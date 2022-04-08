Во Флориде тусовщиков на лодке едва не раздавил подъемный мост

Пишотта сказала, что вместе с друзьями кричала пассажирам, чтобы они сошли с лодки, когда мост начал двигаться, но те их не услышали. «Мы начали кричать им, чтобы они убирались оттуда, но в итоге они нас не услышали, — рассказала Пишотта на передаче «Доброе утро, Америка». — Я думала, что кто-то пострадает или умрет. Я не знаю, почему они продолжали то залезать на лодку, то прыгать с нее».