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В Дзержинске полыхает завод по производству пластмасс и синтетических смол

В Дзержинске полыхает завод по производству пластмасс и синтетических смол

Автор:
19 апреля 2023 14:55
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Дзержинск   МЧС   Нижегородская область   завод   пожар   склад   
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Местные власти планируют задействовать пожарный поезд и вертолёт.

Мощное возгорание произошло на территории предприятия "Астат" по производству пластмасс и синтетических смол в нижегородском Дзержинске. По информации МЧС, горит склад, в котором хранится химическая продукция, площадь пожара составляет более 4000 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет.

Тушение пожара осложняется высокой пожарной нагрузкой задания — на складе хранится множество ёмкостей с легковоспламеняющимися жидкостями. Спасатели туда не лезут, есть риск взрыва. Сейчас для борьбы с пожаром власти готовят вертолёт Ми-8 МЧС России и пожарный поезд.

На данный момент известно, что огонь тушат более 80 человек и 27 единиц техники.

Источник:

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Метки: Дзержинск   МЧС   Нижегородская область   завод   пожар   склад   
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13  комментариев
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12k
Shtoppi Час назад
наверняка каклодиверсанты постарались.
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58
Ануар Сайфулин 17 минут назад
Это же капец, горящий пластик, там вонь ведь аццкая+яды. Народу оттуда надо подальше уехать на несколько дней чтобы не дышать этой дрянью.
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6k
Leo Sun Полчаса назад
Неужели все настолько слепы, что до сих пор не видят, что ВСЁ происходит по одному и тому же сценарию по всему миру, но под разным "соусом" в зависимости от местного менталитета?
Люди, очнитесь уже...
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6k
sumrаknn Полчаса назад
Город просто доказывает всем несогласным, что его не зря все называют дустоградом или просто дустом. Великая цивилизация прошлого создала слишком маленький запас прочности, без модернизации хватило всего то на на треть века. Ладно хоть розовые собаки пропали.
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8k
Борис Карабанов 58 минут назад
"Догоним и перегоним Америку, которая стоит на краю пропасти!"
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