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Что творилось в Нью-Йорке, когда его полностью отключили от света

Что творилось в Нью-Йорке, когда его полностью отключили от света

Автор:
14 апреля 2023 17:52
Сообщество : RealFishki
Метки: Нью-Йорк   Прошлое   США   грабеж   интересное   история   мародерство   насилие   
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13 июля 1977 года, примерно девять часов вечера два мощнейших удара молнии серьёзно повредили ЛЭП и подстанцию, которые отвечали за свет во всём городе. То, что произошло дальше, назвали Night of Fear - Ночь страха. Кстати, знаменитый нью-йоркский блэк-аут вдохновил на съёмки таких фильмов, как "Судная ночь" и "Побег из Нью-Йорка".

Бедные жители Бронкса и Гарлема устремились в супермаркеты и богатые дома. Загорелись кафе, склады, дома и рестораны. Мародёрствовали в тот вечер около 200 тысяч человек, причём "на дело" шли сразу всей семьёй.

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Никакие железные ставни или решётки не помогали - их просто таранили машинами и грузовиками, которые угоняли здесь же, на улице. Драгоценности, техника, одежда, деньги из кассовых аппаратов - выносили всё, на что хватало рук.
Но самым страшным стали даже не массовые грабежи и беспорядки, а массовые изнасилования. Погромщики нападали на одиноких женщин, которых тьма настигла на улице.

Власти города немедленно подняли всю полицию. В тюрьмах были сотни арестованных, в больницах сотни покалеченных и раненых. Но перед озверевшей толпой полиция была бессильна, а мэр запретил применение огнестрельного оружия, так как в этой ситуации стрельба могла только ухудшить ситуацию и начать уличные бои. В городе была объявлена чрезвычайная ситуация. Несколько сотен копов и пожарных были ранены.


"Мы ловили пятерых грабителей, а на смену им к этому же магазину тут же подбегала поживиться добром еще сотня. Сделать ничего просто было невозможно." - вспоминал один из офицеров.


Полицейских было 8000, а мародёров больше ста тысяч.

На Бродвее были ограблены абсолютно все магазины. Многие бизнесмены были разорены, потому что убытки были невосполнимы. Слух о том, что можно ограбить магазин и ничего за это не будет, разлетелся за секунду. После ограбления магазин немедленно поджигали, а пожарные просто не могли пробраться к зданию из-за толп мародёров. Сгорело больше тысячи магазинов.

Отпор могли дать только национальные районы Нью-Йорка: "маленькая Италия" вышла защищать свои вещи, дома и женщин, с битами и арматурой. Пуэрто-риканцы из района Квинс пошли дальше и вооружились мачете.

Свет был восстановлен уже на следующий день, а грабители немедленно стали распродавать награбленное в своих же дворах. Они сбывали вещи по очень низкой цене и неплохо так нажились на своём мародёрстве. Общий ущерб, который понёс город, составил больше 1,5 млрд долларов.

Что же могло послужить причиной такого массового беззакония? Да, Нью-Йорк вроде бы всегда был в статусе самого богатого города мира, но в 1977 году он переживал серьёзный кризис. Отсутствие работы, растущая депрессия у людей, закономерно, что преступность росла как на дрожжах. Пресса, в свою очередь, не давала поводов для спокойствия, подробно освещая дело серийного маньяка, охотившегося в тот период на девушек. Общество было максимально взвинчено и внезапный блэк-аут, казалось, сорвал резьбу.


"Мы довели чернокожих до такого состояния, что они воспринимают себя не как людей, а как хищных зверей", — заявил в интервью журналу "Тайм" учитель одной из школ Нью-Йорка.


Примечательно, что в 1965 году, когда случилась аналогичная ситуация, люди вышли на улицы, помогали друг другу и старались уберечь близких и соседей от преступности. Понадобилось всего 12 лет, чтобы превратить жителей гетто в озверевших безумцев.

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Метки: Нью-Йорк   Прошлое   США   грабеж   интересное   история   мародерство   насилие   
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21  комментарий
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49k
Прораб 2 часа назад
Дикари! Москва тоже переживала блэк аут, пол города без света сутки сидела. Но беспорядков не было, от слова совсем.
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7k
evenSeven Полминуты назад
В 70-х у штатов был большой пепиндр. Который бы кончился полным крахом, если не нерешительность тогдашнего руководства СССР. Которое вместо того, чтобы додавить, наоборот объявило разрядку, что помогло штатам снизить нагрузку со стороны военного бюджета, а потом еще и вышло на рынок с дешевой нефтью, сняв с шей США арабскую нефтяную петлю. Испугались наши тогда забрать себе весь мир...

А ведь реально тогда речь шла о том, социалистическая система экономически победила капиталистическую. И так, в общем, и было. Потому что рейгономика и проч. белиберда типа выноса производства в Китай, что началась с той поры это, в общем-то, все скорее перекладывание проблем на будущее и на других.

А потом в 80-х ситуация уже развернулась в другую сторону. Оправившись шатты сначала выдавили со всех вкусных рынков СССР, а потом в 90-х не упустили своего момента. Мда.
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45k
turyst Полчаса назад
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17k
RDen Полчаса назад
надо бы им ещё разок вырубить электричество
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15
Александр Шевчук Полчаса назад
Просто ща 12 лет до этого, в 1956 году в Асашай был ещё патриархат...
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246
noname789 41 минуту назад
негры в этом плане очень похожи на хохлов, те тоже , чуть что так погром или скачут на площадях
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14k
Мистер Фикс 41 минуту назад
Вся суть пиндосской свободы
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31k
АнтонПолднев 45 минут назад
Ну я и знал, что в основном это были не сильно бледные люди. Оно и прогнозируемо конечно.
У нас свет стабильно отключают раз в месяц - два. Зимой вообще стабильно. Вот я чайник конечно...
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246
noname789 Час назад
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5k
Losterdin Час назад
надо бы всю америку к херам отключить
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18k
Александр Час назад
Только пендосы так могут организованно грабить и ломать по любому поводу.
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1k
Змей Горыныч Час назад
Нигеров уже тогда надо было стрелять. Тогда бы и БЛМ сейчас не было
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57k
Опиум для народа Час назад
Человек, кичащийся т.н. цивилизацией, полностью зависим от подачи электричества, газа и воды. Где-то читал высказывание что "Цивилизованность человека прямо зависит от запаса еды на три дня".
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