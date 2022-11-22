Чемпионы-усачи показали товар лицом

1071
31
В США подвели итоги ежегодного национального чемпионата усов и бород. Представляем победителей: смотрите и удивляйтесь!
×
×
Источник: — переведено специально для fishki.net
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Служебный треугольник: голландский суд вынудил компанию из США выплатить немцу компенсацию
- Почему у индейцев не растёт нормальная борода?
- В туалет школы в Калифорнии забрел койот
- Доставщик пиццы спас пятерых детей, застрявших в горящем доме
- 10-летний мальчик спас маму, у которой случился припадок в бассейне
Новости партнёров
реклама
всех нубов в лес
Я слабый, я тупой, но, у меня любящая жена и трое детей...
Я тупой, я без бороды, но, у меня есть сила...
И с каких пор наличие у человека хобби, показатель его физических и умственных способностей.