом парке Диснея.
14. Во Франции самое большое количество ресторанов, отмеченных звездой Мишлен
По словам любителей изысканной кухни, в стране насчитывается 628 ресторанов, отмеченных звездой Мишлен, что является самым высоким показателем в мире. Второе и третье места в этом списке занимают Япония (577 ресторанов) и Италия (374 ресторана).
16. В Эфиопии текущий год - 2015
Многие страны традиционно используют лунный или другие календари для расчета праздников и других важных событий, в то же время используя общепринятый григорианский календарь для повседневной жизни. Тем не менее, Эфиопия поддерживает свой собственный календарь, который отстает от григорианского календаря на семь-восемь лет. Это происходит из-за различий в предполагаемой дате Благовещения. В Эфиопии новый год также начинается 29 или 30 августа.
17. В Австралии почти 12 000 пляжей вдоль береговой линии протяженностью 60 000 км
Чтобы посетить все австралийские пляжи хотя бы на один день, вам понадобится более 32 лет.
19. Самые быстрые американские горки в мире откроются в 2023 году в Саудовской Аравии
Саудовская Аравия решила побить все рекорды и построить не только самые высокие американские горки, но и самые быстрые в мире. Полет под названием Falcon будет подниматься на 160 метров и развивать скорость более 250 километров в час.
20. Смена часовых поясов усиливается, если вы путешествуете с запада на восток
Смена часовых поясов - неприятный опыт для большинства людей, но ученые подтвердили, что ситуация усугубляется, если вы путешествуете с запада на восток. Когда вы путешествуете в этом направлении, ваш день становится короче. Однако, если вы путешествуете с востока на запад, ваш день становится длиннее. Хотя в обоих случаях ваш цикл сна / бодрствования нарушается, мозгу легче адаптироваться к продлению дня.
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