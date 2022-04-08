FISHKINET
X Трансляция: события на Украине в реальном времени
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 8850 постов • 1314 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
Во Флориде тусовщиков на лодке едва не раздавил подъемный мост

Во Флориде тусовщиков на лодке едва не раздавил подъемный мост (5 фото + 1 видео)

Автор:
08 апреля 2022 20:36
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   США   новости   происшествие   разводной мост   флорида   человеческая глупость   
807
5
1

Молодые люди пришвартовались под разводным мостом, чтобы укрыться от дождя, но тот неожиданно начал подниматься и едва не раздавил их лодку.

Жуткий инцидент в городе Юпитер запечатлела свидетельница Джиллиан Пишотта, которая опасалась, что «не все выживут».

«Кажется, они пытались сдвинуть лодку, но в итоге мост сложился, и они уже не могли двигаться, — сказала Пишотта ABC. — Я начала кричать им, чтобы они убрались оттуда. Я думала, что не все выживут».

Видео, ставшее вирусным, показывает, как тусовщики, спасаясь, прыгают с понтонной лодки с соломенной крышей. После этого мост остановился, и никто не пострадал.

Представители округа Палм-Бич заявили, что у операторов было разрешение открыть мост в это время и они не знали об инциденте, пока им не сообщил о нем начальник на следующий день. Рядом с мостом установлены камеры, но власти отказались сообщить, попадает ли в их поле зрения участок, где была пришвартована лодка, сообщает ABC.

Знаки вокруг этого места предупреждают лодочников, чтобы они избегали прибрежного участка моста. Однако, по словам Пишотты, вместо того чтобы пройти под мостом по каналу, молодые люди остановились рядом со знаками «посторонним запрещено» и «осторожно, движущийся механизм». Лодка находилась пришвартованной в этом месте около 20 минут до того, как мост начал складываться.

Пишотта сказала, что вместе с друзьями кричала пассажирам, чтобы они сошли с лодки, когда мост начал двигаться, но те их не услышали. «Мы начали кричать им, чтобы они убирались оттуда, но в итоге они нас не услышали, — рассказала Пишотта на передаче «Доброе утро, Америка». — Я думала, что кто-то пострадает или умрет. Я не знаю, почему они продолжали то залезать на лодку, то прыгать с нее».

К счастью, никто не пострадал, а когда мост перестал складываться, молодым людям удалось освободить лодку. 47-секундное видео страшного инцидента с тех пор стало вирусным.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Ynews   США   новости   происшествие   разводной мост   флорида   человеческая глупость   
0
6
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
431
АлоКин Час назад
Пишотта сказала, что вместе с друзьями кричала пассажирам, чтобы они сошли с лодки, когда мост начал двигаться, но те их не услышали. «Мы начали кричать им, чтобы они убирались оттуда, но в итоге они нас не услышали, рассказала Пишотта... Журналюг спецом учат писать одно и тоже по нескольку раз?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
1k
Bilulik 13 минут назад
"Я не знаю, почему они продолжали то залезать на лодку, то прыгать с нее" (С) Объясняю тебе Пишотта. Залезали на лодку те, кто хотел спасти её (лодку) со всеми находящимися там людьми. А прыгали с неё те, кто хотели спасти себя и только себя.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
43k
Максим Т. 2 часа назад
Короче, долб... пиндосы остановились в неположенном месте. Ну хуле...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Porky Pig

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

47428



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Потеря потерь: Владимир Вольфович кинул нас на произвол судьбы
2
185
Потеря потерь: Владимир Вольфович кинул нас на произвол судьбы
Кто из топовых актёров незаметно пропал с экранов
1
75
Кто из топовых актёров незаметно пропал с экранов
Набирающие популярность в сообществах
Американская "Рапунцель" постриглась впервые за 19 лет
1
17
Американская "Рапунцель" постриглась впервые за 19 лет
Пляска святого Витта: танцевальная феерия с летальным исходом
0
4
Пляска святого Витта: танцевальная феерия с летальным исходом
Хороший левак укрепляет брак: откровения тех, кто изменяет женам (10 фото)
Хороший левак укрепляет брак: откровения тех, кто изменяет женам (10 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Лучшая цитата
0
0

Лучшие демотиваторы
Он даже и не догадывается
4
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#факты#автомир#мир#дтп#картинки#подборка#США#Приколы
#прикол#животные#люди#история#Россия#фейл#СССР#неудача#Разное#милота
#фото#Ватермарк#автомобили#интересное#аварии#Украина#авто аварии#кино#в мире#война
Интересный аналог привычных бумажных визиток (2 фото + 1 видео) Интересный аналог привычных бумажных визиток (2 фото + 1 видео) Американские власти отказались раскрывать документы по делу Кеннеди Американские власти отказались раскрывать документы по делу Кеннеди Больница выставила пожертвовавшему почку американцу счет на 13&nbsp;000 долларов Больница выставила пожертвовавшему почку американцу счет на 13 000 долларов Американец вынес из магазина арбалет, просто засунув его в штаны Американец вынес из магазина арбалет, просто засунув его в штаны Священник прочел проповедь на фоне своего горящего дома Священник прочел проповедь на фоне своего горящего дома Виртуальная прислуга или угроза для жизни: голосовые помощники захватили мир Виртуальная прислуга или угроза для жизни: голосовые помощники захватили мир

На что жалуетесь?

Вернуться