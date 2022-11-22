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Сообщество Удивительное рядом 496 постов • 72 подписчика подписаться
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Чемпионы-усачи показали товар лицом

Чемпионы-усачи показали товар лицом

Автор:
22 ноября 2022 15:51
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: США   бороды   красавцы-мужчины   мужское радости   ничего себе!   новости   усы   чемпионат   
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В США подвели итоги ежегодного национального чемпионата усов и бород. Представляем победителей: смотрите и удивляйтесь!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: США   бороды   красавцы-мужчины   мужское радости   ничего себе!   новости   усы   чемпионат   
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9  комментариев
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2k
fkamash 2 часа назад
Сколько же у людей времени ....
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5k
Компьютер DELL монитором 5 минут назад
Да дровосеки они все ...
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5k
Компьютер DELL монитором 6 минут назад
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6k
Василий Алибабаев 16 минут назад
Борода , борода - украшает мужика !

Борода , борода - украшает мужика !Посмотреть
Борода , борода - украшает мужика !
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1k
Andrey 20 минут назад
ZZ Top где?
всех нубов в лес
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11
Эд 59 минут назад
Соплесборник
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24k
Сибиряк Час назад
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2k
Yus 2 часа назад
В чем смысл этого? "Я слабый, я тупой, ни кому не интересный и тд", но у меня есть борода и усы, и я щас выделюсь?
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150
Andrei Yus Полчаса назад
Так про всё что угодно сказать можно: Я слабый, я тупой, но, у меня есть коллекция марок. 
Я слабый, я тупой, но, у меня любящая жена и трое детей... 
Я тупой, я без бороды, но, у меня есть сила... 
И с каких пор наличие у человека хобби, показатель его физических и умственных способностей.
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