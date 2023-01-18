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Школьники разработали и собрали протез руки для одноклассника

Школьники разработали и собрали протез руки для одноклассника

Автор:
18 января 2023 17:48
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: США   добрые новости   новости   проектирование   протез   школьники   
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У будущих инженеров средней школы Хендерсонвилла, штат Теннеси, ушел месяц на проектирование, 3D-печать и доработку, но в итоге они подарили своему однокласснику полноценный протез, который теперь успешно заменяет ему правую руку и позволил впервые за 15 лет жизни поймать мяч.

В начале осеннего семестра 2022 года преподаватель Джефф Уилкинс обратил внимание, что один из его учеников, Серхио Пераота, использует левую руку, работая с компьютерной мышью. Это побудило его задать Пераоте вопрос, который ему задавали всю жизнь.

«Что не так, что случилось с моей рукой? Много кто [это спрашивает]. И раньше, даже в детском саду, я просто говорил: «Я таким родился», — говорит Пераота.

По словам школьника, раньше над ним издевались из-за руки, но он научился с этим жить.

«Я просто писал левой рукой и печатал левой рукой, в принципе, это было не так уж и сложно. Я привык, так что мог делать почти всё», — объяснил он.

«Почти» всё — вот почему Уилкинс продолжал расспрашивать Пераоту.

«Он начал задавать мне вопросы о моей руке и прочем, — рассказывает Пераота.  — В общем, потом он начал говорить, что подумывает сделать мне протез руки. И я был просто ошарашен, это было сумасшествие… Я просто живу своей обычной жизнью, так что я никогда не думал о получении протеза, потому что я уже совсем свыкся».

С одобрения Пераоты Уилкинс поручил проект старшеклассникам, которым преподает инженерное проектирование и разработку.

«Я не знала Серхио, когда мы взялись за это, я понятия не имела, кто он такой. Мой учитель познакомил меня с ним и подсказал, что было бы неплохо сделать ему руку, поскольку он видит на занятиях, что она бы ему действительно пригодилась. И как только мы оттолкнулись от этой идеи, все завертелось», — объяснила старшеклассница Хендерсонвилльской средней школы Лесли Джарамилло.

Джарамилло вместе с тремя другими учащимися предпоследнего класса начала с разработки протеза руки, который подошел бы Пераоте.

«Мы, по сути, начинали с нуля. Но нам удалось взглянуть на пару старых дизайнов в Интернете», — объяснила Джарамилло.

Закончив с проектированием и внеся необходимые изменения в дизайн, будущие инженеры напечатали протез на 3D-принтере.

«Вначале я немного нервничала, поскольку не знала, понравится ли ему [протез], или будет ли он вообще его использовать, — сказала Джарамиллу. — Я сомневалась, не окажется ли рука слишком большой, но потом я начала лучше узнавать Серхио, и он рассказал мне, как, по его мнению, будет лучше. И тогда это действительно придало мне уверенности продолжать».

«Я пришел их проведать. И я увидел, что они делают первый прототип. Я видел его часть. И я подумал: «О, ничего себе, у них начинает получаться, — рассказал Пераота. — Я никак не ожидал этого. Я думал, что буду просто жить своей жизнью и просто учиться здесь. Но нет, они предложили сделать мне протез руки».

После доработки дизайна ребята предложили Пераоте поиграть в мяч.

«Вначале мы говорили ему: «Попробуй поймай мяч». Получалось у него не очень, — объяснила Джарамилло. — Но потом… когда мы увидели, как он поймал мяч, мы все подумали: «О, черт возьми, он это сделал», и мы продолжили бросать ему мяч, чтобы просто еще раз пережить этот момент!»

Для Пераоты это был незабываемый день.

«На самом деле я был в восторге, потому что за 15 лет своей жизни я ни разу не ловил мяч. Я никогда не ловил мяч правой рукой. Так что я делал это впервые, — рассказал Пераота. — Это изменило мою жизнь… 15 лет жить без руки, а тут мне предложили две, и это действительно очень круто. Никто никогда не предлагал мне такого».

Пераота сказал, что носит протез каждый день и постоянно пробует делать что-то новое.

«Я проверил его, взял бутылку с водой. Взял маленькую чашку черники и начал есть ее, и это круто», — сказал он.

Проект вдохновил всех четырех школьников продолжить заниматься этим и в будущем.

«Я давно мечтаю стать инженером-механиком. Просто прочувствовать это, увидеть, что я могу помочь другим людям даже небольшим проектом, над которым я работала… Но в этом случае я по-настоящему помогла ему, и он действительно им пользуется. Это действительно побудило меня продолжать это делать», — сказала Джарамилло.

Сам Пераота надеется, что сможет научиться тому, что уже умеют его одноклассники, чтобы в будущем модифицировать свой собственный протез, потому что это устройство изменило его жизнь. «Я действительно чувствую, что у меня есть правая рука», — сказал он.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: США   добрые новости   новости   проектирование   протез   школьники   
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1  комментарий
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Shtoppi 49 минут назад
школьники у пиндосов на общественных началах и энтузиазме чем-то реально полезным занимаются, а в это время, большие пацаны от политики, занимаются какой-то бесполезной х_етой, вбухивая миллиарды в окраину любой географии где уже все протухло.
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