FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 6357 постов • 3039 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
Великий архимандрит попался на краже антикварных часов в Турции

Великий архимандрит попался на краже антикварных часов в Турции

Автор:
21 апреля 2023 18:06
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Константинопольский патриархат   Турция   антиквариат   архимандрит   видео   кража   часы   
3687
1
2

Однако за решёткой он долго не пробыл — в дело вмешалась охрана патриарха Константинопольского и блудного архимандрита отпустили.

Великого архимандрита Константинопольского патриархата Агафангелоса Сискоса задержали в Турции за кражу антикварных карманных часов, изготовленных в 1800 году. Однако после вмешательства высших сил полицейской охраны патриарха Варфоломея, священнослужителя освободили из-под стражи и отправили в бессрочный отпуск.

Кадры с моментом кражи опубликовал турецкий телеканал Show TV. В ролике видно, как архимандрит берёт дорогие часы с полки и кладёт себе в сумку.

Владелица антикварного магазина, из которого священнослужитель попытался стащить часы, назвала случившееся позором.

Виновный является членом Патриаршего двора, и ему следовало подумать об учреждении, которое он представляет, и быть осторожнее

Сам великий архимандрит пока никак не комментирует свой поступок, ссылаясь на отсутствие разрешения от руководителя пресс-службы Вселенского патриархата.

Сообщается, что патриарх Варфоломей ужасно удручён неприятным инцидентом со своим вороватым подручным, поскольку турецкие СМИ его смакуют широко освещают на телевидении, в прессе и интернете.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Константинопольский патриархат   Турция   антиквариат   архимандрит   видео   кража   часы   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
61  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Директор свежего воздуха 24 часа назад
Испанский стыд! Похоже, в извечной борьбе попов с бесами, бесы таки победили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
29k
Григорий 4 часа назад
И вот это чучело предоставляет свои услуги в качестве прокладки между человеком и богом. Вспоминается анекдот.
- Тебя просили передать человеку деньги.
- Я передал.
- Там не все.
- Ааа.. Понял. Вот смотри, я беру пирожок и кладу на бумагу. Бери его.
- Ну взял и что?
- Это тот самый пирожок?
- Да.
- Вот! А бумажка-то жирная!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
ПаганецЪ 10 часов назад
Перефразируя старый анекдот:
- Ты зачем часы украл?
- Господи! Нечистый попутал!
- Эй, Люци, твоя работа?
- Да на кой хрен он мне сдался!
- Так и запишем - 3,14здел на Князя Тьмы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
shingotln 10 часов назад
Не согрешишь - не исповедуешься. Не исповедуешься - не раскаешься. Не раскаешься - не спасешься. Всё правильно сделал! )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
416
tanpopo 16 часов назад
зато какие титулы они себе придумывают "Великий Архимандрит", "Вселенский Патриархат".. а по факту - обычная свора ворья, алкашни и педофилов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
52k
smakido 19 часов назад
Бес попутал!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Vladislav Grigorenko 19 часов назад
Каков поп - таков и приход. Патриарх Варфоломей ужасно удручён неприятным инцидентом: вон УПЦ сразу храмы целиком отметает, и ничо, благослови их господь, а архимандрит котлы несчастные подрезать без палева не может!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
178
Иванов 20 часов назад
Плоть слаба)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
михаил 20 часов назад
А как же, не укради?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Tuskub 21 час назад
...на всё воля Божья )))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
45k
Aleksandr 21 час назад
Ну так не зря в 1917м попов массово к стенке прислоняли да вешали. Причём собственные прихожане, не дожидаясь большевиков.
Уже тогда церковь испаскудилась окончательно...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
Бабай 21 час назад
Вот же божья корова, часики стырил. У нас вон Гундяев столько натырил и ничё себя чувствует.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Андрей 22 часа назад
"Не укради!" - вот тут я дал в натуре маху! ©
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Андрей Еделькин 22 часа назад
Самое главное то что он и так не плохо живет, а ему все мало.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
45k
turyst 22 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
Example 6.2.6 22 часа назад
Заходит как-то поп, педофил и вор - в бар.
А бармен такой и говорит:
-Пошёл нахрен отсюда.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
211
Денис Медведев 22 часа назад
Едрит мандрит...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Denissg 22 часа назад
"Виновный является членом Патриаршего двора, и ему следовало подумать об учреждении, которое он представляет, и быть осторожнее" -- т.е., виноват в том, что попался.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
vijilante 23 часа назад
Кто разрешил это показывать и рассказывать ?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
bohemia 23 часа назад
А кто без греха,
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Николай 23 часа назад
Проблемы атеистов, кем я являюсь в том, что многие должны попасть в Ад а Ада нет)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 22 комментария
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

147866



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Жена футболиста лишилась половины состояния после неудачного развода
Жена футболиста лишилась половины состояния после неудачного развода
Дельные советы от истинных хитрецов
Дельные советы от истинных хитрецов
Набирающие популярность в сообществах
Нейромастер оживил персонажей из «Винни-Пуха» и «Чебурашки»
Нейромастер оживил персонажей из «Винни-Пуха» и «Чебурашки»
Журнал Time опубликовал список самых влиятельных людей в 2023 году
Журнал Time опубликовал список самых влиятельных людей в 2023 году
Хорошая находка для любителей детективов
Хорошая находка для любителей детективов
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Причина увольнения

Лучшие демотиваторы
Хотел было завести собаку, но кот заверил что справится сам.

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#подборка#автомир#машина#люди#авто аварии#Еда#кино#Приколы
#Юмор#интересно#интересное#в мире#аварии#США#познавательно#забавно#Мемы#Фотографии
#история#факты#автомобили#Прикол#дтп#кот#кошка#картинки#наука#Автовсячина
Хорошая находка для любителей детективов Хорошая находка для любителей детективов В Турции неравнодушные люди спасают домашних животных В Турции неравнодушные люди спасают домашних животных Кот, которого достали из-под завалов, не отходит от спасателя Кот, которого достали из-под завалов, не отходит от спасателя "Я вами горжусь!": тренер "Шинника" похвалил футболистов, подравшихся с украинскими спортсменами "Я вами горжусь!": тренер "Шинника" похвалил футболистов, подравшихся с украинскими спортсменами Гигантский тектонический разлом в турецкой провинции Хатай показали на видео Гигантский тектонический разлом в турецкой провинции Хатай показали на видео Дрожь земли: в Турции - новое землетрясение, есть погибшие и раненые Дрожь земли: в Турции - новое землетрясение, есть погибшие и раненые

На что жалуетесь?

Вернуться