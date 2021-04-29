FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Спорт 2133 поста • 386 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Спорт 
Во Флориде принят закон о запрете трансгендеров в женских спортивных командах

Во Флориде принят закон о запрете трансгендеров в женских спортивных командах (7 фото)

Автор:
29 апреля 2021 11:40
Сообщество : Спорт
Метки: законопроект   соревнования   спорт   сша   трансгендеры   флорида   
1713
7
Согласно новым правилам, если возникнут сомнения в половой принадлежности спортсменки, перед соревнованиями проведут медосмотр. Недодевушек на состязания не допустят.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Спорт"
Метки: законопроект   соревнования   спорт   сша   трансгендеры   флорида   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
17
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
17  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Максим Час назад
То есть теперь мужчина не может идентифицировать себя как женщину?) Что за ущемление прав!

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
net 8 секунд назад
Переходной пол? Это что за понятие такое?))
Я могу понять логику гендерных различий. Хоть они по факту сводятся кто кому куда пихает и кем в этот момент себя ощущает. Физический пол же понятие конкретное. Если мальчик отрежет себе пис.юн, то девочкой он от этого не становится.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
VL 10 минут назад
ща гомосня и [мат] на гАвно изойдутся.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Виктор Штурмаревич 22 минуты назад
Для этих хотродов нужно сделать отдельные соревнования.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Барт Симпсон 23 минуты назад
еще бы астматиков в биатлоне запретить, может быть и спорт стал бы спортом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16
Елена Букреева Полчаса назад
А если у женщины высокий уровень тестостерона? Есть же более надёжные различия типа наличия яичников и разных хромасом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
45
Alex Полчаса назад
Здравый смысл не задушишь. Даже в штатах очень много людей противятся всей этой толерастии последних лет. Их так же пытаются как и нас тут превратить в дебильное стадо. У нас с простыми пиндосами один враг. Это мировые илитки поехавшие крышей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
620
Aleksei Полчаса назад
Ублюдки. Вот уж поиздевалась мать-природа..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Пачо Эррера 37 минут назад
Это доказывают результаты соревнований по легкой атлетике в Коннектикуте, которые, начиная с 2017 года выигрывают исключительно трансгендеры.

Что и требовалось доказать, член отрежь но телосложение то все равно мужское остаётся.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Дарвин и аморальная премия 38 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Бу 38 минут назад
НЕТ - наш пид*ар*ам ответ!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Инквизитор РФ 41 минуту назад
Правильно. пи..доры пусть играют только с пи..дорами
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
49k
alertol Инквизитор РФ Полчаса назад
Вот согласен, пусть соревнуются, спорт это дело общее. Но выступать должны только с людьми своего пола (т.е с трансами)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: порнография
−8
21k
Батончик с маком Час назад
Пиндосы скоро начнут пришивать человечьи головы гепардам, дельфинам и.д.
Такие "спортсмены" будут непобедимы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Radugananebe Час назад
Давно пора.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
228
parhi Час назад
Средневековые варвары - трансогамно обидели)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Девушка пила кофе для усиления оргазма и рассказала о результатах (4 фото) Девушка пила кофе для усиления оргазма и рассказала о результатах (4 фото) Приплыли: во Флориде спасли женщину, которая заблудилась во время заплыва голышом по городским каналам Приплыли: во Флориде спасли женщину, которая заблудилась во время заплыва голышом по городским... "Есть два пола: мужчины и женщины. Доверяйте науке": американка ответила оппоненту с помощью плаката "Есть два пола: мужчины и женщины. Доверяйте науке": американка ответила оппоненту с помощью плаката "Я совершила необдуманный поступок, испортивший мне жизнь": сенатор против трансгендера "Я совершила необдуманный поступок, испортивший мне жизнь": сенатор против трансгендера Жители Флориды стали свидетелями падения красивого, немного странного метеорита Жители Флориды стали свидетелями падения красивого, немного странного метеорита В США легкомоторный самолет рухнул на движущуюся машину и взорвался В США легкомоторный самолет рухнул на движущуюся машину и взорвался
Result

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

701728



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Почтальонов 20 лет по ошибке сажали в тюрьму из-за «кривого» ПО
4
167
Почтальонов 20 лет по ошибке сажали в тюрьму из-за «кривого» ПО
"Бабулеграм": когда твой внук - инженер-программист
2
91
"Бабулеграм": когда твой внук - инженер-программист
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Душевный тренд в TikTok сближает родителей и детей
1
3
Душевный тренд в TikTok сближает родителей и детей
42-летнюю «Волгу» с минимальный пробегом хотят продать за внушительную сумму
0
6
42-летнюю «Волгу» с минимальный пробегом хотят продать за внушительную сумму
Не верь ушам и глазам своим: неловкие ситуации из разряда "показалось" (6 видео + 16 фото)
Не верь ушам и глазам своим: неловкие ситуации из разряда "показалось" (6 видео + 16 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Товары для фитнеса
2
12

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#история#люди#подборка#отдых#города#авто аварии#комментарии#птицы
#Юмор#природа#сша#красота#Россия#СССР#аварии#дети#питомцы#шоу бизнес
#интересно#животные#в мире#факты#дтп#интересное#картинки#кино#позитив#актеры

На что жалуетесь?

Вернуться