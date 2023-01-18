Школьники разработали и собрали протез руки для одноклассника

По словам школьника, раньше над ним издевались из-за руки, но он научился с этим жить.

«Я просто писал левой рукой и печатал левой рукой, в принципе, это было не так уж и сложно. Я привык, так что мог делать почти всё», — объяснил он.

«Почти» всё — вот почему Уилкинс продолжал расспрашивать Пераоту.

«Он начал задавать мне вопросы о моей руке и прочем, — рассказывает Пераота. — В общем, потом он начал говорить, что подумывает сделать мне протез руки. И я был просто ошарашен, это было сумасшествие… Я просто живу своей обычной жизнью, так что я никогда не думал о получении протеза, потому что я уже совсем свыкся».