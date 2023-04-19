«Избрали клоунов - готовьтесь к цирку»: в США закрывают четыре магазина Walmart из-за чернокожих мародёров

А мэр Чикаго - чернокожий демократ - их оправдывает.
Руководство крупнейшей сети гипермаркетов Walmart решило закрыть 4 магазина в Чикаго. Они находятся в так называемых «чёрных» районах с бедным населением. Поэтому их всё время «обносят» - среди бела дня и не стесняясь камер.
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Как заявляют представители сети, закрытие связано с «большими финансовыми потерями» - держать магазины в этих районах просто невыгодно. Ну а настоящая причина, возможно, в постоянном мародёрстве.
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Мы не можем мириться с мародерством, которое корпорации продолжают совершать каждый божий день, когда они собирают налоговые доллары с чернокожих, коричневых и белых людей по всему городу Чикаго, чтобы получить прибыль... Этот тип мародерства должен также быть сорванным. Это то, к чему мы призываем в данный момент.
Это прозвучало так необычно, что даже попало на ТВ и сенатор-республиканец Джон Кеннеди заметил:
Избрали клоунов – готовьтесь к цирку. Моё сердце разбито, когда я вижу, что творится в Чикаго, Нью-Йорке и других крупных городах. Местные мэры и прокуроры хуже самих преступников.
А известный репортёр и обозреватель Джон Нолти считает, что власти Чикаго сделали кражи почти законными. Даже если полиция задерживает грабителей, то вскоре отпускает - без предъявления обвинений и залога.
У Чикаго есть одна проблема… Безумные избиратели. Мы предположили, что после того, как нынешний мэр Чикаго Лори Лайтфут проиграла предварительные выборы демократов, город пришел в себя. Что ж, мы ошибались. Оказывается, Лайтфут не была достаточно радикальной для чикагских избирателей, поэтому они выгнали ее и пригласили еще более опасного левого радикала, Брэндона Джонсона. Он пришел к власти, пообещав собрать около миллиарда долларов в виде налогов на корпорации и выпустить на свободу еще большее количество преступников.
До этого Walmart закрыло свои магазины в Портленде. Причина та же - мародёрство.
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А вообще это лютый писец)) У меня нет слов, демократия по этим кварталам не ходи, в подземку не спускайся, в эти кафе не заходи, ЭТО НОРМАЛЬНАЯ СТРАНА??????
А так, пусть продолжают
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Какая ошибка. Правильно не левого радикала - а либерального радикала.
Чет не понял
"""когда они собирают налоговые доллары с чернокожих, коричневых и белых людей по всему городу Чикаго, чтобы получить прибыль."""
Это, в смысле, оплата за товар не устраивает?)) Или там какие-то еще сборы?
Потому что белые - рабовласныки и вообще гады.