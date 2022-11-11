Метеорит упал, убил собаку и сжёг дом

На кадрах можно разглядеть светящийся огненный шар, который осветил своей вспышкой все окрестности.

"Я услышал громкий удар и почувствовал запах дыма. Я вышел на крыльцо, и оно было полностью в огне. В детстве я всегда любил наблюдать за метеоритным дождем, но никогда не ожидал, что один из них упадет у меня во дворе или пробьет крышу моего дома", - рассказал Просита.