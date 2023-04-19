«Избрали клоунов - готовьтесь к цирку»: в США закрывают четыре магазина Walmart из-за чернокожих мародёров

Избрали клоунов – готовьтесь к цирку. Моё сердце разбито, когда я вижу, что творится в Чикаго, Нью-Йорке и других крупных городах. Местные мэры и прокуроры хуже самих преступников.

А известный репортёр и обозреватель Джон Нолти считает, что власти Чикаго сделали кражи почти законными. Даже если полиция задерживает грабителей, то вскоре отпускает - без предъявления обвинений и залога.

У Чикаго есть одна проблема… Безумные избиратели. Мы предположили, что после того, как нынешний мэр Чикаго Лори Лайтфут проиграла предварительные выборы демократов, город пришел в себя. Что ж, мы ошибались. Оказывается, Лайтфут не была достаточно радикальной для чикагских избирателей, поэтому они выгнали ее и пригласили еще более опасного левого радикала, Брэндона Джонсона. Он пришел к власти, пообещав собрать около миллиарда долларов в виде налогов на корпорации и выпустить на свободу еще большее количество преступников.



До этого Walmart закрыло свои магазины в Портленде. Причина та же - мародёрство.