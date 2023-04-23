Сильный дождь затопил турецкий город Адана

В этом году Турции явно не везет. То трясет её, то топит.
Видимо, природа решила продемонстрировать всю свою мощь на этой стране. Теперь Турцию накрыли сильнейшие ливни и град. Из-за обильных осадков улицы города Адана (Adana) превратились в полноводные реки.
Затопило первые этажи зданий, а многие водители оказались в ловушке в своих автомобилях.
Стихия бушевала больше суток, а дорожные работники только недавно завершившие восстанавливать поврежденные землетрясением дороги не успели позаботиться о ливневых канализациях. Из-за этого первые этажи оказались подтоплены дождевой водой.
О жертвах и разрушениях не сообщается, но что-то на долю турков в этом году выпало много злоключений.
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Не надо было наносить по Русским удары и помогать Нацистам в 404.
Бог видит всё!
-"Одними помидорами уже не отделаться!" (с)
Это кара небесная.
https://yandex.ru/video/preview/16212966268549518385https://yandex.ru/video/preview/16212966268549518385