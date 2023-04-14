Что творилось в Нью-Йорке, когда его полностью отключили от света

13 июля 1977 года, примерно девять часов вечера два мощнейших удара молнии серьёзно повредили ЛЭП и подстанцию, которые отвечали за свет во всём городе. То, что произошло дальше, назвали Night of Fear - Ночь страха. Кстати, знаменитый нью-йоркский блэк-аут вдохновил на съёмки таких фильмов, как "Судная ночь" и "Побег из Нью-Йорка".
Бедные жители Бронкса и Гарлема устремились в супермаркеты и богатые дома. Загорелись кафе, склады, дома и рестораны. Мародёрствовали в тот вечер около 200 тысяч человек, причём "на дело" шли сразу всей семьёй.
Никакие железные ставни или решётки не помогали - их просто таранили машинами и грузовиками, которые угоняли здесь же, на улице. Драгоценности, техника, одежда, деньги из кассовых аппаратов - выносили всё, на что хватало рук.
Но самым страшным стали даже не массовые грабежи и беспорядки, а массовые изнасилования. Погромщики нападали на одиноких женщин, которых тьма настигла на улице.
Власти города немедленно подняли всю полицию. В тюрьмах были сотни арестованных, в больницах сотни покалеченных и раненых. Но перед озверевшей толпой полиция была бессильна, а мэр запретил применение огнестрельного оружия, так как в этой ситуации стрельба могла только ухудшить ситуацию и начать уличные бои. В городе была объявлена чрезвычайная ситуация. Несколько сотен копов и пожарных были ранены.
"Мы ловили пятерых грабителей, а на смену им к этому же магазину тут же подбегала поживиться добром еще сотня. Сделать ничего просто было невозможно." - вспоминал один из офицеров.
Полицейских было 8000, а мародёров больше ста тысяч.
На Бродвее были ограблены абсолютно все магазины. Многие бизнесмены были разорены, потому что убытки были невосполнимы. Слух о том, что можно ограбить магазин и ничего за это не будет, разлетелся за секунду. После ограбления магазин немедленно поджигали, а пожарные просто не могли пробраться к зданию из-за толп мародёров. Сгорело больше тысячи магазинов.
Отпор могли дать только национальные районы Нью-Йорка: "маленькая Италия" вышла защищать свои вещи, дома и женщин, с битами и арматурой. Пуэрто-риканцы из района Квинс пошли дальше и вооружились мачете.
Свет был восстановлен уже на следующий день, а грабители немедленно стали распродавать награбленное в своих же дворах. Они сбывали вещи по очень низкой цене и неплохо так нажились на своём мародёрстве. Общий ущерб, который понёс город, составил больше 1,5 млрд долларов.
Что же могло послужить причиной такого массового беззакония? Да, Нью-Йорк вроде бы всегда был в статусе самого богатого города мира, но в 1977 году он переживал серьёзный кризис. Отсутствие работы, растущая депрессия у людей, закономерно, что преступность росла как на дрожжах. Пресса, в свою очередь, не давала поводов для спокойствия, подробно освещая дело серийного маньяка, охотившегося в тот период на девушек. Общество было максимально взвинчено и внезапный блэк-аут, казалось, сорвал резьбу.
"Мы довели чернокожих до такого состояния, что они воспринимают себя не как людей, а как хищных зверей", — заявил в интервью журналу "Тайм" учитель одной из школ Нью-Йорка.
Примечательно, что в 1965 году, когда случилась аналогичная ситуация, люди вышли на улицы, помогали друг другу и старались уберечь близких и соседей от преступности. Понадобилось всего 12 лет, чтобы превратить жителей гетто в озверевших безумцев.
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А ведь реально тогда речь шла о том, социалистическая система экономически победила капиталистическую. И так, в общем, и было. Потому что рейгономика и проч. белиберда типа выноса производства в Китай, что началась с той поры это, в общем-то, все скорее перекладывание проблем на будущее и на других.
А потом в 80-х ситуация уже развернулась в другую сторону. Оправившись шатты сначала выдавили со всех вкусных рынков СССР, а потом в 90-х не упустили своего момента. Мда.
У нас свет стабильно отключают раз в месяц - два. Зимой вообще стабильно. Вот я чайник конечно...