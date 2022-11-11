Метеорит упал, убил собаку и сжёг дом

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Ужасная история приключилась в в Северной Каролине с семьёй жителя штата.
Пострадавший Дастин Просита сам не видел метеорит, который разрушил его дом.
"Я не видел, что это было. Все, с кем я разговаривал, утверждают, что видели падающий с неба огненный шар". Соседи показали ему видеозаписи, на которые попал момент падения.
"Я не видел, что это было. Все, с кем я разговаривал, утверждают, что видели падающий с неба огненный шар". Соседи показали ему видеозаписи, на которые попал момент падения.
На кадрах можно разглядеть светящийся огненный шар, который осветил своей вспышкой все окрестности.
"Я услышал громкий удар и почувствовал запах дыма. Я вышел на крыльцо, и оно было полностью в огне. В детстве я всегда любил наблюдать за метеоритным дождем, но никогда не ожидал, что один из них упадет у меня во дворе или пробьет крышу моего дома", - рассказал Просита.
"Я услышал громкий удар и почувствовал запах дыма. Я вышел на крыльцо, и оно было полностью в огне. В детстве я всегда любил наблюдать за метеоритным дождем, но никогда не ожидал, что один из них упадет у меня во дворе или пробьет крышу моего дома", - рассказал Просита.
К сожалению, одна из его собак оказалась запертой в доме и погибла. Владелец дома и его жена Жанетта потеряли в огне всё имущество. Они остались без жилья.
"Мне определенно очень повезло, что это произошло в девяти метрах от меня, а не в метре. Говорят, что шанс на это составляет один из четырех триллионов, поэтому мне нужно купить лотерейный билет" - печально шутит Дастин.
"Мне определенно очень повезло, что это произошло в девяти метрах от меня, а не в метре. Говорят, что шанс на это составляет один из четырех триллионов, поэтому мне нужно купить лотерейный билет" - печально шутит Дастин.
Источник:
АНТИФИШКИ
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