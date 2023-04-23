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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 278 постов • 22 подписчика подписаться
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Сильный дождь затопил турецкий город Адана

Сильный дождь затопил турецкий город Адана

Автор:
23 апреля 2023 12:17
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Адана   Турция   видео   дожди   наводнение   потом   
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В этом году Турции явно не везет. То трясет её, то топит.

Видимо, природа решила продемонстрировать всю свою мощь на этой стране. Теперь Турцию накрыли сильнейшие ливни и град. Из-за обильных осадков улицы города Адана (Adana) превратились в полноводные реки.


Затопило первые этажи зданий, а многие водители оказались в ловушке в своих автомобилях.

Стихия бушевала больше суток, а дорожные работники только недавно завершившие восстанавливать поврежденные землетрясением дороги не успели позаботиться о ливневых канализациях. Из-за этого первые этажи оказались подтоплены дождевой водой.


О жертвах и разрушениях не сообщается, но что-то на долю турков в этом году выпало много злоключений.

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Метки: Адана   Турция   видео   дожди   наводнение   потом   
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12  комментариев
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11k
Властелин 3 часа назад
Вода течет по руслу застроенных рек.
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19k
anpetrof Час назад
Я как-то в Одессу летал в командировку в начале 90-х летом и там как раз подобный дождь прошёл. Ну, не так, как тут, конечно, но говорили, что в каких-то районах, где пониже, мебель из окон первых этажей выплывала. Там, где я был, вода текла по улицам выше тротуаров...
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5k
alex 2 часа назад
А не надо, и вашим, и нашим...
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23k
Slavyanka 2 часа назад
Очень жалко людей в турции, НО!
Не надо было наносить по Русским удары и помогать Нацистам в 404.
Бог видит всё!
-"Одними помидорами уже не отделаться!" (с)

Это кара небесная.

https://yandex.ru/video/preview/16212966268549518385https://yandex.ru/video/preview/16212966268549518385
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−1
Herz Slavyanka 2 часа назад
Какие нацисты, меньше смотрите 1 анал и скабееву
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9k
Copycat 3 часа назад
по тому что нет ни арыков которые бы воду отводили ни дождевой канализации
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14k
a_komolow 3 часа назад
Не так сильно уже там и затопило!
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2k
Lexx 4 часа назад
Грехи смывают.
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