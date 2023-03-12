20 познавательных фактов о путешествиях со всего мира

Смена часовых поясов - неприятный опыт для большинства людей, но ученые подтвердили, что ситуация усугубляется, если вы путешествуете с запада на восток. Когда вы путешествуете в этом направлении, ваш день становится короче. Однако, если вы путешествуете с востока на запад, ваш день становится длиннее. Хотя в обоих случаях ваш цикл сна / бодрствования нарушается, мозгу легче адаптироваться к продлению дня.