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«Избрали клоунов - готовьтесь к цирку»: в США закрывают четыре магазина Walmart из-за чернокожих мародёров

«Избрали клоунов - готовьтесь к цирку»: в США закрывают четыре магазина Walmart из-за чернокожих мародёров

Автор:
19 апреля 2023 14:48
Сообщество : Жизнь в США
Метки: walmart   Чикаго   гипермаркет   магазин   мародёрство   мэр   
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А мэр Чикаго - чернокожий демократ - их оправдывает.

Руководство крупнейшей сети гипермаркетов Walmart решило закрыть 4 магазина в Чикаго. Они находятся в так называемых «чёрных» районах с бедным населением. Поэтому их всё время «обносят» - среди бела дня и не стесняясь камер.

Как заявляют представители сети, закрытие связано с «большими финансовыми потерями» - держать магазины в этих районах просто невыгодно. Ну а настоящая причина, возможно, в постоянном мародёрстве.

А мэр Чикаго, чернокожий представитель Демократической партии, заявил:

Мы не можем мириться с мародерством, которое корпорации продолжают совершать каждый божий день, когда они собирают налоговые доллары с чернокожих, коричневых и белых людей по всему городу Чикаго, чтобы получить прибыль... Этот тип мародерства должен также быть сорванным. Это то, к чему мы призываем в данный момент.

Это прозвучало так необычно, что даже попало на ТВ и сенатор-республиканец Джон Кеннеди заметил:

Избрали клоунов – готовьтесь к цирку. Моё сердце разбито, когда я вижу, что творится в Чикаго, Нью-Йорке и других крупных городах. Местные мэры и прокуроры хуже самих преступников.

А известный репортёр и обозреватель Джон Нолти считает, что власти Чикаго сделали кражи почти законными. Даже если полиция задерживает грабителей, то вскоре отпускает - без предъявления обвинений и залога.

У Чикаго есть одна проблема… Безумные избиратели. Мы предположили, что после того, как нынешний мэр Чикаго Лори Лайтфут проиграла предварительные выборы демократов, город пришел в себя. Что ж, мы ошибались. Оказывается, Лайтфут не была достаточно радикальной для чикагских избирателей, поэтому они выгнали ее и пригласили еще более опасного левого радикала, Брэндона Джонсона. Он пришел к власти, пообещав собрать около миллиарда долларов в виде налогов на корпорации и выпустить на свободу еще большее количество преступников.


До этого Walmart закрыло свои магазины в Портленде. Причина та же - мародёрство.

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Метки: walmart   Чикаго   гипермаркет   магазин   мародёрство   мэр   
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35  комментариев
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26k
Федор Час назад
А в первом видео - кто кого бьет? Я не увидел ни одного белого))
А вообще это лютый писец)) У меня нет слов, демократия
по этим кварталам не ходи, в подземку не спускайся, в эти кафе не заходи, ЭТО НОРМАЛЬНАЯ СТРАНА??????
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7k
Александр Маслов 51 секунду назад
"Зверушки" в теме, ...или чёрная клоака колыбели демократии...
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5k
vasilykopkov 15 минут назад
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5k
ZET 17 минут назад
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18k
Александр 18 минут назад
В Чикаго нужен ЧК)
А так, пусть продолжают
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5k
мемфрид 19 минут назад
Отстали мы от жизни) вон народ как прогрессивно живёт
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58
Ануар Сайфулин 20 минут назад
Самое главное, чтобы эта болезнь за океан полноценно не переметнулась, иначе мало потом не покажется всему миру.
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10k
Алексей Полчаса назад
Обезьяны на праздник жизни попали
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32k
Dobry vojak Svejk Полчаса назад
Чё-то как-то насрать на них
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53k
dima423 Полчаса назад
прикольненько)) пусть продолжают
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5k
Горожанин 37 минут назад
"... пригласили еще более опасного левого радикала..."
-------------------

Какая ошибка. Правильно не левого радикала - а либерального радикала.
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12k
..: Атеист :.. 42 минуты назад
Сами виноваты в своем этом буллщете. Нефиг было ноги им целовать, на колени вставать и т.п. Дали волю обезьянам- получите.

Чет не понял
"""когда они собирают налоговые доллары с чернокожих, коричневых и белых людей по всему городу Чикаго, чтобы получить прибыль."""
Это, в смысле, оплата за товар не устраивает?)) Или там какие-то еще сборы?
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82
thrashbox dima423 Полчаса назад
Не народу вообще - а черным, бгг
Потому что белые - рабовласныки и вообще гады.
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3k
poбт 49 минут назад
интересно
когда черные 3.14здятся, кто кого в это время угнетает и чья жизнь важней в это время?
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13k
♚ Мрачный Жнец ♚ 49 минут назад
Это не мародёрство, это вандализм.
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28k
EvilHomer 49 минут назад
Удивительно, как рабство превращает обезьян в нигеров.
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58
Ануар Сайфулин dima423 22 минуты назад
А рабство свободы обезьян в обезьян.
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58
Ануар Сайфулин dima423 13 минут назад
А они и не появились в итоге)
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13k
котегRUS 49 минут назад
Данила херни не скажет...

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27k
Serg2001 55 минут назад
Такое впечатление, что им не только работать... им даже драться лень. Как-то вяленько всё. Без огонька...)
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12k
Shtoppi Час назад
в сшп черножопых вообще отстреливать собираются начинать в массовом порядке? а то популяция агрессивно настроенных животных, уже принимает угрожающие масштабы.
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6k
Кирилл Час назад
Удивительно! Никогда такого не было!:)))))))
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