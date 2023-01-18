Школьники разработали и собрали протез руки для одноклассника

У будущих инженеров средней школы Хендерсонвилла, штат Теннеси, ушел месяц на проектирование, 3D-печать и доработку, но в итоге они подарили своему однокласснику полноценный протез, который теперь успешно заменяет ему правую руку и позволил впервые за 15 лет жизни поймать мяч.
В начале осеннего семестра 2022 года преподаватель Джефф Уилкинс обратил внимание, что один из его учеников, Серхио Пераота, использует левую руку, работая с компьютерной мышью. Это побудило его задать Пераоте вопрос, который ему задавали всю жизнь.
«Что не так, что случилось с моей рукой? Много кто [это спрашивает]. И раньше, даже в детском саду, я просто говорил: «Я таким родился», — говорит Пераота.
Источник:
По словам школьника, раньше над ним издевались из-за руки, но он научился с этим жить.
«Я просто писал левой рукой и печатал левой рукой, в принципе, это было не так уж и сложно. Я привык, так что мог делать почти всё», — объяснил он.
«Почти» всё — вот почему Уилкинс продолжал расспрашивать Пераоту.
«Он начал задавать мне вопросы о моей руке и прочем, — рассказывает Пераота. — В общем, потом он начал говорить, что подумывает сделать мне протез руки. И я был просто ошарашен, это было сумасшествие… Я просто живу своей обычной жизнью, так что я никогда не думал о получении протеза, потому что я уже совсем свыкся».
С одобрения Пераоты Уилкинс поручил проект старшеклассникам, которым преподает инженерное проектирование и разработку.
«Я не знала Серхио, когда мы взялись за это, я понятия не имела, кто он такой. Мой учитель познакомил меня с ним и подсказал, что было бы неплохо сделать ему руку, поскольку он видит на занятиях, что она бы ему действительно пригодилась. И как только мы оттолкнулись от этой идеи, все завертелось», — объяснила старшеклассница Хендерсонвилльской средней школы Лесли Джарамилло.
Джарамилло вместе с тремя другими учащимися предпоследнего класса начала с разработки протеза руки, который подошел бы Пераоте.
«Мы, по сути, начинали с нуля. Но нам удалось взглянуть на пару старых дизайнов в Интернете», — объяснила Джарамилло.
Закончив с проектированием и внеся необходимые изменения в дизайн, будущие инженеры напечатали протез на 3D-принтере.
«Вначале я немного нервничала, поскольку не знала, понравится ли ему [протез], или будет ли он вообще его использовать, — сказала Джарамиллу. — Я сомневалась, не окажется ли рука слишком большой, но потом я начала лучше узнавать Серхио, и он рассказал мне, как, по его мнению, будет лучше. И тогда это действительно придало мне уверенности продолжать».
«Я пришел их проведать. И я увидел, что они делают первый прототип. Я видел его часть. И я подумал: «О, ничего себе, у них начинает получаться, — рассказал Пераота. — Я никак не ожидал этого. Я думал, что буду просто жить своей жизнью и просто учиться здесь. Но нет, они предложили сделать мне протез руки».
После доработки дизайна ребята предложили Пераоте поиграть в мяч.
«Вначале мы говорили ему: «Попробуй поймай мяч». Получалось у него не очень, — объяснила Джарамилло. — Но потом… когда мы увидели, как он поймал мяч, мы все подумали: «О, черт возьми, он это сделал», и мы продолжили бросать ему мяч, чтобы просто еще раз пережить этот момент!»
Для Пераоты это был незабываемый день.
«На самом деле я был в восторге, потому что за 15 лет своей жизни я ни разу не ловил мяч. Я никогда не ловил мяч правой рукой. Так что я делал это впервые, — рассказал Пераота. — Это изменило мою жизнь… 15 лет жить без руки, а тут мне предложили две, и это действительно очень круто. Никто никогда не предлагал мне такого».
Источник:
Пераота сказал, что носит протез каждый день и постоянно пробует делать что-то новое.
«Я проверил его, взял бутылку с водой. Взял маленькую чашку черники и начал есть ее, и это круто», — сказал он.
Проект вдохновил всех четырех школьников продолжить заниматься этим и в будущем.
«Я давно мечтаю стать инженером-механиком. Просто прочувствовать это, увидеть, что я могу помочь другим людям даже небольшим проектом, над которым я работала… Но в этом случае я по-настоящему помогла ему, и он действительно им пользуется. Это действительно побудило меня продолжать это делать», — сказала Джарамилло.
Сам Пераота надеется, что сможет научиться тому, что уже умеют его одноклассники, чтобы в будущем модифицировать свой собственный протез, потому что это устройство изменило его жизнь. «Я действительно чувствую, что у меня есть правая рука», — сказал он.
Источник: — переведено специально для fishki.net
- В туалет школы в Калифорнии забрел койот
- Метеорит упал, убил собаку и сжёг дом
- Доставщик пиццы спас пятерых детей, застрявших в горящем доме
- 10-летний мальчик спас маму, у которой случился припадок в бассейне
- Служебный треугольник: голландский суд вынудил компанию из США выплатить немцу компенсацию