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20 познавательных фактов о путешествиях со всего мира

20 познавательных фактов о путешествиях со всего мира

Автор:
12 марта 2023 20:45
Сообщество : Факты
Метки: Любопытные   Познавательные   весы   мир   путешествия   туристы   факты   
870
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Почти все люди любят путешествия, ведь каждая поездка открывает новые чудеса мира вокруг нас. В этом посте собраны любопытные факты обо всём на свете, которыми поделились вездесущие туристы.
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Метки: Любопытные   Познавательные   весы   мир   путешествия   туристы   факты   
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1  комментарий
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720
Uganda 49 минут назад
Потому что купаться в нем запрещено
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DarSie

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