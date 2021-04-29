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Согласно новым правилам, если возникнут сомнения в половой принадлежности спортсменки, перед соревнованиями проведут медосмотр. Недодевушек на состязания не допустят.
Палата представителей Флориды приняла закон, который, возможно, положит конец распрям и скандалам в спорте. Правда, дело пока касается только команд школ и колледжей, но лиха беда начало!
Согласно закону, трансгендерные спорстмены отныне не смогут входить в женские команды, представляющие учебные заведения. Если же у судей возникнут вопросы относительно пола девушки, ее могут подвергнуть "физическому обследованию". Иными словами, в том случае, когда организаторов мероприятия смутят слишком широкие плечи, чрезмерно крупные мышцы или странно оттопыренная ткань одежды в районе паха, спортсменку пригласят на медосмотр. Кроме этого, по правилам организаторы смогут сделать анализ тестостерона участницы, и если результаты окажутся превосходящими норму, ее удалят из команды.
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Законопроект HB 1475 с названием "Закон о справедливости в женском спорте", был принят Государственной палатой . За проголосовало 77 депутатов, против - 40. Все противники этой инициативы, кроме одного, оказались демократами.
Преставители же республиканцев заявили, что этот закон защитит "святость" женского спорта. При этом, трансгендерным спортсменам не возбраняется участвовать в мужских командах. Но эта поправка, как видно, не слишком утешает демократов и критиков закона, которые уверены, что после его принятия над трансгендерными спортсменами начнут издеваться.
Преставители же республиканцев заявили, что этот закон защитит "святость" женского спорта. При этом, трансгендерным спортсменам не возбраняется участвовать в мужских командах. Но эта поправка, как видно, не слишком утешает демократов и критиков закона, которые уверены, что после его принятия над трансгендерными спортсменами начнут издеваться.
Законопроект во Флориде - не первая инициатива, авторы которой стараются сохранить спорт в общепринятом виде, без толерантных поправок. Так, ранее подобный закон был подписан губернатором штата Айдахо республиканцем Бредом Литтлом. Согласно этому документу, трангендерные спортсмены не могли принимать участие в спортивных соревнованиях в штате. Законопроект был одобрен законодательным собранием, однако в 2020 году федеральный судья добился временной его отмены.
Те, кто голоовали за традиционный состав женских команд, считают, что подобные законы дают девушкам равные права на успех в спорте. Что же касается прав трансгендеров, то даже в процессе смены пола они физически и физиологически остаются мужчинами, а потому имеют существенное преимущество в силе, ловкости и выносливости. И ни о каких равных правах в спорте с девушками речи не идет. Это доказывают результаты соревнований по легкой атлетике в Коннектикуте, которые, начиная с 2017 года выигрывают исключительно трансгендеры. Соперничество будет на равных, если такие спортсмены будут соревноваться с мужчинами.
Впрочем, сами люди переходного пола так, похоже, не считают и уже высказали свое мнение о принятом во Флориде законе. Как сообщает издание Tampa Bay Times Эндрю Коулман, трансгендерный мужчина и студент Университета штата Флорида, на пресс-конференции заявил, что законопроект создает для таких как он угрозу частной жизни. Кроме этого, он(а) пожаловался на отсутствие правовой защиты, с которой потенциально могут столкнуться женщины-спортсменки.
"Этот конкретный законопроект не об исключении и не о дискриминации. Этот законопроект посвящен биологическому и научному различию между мужчинами и женщинами", - поясняет свою точку зрения Дана Трабулси.
И все равно остается неясным, почему трансгендеры не хотят входить в состав мужской команды, ведь оттого, что они наденут женскую форму и накрасят помадой губы, девушками им не стать?
И все равно остается неясным, почему трансгендеры не хотят входить в состав мужской команды, ведь оттого, что они наденут женскую форму и накрасят помадой губы, девушками им не стать?
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Я могу понять логику гендерных различий. Хоть они по факту сводятся кто кому куда пихает и кем в этот момент себя ощущает. Физический пол же понятие конкретное. Если мальчик отрежет себе пис.юн, то девочкой он от этого не становится.
Что и требовалось доказать, член отрежь но телосложение то все равно мужское остаётся.
Такие "спортсмены" будут непобедимы.