Великий архимандрит попался на краже антикварных часов в Турции

Однако за решёткой он долго не пробыл — в дело вмешалась охрана патриарха Константинопольского и блудного архимандрита отпустили.
Великого архимандрита Константинопольского патриархата Агафангелоса Сискоса задержали в Турции за кражу антикварных карманных часов, изготовленных в 1800 году. Однако после вмешательства
высших сил полицейской охраны патриарха Варфоломея, священнослужителя освободили из-под стражи и отправили в бессрочный отпуск.
Кадры с моментом кражи опубликовал турецкий телеканал Show TV. В ролике видно, как архимандрит берёт дорогие часы с полки и кладёт себе в сумку.
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Владелица антикварного магазина, из которого священнослужитель попытался стащить часы, назвала случившееся позором.
Виновный является членом Патриаршего двора, и ему следовало подумать об учреждении, которое он представляет, и быть осторожнее
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Сам великий архимандрит пока никак не комментирует свой поступок, ссылаясь на отсутствие разрешения от руководителя пресс-службы Вселенского патриархата.
Сообщается, что патриарх Варфоломей ужасно удручён неприятным инцидентом со своим вороватым подручным, поскольку турецкие СМИ его
смакуют широко освещают на телевидении, в прессе и интернете.
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- Тебя просили передать человеку деньги.
- Я передал.
- Там не все.
- Ааа.. Понял. Вот смотри, я беру пирожок и кладу на бумагу. Бери его.
- Ну взял и что?
- Это тот самый пирожок?
- Да.
- Вот! А бумажка-то жирная!
- Ты зачем часы украл?
- Господи! Нечистый попутал!
- Эй, Люци, твоя работа?
- Да на кой хрен он мне сдался!
- Так и запишем - 3,14здел на Князя Тьмы.
Уже тогда церковь испаскудилась окончательно...
у меня на родине, в вологодской области, после революции крестьяне из нескольких деревень дружно ломанулись в село с церковью и прибили попа, а иконы побросали в реку.
Инфа получена мной лично лет 40 назад от ПГМнутой бабки, которая залезла в речку ниже по течению чтобы вытащить эти иконы. Так что достоверность 146%. Не утверждаю, что так было везде, но в данном конкретном случае большевики в погроме церкви не участвовали.
А бармен такой и говорит:
-Пошёл нахрен отсюда.
Ну , ладно.
Начальники у нас разные.
Ад к сожалению, существует, но и рай, к счастью, тоже.
Но то, что много попов попадут в ад - это тоже факт.