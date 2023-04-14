Что творилось в Нью-Йорке, когда его полностью отключили от света

Власти города немедленно подняли всю полицию. В тюрьмах были сотни арестованных, в больницах сотни покалеченных и раненых. Но перед озверевшей толпой полиция была бессильна, а мэр запретил применение огнестрельного оружия, так как в этой ситуации стрельба могла только ухудшить ситуацию и начать уличные бои. В городе была объявлена чрезвычайная ситуация. Несколько сотен копов и пожарных были ранены.

"Мы ловили пятерых грабителей, а на смену им к этому же магазину тут же подбегала поживиться добром еще сотня. Сделать ничего просто было невозможно." - вспоминал один из офицеров.



Полицейских было 8000, а мародёров больше ста тысяч.