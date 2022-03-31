Как появился американский доллар

К идее бумажных денег вернулись лишь в 1837 году и правительство дало задание частным банкам напечатать определённое количество банкнот. А вот единый стандарт не разработало. К этой инициативе подключилось 1500 банков: они быстро завалили страну разномастными банкнотами и вызвали страшную путаницу. А когда к делу подключились фальшивомонетчики, то дела стали совсем плохи. Правительству пришлось снова выводить бумажные деньги из обращения и возвращаться с монетам. Так продолжалось вплоть до Гражданской войны - она требовала огромного количества денег.

Чтобы сэкономить серебро и золото, Север и Юг стали печатать банкноты. Когда конфедераты стали проигрывать, их деньги постепенно обесценивались и окончательно исчезли после победы северян. А вот у последних дела шли отлично и их зелёный «бакс» укрепился и с 1864 года стал национальной валютой США. Его выпускали национальные банки под контролем федеральных органов по единому стандарту. Эти доллары уже были обеспечены золотом.