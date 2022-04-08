Во Флориде тусовщиков на лодке едва не раздавил подъемный мост

Молодые люди пришвартовались под разводным мостом, чтобы укрыться от дождя, но тот неожиданно начал подниматься и едва не раздавил их лодку.
Жуткий инцидент в городе Юпитер запечатлела свидетельница Джиллиан Пишотта, которая опасалась, что «не все выживут».
«Кажется, они пытались сдвинуть лодку, но в итоге мост сложился, и они уже не могли двигаться, — сказала Пишотта ABC. — Я начала кричать им, чтобы они убрались оттуда. Я думала, что не все выживут».
Видео, ставшее вирусным, показывает, как тусовщики, спасаясь, прыгают с понтонной лодки с соломенной крышей. После этого мост остановился, и никто не пострадал.
Источник:
Представители округа Палм-Бич заявили, что у операторов было разрешение открыть мост в это время и они не знали об инциденте, пока им не сообщил о нем начальник на следующий день. Рядом с мостом установлены камеры, но власти отказались сообщить, попадает ли в их поле зрения участок, где была пришвартована лодка, сообщает ABC.
Знаки вокруг этого места предупреждают лодочников, чтобы они избегали прибрежного участка моста. Однако, по словам Пишотты, вместо того чтобы пройти под мостом по каналу, молодые люди остановились рядом со знаками «посторонним запрещено» и «осторожно, движущийся механизм». Лодка находилась пришвартованной в этом месте около 20 минут до того, как мост начал складываться.
Пишотта сказала, что вместе с друзьями кричала пассажирам, чтобы они сошли с лодки, когда мост начал двигаться, но те их не услышали. «Мы начали кричать им, чтобы они убирались оттуда, но в итоге они нас не услышали, — рассказала Пишотта на передаче «Доброе утро, Америка». — Я думала, что кто-то пострадает или умрет. Я не знаю, почему они продолжали то залезать на лодку, то прыгать с нее».
К счастью, никто не пострадал, а когда мост перестал складываться, молодым людям удалось освободить лодку. 47-секундное видео страшного инцидента с тех пор стало вирусным.
Источник: — переведено специально для fishki.net
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Священник прочел проповедь на фоне своего горящего дома
- Больница выставила пожертвовавшему почку американцу счет на 13 000 долларов
- Американские власти отказались раскрывать документы по делу Кеннеди
- Виртуальная прислуга или угроза для жизни: голосовые помощники захватили мир
- Американец вынес из магазина арбалет, просто засунув его в штаны
Понравилось10