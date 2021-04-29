Законопроект HB 1475 с названием "Закон о справедливости в женском спорте", был принят Государственной палатой . За проголосовало 77 депутатов, против - 40. Все противники этой инициативы, кроме одного, оказались демократами.

Преставители же республиканцев заявили, что этот закон защитит "святость" женского спорта. При этом, трансгендерным спортсменам не возбраняется участвовать в мужских командах. Но эта поправка, как видно, не слишком утешает демократов и критиков закона, которые уверены, что после его принятия над трансгендерными спортсменами начнут издеваться.