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Как появился американский доллар

Как появился американский доллар (6 фото)

Автор:
31 марта 2022 00:07
Сообщество : RealFishki
Метки: США   бакс   вашингтон   гражданская война   доллар   правительство   
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Долгое время у них вообще не было бумажных денег. Первый «бакс» появился только в годы Гражданской войны.

Современный доллар - зелёная бумажка с портретом Джорджа Вашингтона и пафосной надписью  «In God we Trust» («На Бога уповаем»). Ещё там есть недостроенная пирамида с «Оком провидения» - якобы масонским символом. Такой дизайн разработали в 1935 году и с тех пор он особенно не менялся, добавлялась только защита от подделок. Но так доллар выглядел не всегда.

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До войны за независимость колонисты пользовались английскими фунтами, испанскими реалами и дублонами. После восстания, остро встал вопрос о финансировании и вот тогда и была создана первая «континентальная валюта». Это была банкнота, причём крайне неудачная - её делали второпях, никак не защитили от подделок, и вскоре по стране ходили сотни тысяч фальшивок. Да и обеспечивалась она не золотом, а ожиданием будущих налоговых поступлений. Так что обесценилась банкнота очень быстро, к моменту окончания войны она стоила в 40 раз меньше, чем при выпуске. В те годы ходила даже поговорка: «Не стоит даже континентальной!» В принципе, этим всё сказано. В 1790 году её вывели из обращения и американцы стали пользоваться только золотыми и серебряными долларами (доллар - английское название австрийского талера). Также в большом почёте было испанское песо, оно ходило по стране до 1857 года.

К идее бумажных денег вернулись лишь в 1837 году и правительство дало задание частным банкам напечатать определённое количество банкнот. А вот единый стандарт не разработало. К этой инициативе подключилось 1500 банков: они быстро завалили страну разномастными банкнотами и вызвали страшную путаницу. А когда к делу подключились фальшивомонетчики, то дела стали совсем плохи. Правительству пришлось снова выводить бумажные деньги из обращения и возвращаться с монетам. Так продолжалось вплоть до Гражданской войны - она требовала огромного количества денег.

Чтобы сэкономить серебро и золото, Север и Юг стали печатать банкноты. Когда конфедераты стали проигрывать, их деньги постепенно обесценивались и окончательно исчезли после победы северян. А вот у последних дела шли отлично и их зелёный «бакс» укрепился и с 1864 года стал национальной валютой США. Его выпускали национальные банки под контролем федеральных органов по единому стандарту. Эти доллары уже были обеспечены золотом.

На этом долларе нет портрета Джорджа Вашингтона и «масонской» пирамиды. Вместо этого на нём красуется Салмон Портленд Чейз (1808 — 1873), политик, судья и общественный деятель, при Линкольне он служил министром финансов. Это он разработал систему национальных банков и девиз «На Бога уповаем» - сначала его разместили на монетах, а потом и на банкнотах. Скромностью он тоже не страдал, и при разработке внешнего вида банкноты Чейз с лёгкостью разместил на нём свой портрет. Но такой ход понравился не всем:политики и другие министры начали возмущаться и требовали убрать с долларов физиономию Чейза.

И в 1869 году его изображение заменили на Джорджа Вашингтона, первого президента США (1789-1797 гг.). Дизайн банкноты менялся и позже - в 1880, 1896, 1899, 1935 годах, но Вашингтона с неё уже никто не убирал.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: США   бакс   вашингтон   гражданская война   доллар   правительство   
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2  комментария
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Виктор Глущенко 2 часа назад
Ждем статью о том - как он исчез .
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Roy Batty 3 минуты назад
Сам факт введения бумажек с надписью «пля буду у меня золото есть» является мошенничеством, и направлен на взятие под контроль народных ресурсов. Современная форма этого наепалова - кредитные карточки.
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