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Метеорит упал, убил собаку и сжёг дом

Метеорит упал, убил собаку и сжёг дом

Автор:
11 ноября 2022 19:33
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: США   в мире   метеорит   новости   погода   события   
2165
4
Ужасная история приключилась в в Северной Каролине с семьёй жителя штата.

Источник:

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Метки: США   в мире   метеорит   новости   погода   события   
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11  комментариев
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38k
Александр 2 часа назад
Все смотрели людей в черном... Знаем мы что стало с этим мужиком...
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953
Просто прохожий 3 минуты назад
"Ужасная история приключилась в Северной Каролине..." - и что тут ужасного????, ну абсолютно похер. Люди совсем ипанулись- у одних по любому случаю -всё пропало, интернет взорван, это катастрофа..., а у другой половины по любому случаю восторг. Хотя ни одно из событий не заслуживает даже упоминания. Говноблохеры полностью лишились мозга, в голове только жидкое говно.
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1k
GoInDown 16 минут назад
Очередные успешные испытания Сверхзвука в США?
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60k
Опиум для народа Час назад
-"Местные власти продолжают расследование причин произошедшего."-
-причин, бл"дь?
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5k
Axel 2 часа назад
Здесь есть видео
https://m.lenta.ru/news/2022/11/11/meteorite/https://m.lenta.ru/news/2022/11/11/meteorite/
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9k
Василенко Татьяна 2 часа назад
Маловато прилетело...
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47k
Прораб 2 часа назад
Сцуко! А ведь есть страховка от метеоритов на 100500 аххулиардов!
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−14
Фома 2 часа назад
Друг приехал с вахты!
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14k
Patmaz 2 часа назад
Лотерейный билет может уже не покупать. Свой шанс он потратил
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