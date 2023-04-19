В Дзержинске полыхает завод по производству пластмасс и синтетических смол

Местные власти планируют задействовать пожарный поезд и вертолёт.
Мощное возгорание произошло на территории предприятия "Астат" по производству пластмасс и синтетических смол в нижегородском Дзержинске. По информации МЧС, горит склад, в котором хранится химическая продукция, площадь пожара составляет более 4000 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет.
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Тушение пожара осложняется высокой пожарной нагрузкой задания — на складе хранится множество ёмкостей с легковоспламеняющимися жидкостями. Спасатели туда не лезут, есть риск взрыва. Сейчас для борьбы с пожаром власти готовят вертолёт Ми-8 МЧС России и пожарный поезд.
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На данный момент известно, что огонь тушат более 80 человек и 27 единиц техники.
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Люди, очнитесь уже...